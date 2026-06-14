花蓮三天兩夜「親子行程」懶人包！沿蘇花改一路玩到花蓮

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

這篇最新的「花蓮旅遊懶人包」，為你整理了帶小孩出遊的花蓮三天兩夜行程！第一次帶著1歲7個月的寶寶挑戰長途旅行，選擇從台中一路沿著蘇花改前往花蓮親子小旅行，收錄了新城鄉佳興冰菓店、短腿阿鹿、花蓮港林記魚丸等花蓮美食，踩點將軍府1936、吉安慶修院與七星柴魚博物館等花蓮知名景點，以及在地人私藏的一品醇醬油工廠、洄瀾醬人，帶回文旦復興、洄瀾薯道等熱賣伴手禮。

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花蓮旅遊三天兩夜行程規劃

第 1 天

抵達花蓮第一站先到新城休息吃午餐，讓坐很久的身體動一動，新城老街其實不大、午餐選擇也不多，吃過「佳興冰菓店」和「半天紅麻辣館」，這次再訪發現多了幾家文青小店、咖啡館，讓人停留在新城休息的時間可以拉長一些，喜歡親近大自然者也可以到新城沙灘走走。

來到花蓮新城鄉幾乎是人手一罐檸檬汁、一袋短腿阿鹿餅乾。「佳興冰菓店」沒有入內用餐也可以單買檸檬汁，雖然是整顆檸檬連皮一起打，但加了煉乳後口感變得順滑。從台中夯到花蓮的「短腿ㄚ鹿餅乾」，花蓮店門口有超吸睛的巨大ㄚ鹿公仔，以及花蓮店限定圖案，假日還能一起買到兩種口味（可可與原味），重點是沒有限制盒數，一個人可以買很多盒，不用在台中大排隊！

佳興冰菓店

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

電話：03－8611888

營業時間：08：00－17：00（周三公休）

熱食熱炒時間：10：00－16：00

短腿ㄚ鹿餅乾花蓮店

地址：花蓮縣新城鄉博愛路47號

電話：03－8611049

營業時間：09：00－17：00（周三公休）

接著到朋友推薦的超隱密醬油廠「一品醇醬油」，藏身在巷弄中，有著大停車場、低調外觀，如果沒有在地朋友跟我們說還真的不容易發現！這裡除了單純買醬油之外，還有簡易導覽帶你認識醬油製作過程，有時間的人還可以先提前預約「烤仙貝DIY」或是「醬油DIY」，整體大約半小時。

每年3～6月是一品醇製作醬油最忙碌的時間，從豆子開始培養醬曲、傳統陶甕釀造、日曬一年，最後調味、玻璃裝瓶、高溫殺菌，古法釀造、天然無添加的醬油豆香純粹且回甘，而且人工製作產量有限，快賣完才會再裝瓶，完全不擔心店家會有囤貨問題，反而比較要擔心的是內行老饕買太多斷貨的困擾。雖然門市很隱密，但其實在網路上也能買得到！

一品醇基本款的醬油都是日曬一年，還有特別製作耗費五年日曬的醬油，光是打開陶甕蓋子，濃郁的醬香便隨風溢出，溫潤而深沉，果然美食還是需要時間細細釀造。貼心幫你做成適合沾醬或滷肉不同的醬油，還有金桔鳳梨、芋頭風味，另外，我們試吃了加入醬油與阿美麻糬聯名製作的「琥珀羊羹」，原以為會非常的鹹，沒想到卻是鹹甜不膩，非常神奇的風味，很值得來嘗鮮看看。

一品醇醬油

地址：花蓮縣吉安鄉明義七街99巷75號

電話：0983－068665

營業時間：08：30－12：00、13：30－17：00（周日公休）

接著到充滿日式風情的「吉安慶修院」，是台灣目前保存最完整的日式真言宗佛院，有光明真言百萬遍石碑、八十八尊石佛、手水舍、百度石，以及浴衣體驗等，整體院區範圍不大，但是門票也相當便宜，適合喜歡日式文化、愛拍美照的朋友進來走走。

