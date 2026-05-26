点爭鮮賣泰式「打拋茶碗蒸、青檸醬鰤魚」　消費滿額抽曼谷機票

▲MAGiC TOUCH点爭鮮跨界攜手「COCA泰式串燒酒場」推出一系列南洋系日料。（圖／爭鮮提供）

記者蕭筠／台北報導

爭鮮餐飲集團旗下「MAGiC TOUCH点爭鮮」攜手「COCA泰式串燒酒場」，推出9款南洋系日料，從握壽司到茶碗蒸通通加入泰式醬料，即日起至7月13日限定販售，期間消費滿額再抽曼谷雙人來回機票和住宿。

点爭鮮9款COCA聯名餐以青檸醬、沙嗲醬、泰式酸辣醬及椰奶等泰式元素入菜，有「泰Chill酸辣金絲蝦（120元）」、「泰泰青檸鰤魚（60元）」、「泰Chill酸辣雞串（130元）」、「泰Chill沙嗲雞串（130元）」、「泰爽海鮮沙拉（120元）」、「泰Chill打拋茶碗蒸（90元）」、「香濃椰香海鮮麵（160元）」、「打拋一口脆（60元）」及「泰泰奶茶（50元）」。

点爭鮮表示，7月13日前爭鮮會員單筆消費滿千元，可參加「1人中獎2人同行」抽獎活動，有機會抽中「泰國曼谷雙人來回機票+住宿」，1組2位名額。

▲壽司郎TOGO站前店今日展開試營運。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，台灣壽司郎首間外帶專門店「SUSHIRO To Go TOGO站前店」已於22日展開試營運，位於台北車站atre地下街，空間約11坪，提供多達37款品項選擇，最低65元就能吃到3貫握壽司，最貴壽司便當要680元。

菜單分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。壽司套餐有「壽司郎嚴選10貫」265元，集結鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子；「豪華特選鮪魚」420元，內含大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷；「生鮭魚8貫」250元。

另外，首次推出的壽司便當，「特上壽司-松」680元，吃得到生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷；「高級海味三色丼」400元，提供紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲。

外帶店還有門市無販售的「極上散壽司」370元，含鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷。

▲特上壽司-松（上）、豪華特選鮪魚（下）。

▲極上散壽司為外帶專賣店限定販售。

店內也預計於6月中開放立食區，約4至6席座位，僅販售限定3款組合套餐包括「特選壽司-上（600元）」、「特選壽司-並（380元）」及「炙燒9貫（370元）」，均附味增湯。

壽司郎TOGO站前店推出「To Go店限定集點卡」活動，集滿指定點數可兌換「冷泡茶1杯」、「指定萌抱壽司周邊商品」、「任選1件商品買1送1」等。

壽司郎TOGO站前店

地址：台北市中正區忠孝西路1段49號B1（台北車站M8出口）

電話：02-2381-2977

營業時間：周一至周日11:00-21:00

▲店內立食區預計6月中開放。