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永和深夜食堂30元爽喝大碗公豆漿！脆皮蛋餅塞滿黑胡椒豆芽超飽足

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

因為早睡所以早起，在三更半夜時覓食，想起了這家開業20多年，位於新北市福和橋頭的中式早餐「亞美豆漿大王」。其特色在於它那限內用的超級大碗公豆漿，以及脆皮豆芽菜蛋餅，以平實的價格可以餵飽不少夜貓子了！要提醒的是，這一帶不是很好停車，而且半夜食材可能沒那麼齊全，且內用座沒有空調夏天會較悶熱些。

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交通資訊
店家本身位於台北往中永和方向的福和橋下橋處，距離捷運永安市場站有段距離；這裡汽車不是很好停，騎機車的話只需要在7-11這裡待轉即可。

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

環境
當日造訪約為凌晨四點左右，天空已經漸漸地亮起來，而現場來客不多約莫兩三桌；而且都是年輕人，感覺應該是在樂華夜市唱完KTV後，來這裡續攤的。因為此時來客不多，所以點心師傅似乎還沒有上工，跟店家大姐閒聊幾句後，就開始點餐詢問還有什麼可以吃的。

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單
價格略有點調整，比上回來時大約漲了十元左右，其實也還滿合理的！在此平均單人消費約莫100～200元左右，比較屬於偏向吃粗飽的性質。不過，因為營業時間為冷僻的時段，所以反而吸引不少夜間消費的族群。

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

用餐採半自助式
先點餐付款然後自取醬料及餐具；比較值得一提的，就是醬料部分其實滿多項的，有些寫在瓶子上要去辨識，口味倒是還好。

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

餐點分享

豆漿
會想來用餐主要是想念那限內用的大碗公豆漿，印象中以前很便宜，但現在老實說也不貴，可以選擇冰或熱擇一品嚐。味道較偏甜無焦味但是挺濃郁的，喜歡喝豆漿的話爽度很高，若是以尋常大杯豆漿來計算，其實是挺實在的！

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

小籠包
網友也推薦他們家的小籠包，但我覺得其實還好，主要原因它不是現做，而是採半成品的冷凍食品，口味內容上比較一般。上桌時，有附一碟薑絲搭配，湯包一份八個80元也不貴，麵皮濕軟是冷凍皮的口感，內餡多為肉餡但無蔥末感，嚐起來普通，可吃可不吃。

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

豆芽菜蛋餅
他們家的豆芽菜蛋餅我個人倒是挺喜歡的，雖然也是類似半成品製作。店家會先預炒好黑胡椒豆芽菜放著，然後顧客點餐時會再添加進去，本身給的份量很多；蛋餅皮不太確定是否自己做的，但是脆皮口感很優，搭配起來超飽足！

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼亞美豆漿大王。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

亞美豆漿大王

地址：新北市永和區秀朗里永亨路127號
電話：02－89216599
營業時間：20：00－09：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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