吉安慶修院

地址： 花蓮縣吉安鄉中興路345－1號

開放時間：08：30－17：00（周一休館）

門票： 全票30元、半票15元、6歲以下免費。

接著到在地朋友推薦的另一家隱藏版剝皮辣椒「洄瀾醬人」。擁有30年手藝的洄瀾醬人不只是賣剝皮辣椒罐頭，而是把花蓮在地食材、小農元素與創新口味結合，推出多款口味、可煮湯、可單吃配飯，像是：小米酒剝皮椒、香柚剝皮椒，還有對主婦超方便的剝剝養生湯系列：人蔘枸杞剝剝養生湯、紅棗枸杞剝剝養生湯、金針花剝剝養生湯，直接一罐倒進去煮雞湯就很好喝。

還有白飯殺手掀天醬，不只是辣還有加入小魚乾、蘿蔔、榨菜、蒜片等不同風味。以及與故宮博物院聯名款，結合唐太宗、元世祖、明太祖、明孝宗皇帝畫像，傳達吃飯皇帝大的概念，一次網羅經典口味：人蔘枸杞剝剝養生湯、紅棗枸杞剝剝養生湯、金針花剝剝養生湯、蘿蔔小魚乾掀天醬。每一款都能透過瓶身清楚看到裡面用料很實在！

洄瀾醬人

地址：花蓮縣吉安鄉廣賢路一段250號

電話：0928－053968

營業時間：09：00－16：00（周六、日公休）

第一天入住隱藏在巷弄中的呼吸民宿，車少安靜、晚上相當好眠，小孩在門口和老闆養的狗狗（阿布）、收養的流浪貓玩耍也相對安心，如果是開車前往，建議抵達前可以先詢問老闆方便停車的位置，入住會更順利。呼吸民宿有兩棟建築、沒有電梯，不過整體空間充滿溫度與個性，室內許多燈具、裝飾，都是老闆與老闆娘親手設計製作，能感受到滿滿手作感與生活美學。

提供單人住宿、雙人房、四人房、六人房，房價大約1500～4300元左右，非常親民！我們入住的四人房空間相當寬敞，下午入住時一打開房門，剛好看見陽光灑落在床鋪上，讓人感覺溫暖又舒服的鬆弛感。

室內配置對現在的3C重度使用者來說相當貼心，提供各種充電線，床頭也設有USB充電插座與獨立閱讀燈，就算躺在床上滑手機、追劇，也能擁有充足又舒服的光線。樓梯間備有冷熱飲水機與消防設備，每層樓也都有各自的Wi-Fi分享器，網路收訊相當穩定，不論上網工作、追劇都很順暢。

貼心提醒，這裡是環保民宿，不提供一次性備品，所以記得自行攜帶牙刷、牙膏等個人用品，不過浴室內仍有提供毛巾、浴巾、吹風機與沐浴用品，基本需求都相當齊全，而且浴室有開窗、不潮濕，使用起來相當舒服。

老闆一家相當熱情，會依照不同旅客的旅行方式，推薦適合的花蓮路線，裡面還藏了不少在地人才知道的私房景點，想知道更多花蓮深度旅行景點，一定要記得跟老闆請教一下。早餐也是親自手作，提供多樣化原型食物，更有趣的是，老闆還會像餐廳主廚一樣「說菜」，細細介紹每一道餐點使用了哪些花蓮在地特色食材，也很推薦我們有機會記得買一些吉安米回家。

桌上吃蛋工具組相當齊全，搭配老闆獨特水煮蛋，蛋白看起來像半熟般，但蛋黃卻已經全熟，而且完全不乾澀，搭配專屬吃蛋工具慢慢敲開享用，整個過程超有儀式感，也讓早餐多了不少趣味與記憶點！

呼吸民宿

地址：花蓮縣吉安鄉吉祥三街22－2號

電話：0932－654870

第一天的晚餐則是走路到吉安黃昏市場覓食，配合寶寶飲食，所以吃的就較為簡單，如果有時間的人，也可以到路口路附近的「來來牛排」，朋友之前有推薦過，而且在Google Maps上有6千多則評論，還能維持4.7顆星！

第 2 天

花蓮市區中山路名產一條街逛逛，「洄瀾薯道」、「文旦復興」、「鳳梨灣」、「百年傳奇」正好接連開在一起，挑選伴手禮不用跑很多地方，多種選擇可以一次買好！這三家店門口都有擺放試吃，即使你沒有入內也能先試個味道，喜歡再進來認識更多相關商品。而且試吃很大方，都是讓你自己來！

