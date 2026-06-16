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花蓮伴手禮不只有麻糬！12家特色名店　鳳梨酥藏剝皮辣椒先甜後辣

Nini and Blue 玩樂食記

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我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

想找最有代表性的花蓮伴手禮，不再只有麻糬，花蓮的伴手禮文化早已跳脫傳統框架，其實還藏有許多結合在地食材與職人精神的特色品牌！這篇懶人包整理了12家在地人與觀光客推薦的花蓮伴手禮名店，從清爽解膩的佳興冰菓店、奶香濃郁的短腿ㄚ鹿餅乾，到展現工藝美學的一品醇醬油與洄瀾醬人。

結合在地農產的洄瀾薯道、文旦復興、鳳梨灣、喜歡采風、百年傳奇與菩提餅舖，將花蓮米、番薯、柚子等食材轉化為舌尖上的驚喜；而想尋找山海滋味的朋友，更不能錯過七星柴魚博物館以及林記魚丸的海味精華。

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佳興冰菓店
來到花蓮新城鄉幾乎是人手一罐檸檬汁，雖然現在便利商店就能輕鬆買到佳興檸檬汁，不過都來到新城了，還是會順路買瓶喝。沒有入內用餐也可以單買檸檬汁，雖然是整顆檸檬連皮一起打，但加了煉乳後口感變得順滑，不會太過酸澀，連不愛喝酸的人都能接受。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

佳興冰菓店

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號
電話：03－8611888
營業時間：08：00－17：00（周三公休）
熱食熱炒時間：10：00－16：00

短腿ㄚ鹿餅乾花蓮店
從台中夯到花蓮的短腿ㄚ鹿餅乾，花蓮店門口有超吸睛的巨大ㄚ鹿公仔，以及花蓮店限定圖案。店內現烤餅乾香氣好誘人口水，每組試吃過的客人幾乎都會買一盒。假日還能一起買到兩種口味（可可與原味），重點是沒有限制盒數，一個人可以買很多盒，不用在台中大排隊！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

短腿ㄚ鹿餅乾花蓮店

地址：花蓮縣新城鄉博愛路47號
電話：03－8611049
營業時間：09：00－17：00（周三公休）

一品醇醬油
朋友推薦的超隱密醬油廠：一品醇醬油，藏身在巷弄中，有著大停車場、低調外觀，如果沒有在地朋友跟我們說還真的不容易發現！這裡除了單純買醬油之外，還有簡易導覽帶你認識醬油製作過程，有時間的人還可以先提前預約「烤仙貝DIY」或是「醬油DIY」，整體大約半小時。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

每年3～6月是一品醇製作醬油最忙碌的時間，從豆子開始培養醬曲、傳統陶甕釀造、日曬一年，最後調味、玻璃裝瓶、高溫殺菌，古法釀造、天然無添加的醬油豆香純粹且回甘，而且人工製作產量有限，快賣完才會再裝瓶，完全不擔心店家會有囤貨問題，反而比較要擔心的是內行老饕買太多斷貨的困擾。雖然門市很隱密，但其實在網路上也能買得到！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

一品醇基本款的醬油都是日曬一年，還有特別製作耗費五年日曬的醬油，光是打開陶甕蓋子，濃郁的醬香便隨風溢出，溫潤而深沉，果然美食還是需要時間細細釀造。貼心幫你做成適合沾醬或滷肉不同的醬油，還有金桔鳳梨、芋頭風味，另外，我們試吃了加入醬油與阿美麻糬聯名製作的「琥珀羊羹」，原以為會非常的鹹，沒想到卻是鹹甜不膩，非常神奇的風味，很值得來嘗鮮看看。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

一品醇醬油

地址：花蓮縣吉安鄉明義七街99巷75號
電話：0983－068665
營業時間：08：30－12：00、13：30－17：00（周日公休）

洄瀾醬人
在地朋友推薦的另一家隱藏版剝皮辣椒「洄瀾醬人」，擁有30年手藝，不只是賣剝皮辣椒罐頭，而是把花蓮在地食材、小農元素與創新口味結合，推出多款口味、可煮湯、可單吃配飯，像是小米酒剝皮椒、香柚剝皮椒，還有對主婦超方便的剝剝養生湯系列：人蔘枸杞剝剝養生湯、紅棗枸杞剝剝養生湯、金針花剝剝養生湯，直接一罐倒進去煮雞湯就很好喝。還有白飯殺手掀天醬，不只是辣還有加入小魚乾、蘿蔔、榨菜、蒜片等不同風味。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

以及與故宮博物院聯名款，結合唐太宗、元世祖、明太祖、明孝宗皇帝畫像，傳達吃飯皇帝大的概念，一次網羅經典口味：人蔘枸杞剝剝養生湯、紅棗枸杞剝剝養生湯、金針花剝剝養生湯、蘿蔔小魚乾掀天醬，每一款都能透過瓶身清楚看到裡面用料很實在！來到門市的好處是可以選擇限定門市獨賣的小罐裝，但其實官網只要買兩罐就免運，入手門檻很親民，而且大罐更划算！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

