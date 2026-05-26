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先喝道進駐北車「買1送1」只有2天　阿檸推新飲品「番茄蛋花湯」

▲▼先喝道。（圖／先喝道提供）

▲先喝道英式玫瑰拿鐵。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導

「先喝道TAO TAO TEA」宣布進駐台北車站K區，5月29日開幕，連2天「3款氣飲品買1送1」。另外，阿檸a.ling將於6月1日推出創意飲品「番茄蛋花湯」，限時15天開放免費升級隨行湯桶。

先喝道「北車K區店」位於台北車站東森廣場KB110櫃位，將於29日開幕，同步推出限時2天「英式水果茶」、「英式玫瑰拿鐵」與「鮮橙翡翠」買1送1，限同品項，每人限購2組，售完為止。

先喝道承襲古典玫瑰園35年製茶工藝，結合英式下午茶美學與東方茶文化打造多款飲品，品牌更推薦英式水果茶、英式玫瑰鮮奶拿鐵、四季春茶王、輕焙穀麥茶、英式蜜桃風味茶、朵朵海鹽奶蓋伯爵茶及青梅四季春搭配甜麻粿等7款。

先喝道北車K區店
地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（東森廣場KB110櫃位）
電話：02-23816156

▲▼阿檸a.ling推出創意飲品「番茄蛋花湯」。（圖／阿檸a.lin提供）

▲阿檸a.ling推出創意飲品「番茄蛋花湯」。（圖／阿檸a.ling提供）

阿檸a.ling也宣布6月1日推出最新創意飲品「番茄蛋花湯」，以番茄蛋花湯的視覺意象為靈感，使用現打西瓜、鳳梨再加入茉莉綠茶，每杯89元。

6月15日前購買「番茄蛋花湯」可免費升級隨行湯桶，送完為止；30日前集滿10個隨行湯桶還可至門市免費兌換任一飲品1杯。

關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道TAO TAO TEA 阿檸a.ling

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