「洄瀾薯道」使用花蓮在地的黃金番薯、紫心薯，並強調高纖、原味、無防腐劑的製作方式，更適合現在人追求健康與口感的平衡，特色產品有花蓮薯糬、花蓮芋、紫心薯。最招牌的花蓮薯糬，沒有厚重麵粉餅皮包覆，外層是用黃金薯與紫心薯，中間夾著Q彈麻糬，有自然的番薯甜香，不會死甜，以花蓮在地食材製作很有代表性加上口感層次豐富獨特，不愧是店內長期銷量第一名。另外也有花蓮薯、花蓮芋、紫心薯等特色產品，很難選擇的話就直接買綜合禮盒吧！

洄瀾薯道 中山195

地址：花蓮縣花蓮市中山路195號

電話：03－8310888

營業時間：09：30－21：30

「文旦復興」是以文旦為主題的甜點、複合商品店，品牌初衷是為了解決花蓮（瑞穗）文旦在中秋過後銷路驟減的問題，結合瑞穗農會契作文旦，創意開發多種文旦周邊商品，讓花蓮文旦不用擔心產量過剩、有路可銷，更是打破了文旦只能在中秋節吃的印象。

聽店員介紹店內招牌青柚燒，以皮肉分離技術加入43%柚子皮＋57%柚果肉製作，搭配港式餅皮，相當特別！原本不太愛港式餅皮的我覺得這樣搭配居然很好吃，而且柚子清香減少甜膩感，口感很舒服！而文旦酥搭配的則是鳳梨酥的外皮，如果不愛太甜的鳳梨酥，快來試試清香的文旦酥，甜度更低且帶著微酸回甘的層次，還有明顯的甜漬柚皮，好吃。

買了多盒青柚小丸子請同事吃，Ｑ軟不過甜還有甜漬柚皮很好吃，而且一盒有36顆才160元，太適合同事數量很多的人，吃得到花蓮特色又不會很傷荷包！除了吃的，還有多款用文旦製作的生活用品，像是柚子精油、香皂、洗手乳等，不愛吃的人也能買日用品促進花蓮觀光與在地農業。

文旦復興

地址：花蓮縣花蓮市中山路195號

電話：03－8350011

營業時間：09：30－21：30

「鳳梨灣」以花蓮瑞穗鳳梨製作的鳳梨酥為主打，不只在國內多次得獎，還榮獲日本國際伴手禮金牌獎。有喜愛傳統香甜口味的「好土鳳梨酥」；花蓮瑞穗鄉富興村17號金鑽鳳梨製作的「金鑽鳳梨酥」，果肉纖維感十足，微酸微甜；加了鹹蛋黃的「洄瀾鳳凰酥」；更奇妙的是加入花蓮名產的「剝皮辣椒鳳梨酥」，鹹甜微辣的奇特口感，店員說有點像是整人驚喜包，先甜後辣，非常熱銷，但產量不多很常銷售一空，這天我們想買盒送朋友，現貨也都被預訂完了！

店內試吃超大方，吃過一口的寶寶很喜歡，一直跟店員說：阿姆！阿姆！店員很有耐心拿給她吃了一塊又一塊，吃太大口怕噎到叫她吐出來還很不甘願，鳳梨灣的鳳梨酥連小寶寶都超愛！除了鳳梨酥之外，鳳梨灣還有加了七星潭海鹽的洄瀾曲奇、鳳林花生與玉里芝麻製作濃厚內餡的蛋捲，都有著豐富的花蓮元素。

2024年五月天為振興花蓮震後經濟舉辦了公益演唱會，而且購買了5萬份特色伴手禮，其中就包含了洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興的產品，還用台灣代表茄芷袋裝成大禮包，用實際行動支持花蓮經濟。如果到花蓮玩，也可以跟著五月天腳步走訪這些店家。

