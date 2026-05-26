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高雄最大免費水陸樂園5/30啟用　暢玩滑水道、水上鞦韆

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄星光水岸公園將於5月30日正式啟用。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

由高雄市政府打造的「星光水岸公園戲水區」將於5月30日正式啟用，為亞灣區再添一處具規模的親水新亮點。園區採水陸雙主題設計，串聯水岸廊道、多元開放空間及特色地標，展現港都嶄新風貌。

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄星光水岸公園為水陸雙園。

▲▼高雄最大「星光水岸公園」試營運提前喊卡　明年春季正式開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，星光水岸公園總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，成為港灣沿線最受矚目的親水據點。

升級改造除保留原有深受親子喜愛的戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施。

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲除了有玩水設施，也有遮陽廊道、更衣間、沖洗區。

園區同步完善設施配置，包含新設欄杆、座椅及遮陽傘，並利用既有喬木形塑「漂浮小島」意象，增設遮陽步行廊道，讓家長陪伴孩童時亦能安心休憩。此外，現場亦增設更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，全面提升使用便利性。

星光水岸公園自5月30日正式對外開放，民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可輕鬆抵達。本場域採季節性與分時段開放，開放日為每周五至周日(上午10:00-12:00、下午14:00-19:00)，每周一至周四為休園日，進行全區設施保養、場域清潔維護，不對外開放。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄星光水岸公園

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