鳳梨灣中山二店

地址：花蓮縣花蓮市中山路193號

電話：03－8325168

營業時間：周一至周四12：00－20：30／周五至周日09：30－21：30

中午則到店員推薦位在同一條路上、使用的是花蓮富里米的「麗池飯包」吃午餐，說真的，如果沒有在地人推薦，遊客應該不會專程來這吃便當，但來到店內之後真的是讓我們大吃驚！這價格跟台中便當差不多，但是除了主菜之外還搭配五樣配菜，其中一樣還固定會有肉絲或肉燥，等於是有兩種肉，這也太佛心了！

還送熱湯、飲料，不只價格划算、整體份量多、口味也好吃。我們吃飯過程排隊人潮都是一直滿到門口，雖然人很多但店員速度也超快，真的是在地人才知道的美食！

麗池飯包

地址：花蓮縣花蓮市中山路336號

電話：03－8345111

營業時間：10：30－20：00（周二公休）

用餐後，來到美崙溪畔古蹟景點，昭和11年（1936年）建立的將軍府1936散步，經過3年半時間修復，在2024年後重新開放的日式宿舍群，洋溢著濃厚的歷史氛圍，園區內包含1棟縣定古蹟與7棟歷史建築，這裡不是單純看文字展覽，而是結合了花蓮在地美食、文創選物、浴衣體驗與特色伴手禮的小商圈。

正餐有「家咖哩」、「定置漁場三代目」等餐廳選擇，也有咖啡館可以內用休息，或是外帶小點心。在這裡也能買到「花蓮縣餅」、「喜歡采風」、「洄瀾醬人」、「陳耀訓・麵包埠」可頌等特色伴手禮。散步在將軍府1936日式建築群中相當放鬆，不過也因為保留了舊式木造建築結構，在無障礙設施上相對有限，並非每一棟都能用推車入內參觀，對於輪椅使用者或推嬰兒車的旅客來說，行動上會比較不方便，前往時可以稍微留意一下行程安排。

花蓮將軍府1936

地址：花蓮市中正路622巷6號

營業時間：10：00－22：00（各店家營業時間不同）

「菩提餅舖」主打各式結合花蓮特色食材的中式糕餅，其中最有名的就是「縣餅菩提酥」，以及全國首創的奶油酥條，除了在花蓮火車站前、中華路有門市之外，也進駐到將軍府1936，除了單純買伴手禮，也能在充滿日式氛圍內歇息一下，品嘗熱騰騰的菩提酥，以及體驗御守DIY。

招牌的縣餅菩提酥外層顛覆傳統漢餅做法，改用白鳳豆沙包覆，內餡則是花蓮番薯、手工麻糬與松子，形成外綿內Q的特殊口感，甜度不高卻層次豐富，現場吃會加熱回烤更是香甜，中間的麻糬餡因為熱度還帶點流心感，意外好吃！如果是買伴手禮回家，除了常溫吃，記得試看看加熱後更好吃！

花蓮縣餅・菩提餅舖 × 將軍府1936

地址：花蓮縣花蓮市將軍府G1棟

營業時間：10：00－17：30

將軍府內的「喜歡采風」是集合了花蓮在地文創、農產的質感選物店，但他們家主要招牌其實是將古早味零嘴華麗轉身的「米香香」與「口口酥」系列。喜歡采風的招牌「米香香」不同於傳統大塊且易碎的米香，而是做成好入口的圓餅狀，而且口味相當多元。「口口酥」則是改良自家族傳承三代的「酥式沙琪瑪」手藝，香、酥、脆、不黏牙，口味也是鹹、甜都有得選擇。

門市現場提供試吃相當大方，是直接給你一個獨立包！除了自家品牌的口口酥、米香香之外，也有販售花蓮在地文創、小農特色商品、冷飲，在這也買得到洄瀾醬人的剝皮辣椒。

喜歡采風烘焙坊

地址：花蓮縣花蓮市花蓮將軍府 D2

電話：0921－975230

營業時間：周一至周五10：00－18：00（周六、日營業至19：00）

晚上住七星潭，因為這附近餐廳大多晚上六點前就休息了，所以在前往民宿的路上我們簡單買些晚餐回去吃，晚上住這區的人要注意Check-in和晚餐時間。這晚住的是純住宿無提供早餐、有電梯的民宿「看見七星潭」，門口大約可停3台車，須注意底盤較低的車款沒辦法停，車位不保留，如果客滿可以往七星潭泊區旁停車場，步行大約3分鐘。一樓是餐廳「莎莉好食Sarlee’s」，同時也是民宿的接待櫃檯，還有販售以七星潭石頭為特色的甜點、文創品。

看見七星潭的房型有兩張單人床的商務套房、雙人房、四人房，房價大約是1500～2800元左右，步行到七星潭沙灘只要3分鐘，太適合喜歡海、要看日出的人。我們住的是看見山嵐四人房，躺在閣樓就能透過小窗戶看海，不過樓板較低無法站立，身高較高的人就比較不適合啦！從陽台就能看見蔚藍太平洋，好天氣時清晨還能直接在房間迎接日出。這裡也是環保民宿，不提供一次性備品，所以記得自行攜帶牙刷、牙膏等個人用品，但仍有提供毛巾、浴巾、吹風機與沐浴用品。

看見七星潭民宿

地址：花蓮縣新城鄉七星街106號

電話：0911－920298

營業時間：入住15：00、退房11：00

第 3 天

一早醒來天氣極好，我們在隔壁全家便利商店簡單吃個早餐，步行到海邊看看「米崙斷層」，時間多一點的人也可以順遊「四八高地戰備坑道」。然後到附近的「七星柴魚博物館」，這是全台唯一的柴魚主題館，免門票、好停車。有免費導覽認識傳統煙燻製程，懸空的鐵網下是工人燒柴火的地方，相當特殊！還看到很多活生生的尼莫，最後當然也是有商場可以採買，而且來都來了當然要買一下熬湯的柴魚條、柴魚料理湯包和海味餅乾零食。

七星柴魚博物館

地址：花蓮縣新城鄉七星街148號

電話：03－8236100

營業時間：09：00－18：00

回程順路來「花蓮港」，每年的4月到10月是花蓮賞鯨最佳時間，若能成功出海，看到花蓮海域中小型鯨豚的機率有大約90%，很適合親子體驗看看。賞鯨回來可先到「林記魚丸」吃午餐再順遊觀光魚市場買海鮮回家。

位在花蓮漁港旁的「林記魚丸」傳承三代手藝，在地經營超過30年。早期是為了方便漁民出海工作時煮食，利用花東沿海盛產的鬼頭刀製成魚丸，後來逐漸成為在地人與遊客都會造訪的鬼頭刀料理名店。林記魚丸堅持使用 80% 高比例鬼頭刀魚肉製作，不混其他魚種，口感Q彈扎實，魚味鮮甜不腥，且不添加硼砂、防腐劑與漂白粉，吃起來更加安心。

都來到漁港了，當然不能錯過現切生魚片，依當日漁獲供應魚種，這天吃到的旗魚生魚片厚實新鮮、彈性十足，一大盤只要200元，真的很值得點！我們還點了鱰綜合麵、魚鬆加倍肉燥飯與鬼頭刀炸物拼盤。炸物拼盤一次吃得到炸魚柳、魚丸炸、鬼金棒等人氣品項，其中加入紅蘿蔔與牛蒡絲的鬼金棒，外酥內Q。

鱰綜合麵一次能吃到米粉與麵條，上頭還有先炸後滷的鬼頭刀魚排，好吃又飽足；魚鬆肉燥飯則是淋上肉燥再鋪滿魚鬆，香氣十足超涮嘴。魚丸湯60元有6顆魚丸，不想喝熱湯也有消暑冰紅茶。

最後離開前，還挑戰了林記限定的鬼頭刀冰棒，加入鬼頭刀魚鬆後，意外有種花生春捲冰淇淋的風味，完全沒有違和感。店內也有販售冷凍商品，很適合旅途中順手帶回家。若沒到現場，也能直接網購宅配，推薦一次集結鬼頭刀菲力片、魚丸、魚漿、魚排與鬼金棒的「五鬼搬運大禮包」，還有專屬保冷袋，林記魚丸的鬼頭刀產品整體口味很不錯，而且用料單純，很適合寶寶！

▲飯後前往洗手間時順遊旁邊小小的鬼頭刀主題館，有林記魚丸製作魚丸的一些紀錄。

林記魚丸（花蓮港）

地址：花蓮縣花蓮市港濱路35號之1

電話：03－8236300

營業時間：11：00－17：30（周六、日營業到18：00／周三公休）

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