洄瀾醬人

地址：花蓮縣吉安鄉廣賢路一段250號
電話：0928－053968
營業時間：09：00－16：00（周六、日公休）

洄瀾薯道
花蓮市區中山路名產一條街逛逛，「洄瀾薯道」、「文旦復興」、「鳳梨灣」、「百年傳奇」正好接連開在一起，挑選伴手禮不用跑很多地方，多種選擇可以一次買好！這幾家店門口都有擺放試吃，即使你沒有入內也能先試個味道，喜歡再進來認識更多相關商品。而且試吃很大方，都是讓你自己來！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

洄瀾薯道使用花蓮在地的黃金番薯、紫心薯，並強調高纖、原味、無防腐劑的製作方式，更適合現在人追求健康與口感的平衡，特色產品有花蓮薯糬、花蓮芋、紫心薯。最招牌的花蓮薯糬，沒有厚重麵粉餅皮包覆，外層是用黃金薯與紫心薯，中間夾著Q彈麻糬，有自然的番薯甜香，不會死甜，以花蓮在地食材製作很有代表性加上口感層次豐富獨特，不愧是店內長期銷量第一名。另外也有花蓮薯、花蓮芋、紫心薯等特色產品，很難選擇的話就直接買綜合禮盒吧！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

洄瀾薯道 中山195

地址：花蓮縣花蓮市中山路195號
電話：03－8310888
營業時間：09：30－21：30

文旦復興
以文旦為主題的甜點、複合商品店，品牌初衷是為了解決花蓮（瑞穗）文旦在中秋過後銷路驟減的問題，結合瑞穗農會契作文旦，創意開發多種文旦周邊商品，讓花蓮文旦不用擔心產量過剩、有路可銷，更是打破了文旦只能在中秋節吃的印象。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

聽店員介紹店內招牌青柚燒，以皮肉分離技術加入43%柚子皮＋57%柚果肉製作，搭配港式餅皮，相當特別！原本不太愛港式餅皮的我覺得這樣搭配居然很好吃，而且柚子清香減少甜膩感，口感很舒服！而文旦酥搭配的則是鳳梨酥的外皮，如果不愛太甜的鳳梨酥，快來試試清香的文旦酥，甜度更低且帶著微酸回甘的層次，還有明顯的甜漬柚皮，好吃。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

買了多盒青柚小丸子請同事吃，Ｑ軟不過甜還有甜漬柚皮很好吃，而且一盒有36顆才160元，太適合同事數量很多的人，吃得到花蓮特色又不會很傷荷包！除了吃的，還有多款用文旦製作的生活用品，像是柚子精油、香皂、洗手乳等，不愛吃的人也能買日用品促進花蓮觀光與在地農業。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

文旦復興

地址：花蓮縣花蓮市中山路195號
電話：03－8350011
營業時間：09：30－21：30

鳳梨灣
以花蓮瑞穗鳳梨製作的鳳梨酥為主打，不只在國內多次得獎，還榮獲日本國際伴手禮金牌獎。有喜愛傳統香甜口味的「好土鳳梨酥」；花蓮瑞穗鄉富興村17號金鑽鳳梨製作的「金鑽鳳梨酥」，果肉纖維感十足，微酸微甜；加了鹹蛋黃的「洄瀾鳳凰酥」；更奇妙的是加入花蓮名產的「剝皮辣椒鳳梨酥」，鹹甜微辣的奇特口感，店員說有點像是整人驚喜包，先甜後辣，非常熱銷，但產量不多很常銷售一空，這天我們想買盒送朋友，現貨也都被預訂完了！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

店內試吃超大方，吃過一口的寶寶很喜歡，一直跟店員說：阿姆！阿姆！店員很有耐心拿給她吃了一塊又一塊，吃太大口怕噎到叫她吐出來還很不甘願，鳳梨灣的鳳梨酥連小寶寶都超愛！除了鳳梨酥之外，鳳梨灣還有加了七星潭海鹽的洄瀾曲奇、鳳林花生與玉里芝麻製作濃厚內餡的蛋捲，都有著豐富的花蓮元素。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

2024年五月天為振興花蓮震後經濟舉辦了公益演唱會，而且購買了5萬份特色伴手禮，其中就包含了洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興的產品，還用台灣代表茄芷袋裝成大禮包，用實際行動支持花蓮經濟。如果到花蓮玩，也可以跟著五月天腳步走訪這些店家。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

鳳梨灣中山二店

地址：花蓮縣花蓮市中山路193號
電話：03－8325168
營業時間：周一至周四12：00－20：30／周五至周日09：30－21：30

百年傳奇
門口招待員很熱情，路過就請你吃花生酥，入店招待你喝冷泡茶，各種口味的沙其馬更是不停拿出來讓你嘗試。光是沙其馬試吃就有五種口味，黑糖、泡菜、起司、洛神花優格、巧克力，冷泡茶有兩種口味，試吃完會口渴了還能繼續續杯，真的是超大方！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

我們買了這三款口味：黑糖、泡菜、起司。黑糖口味是使用淡淡蔗香味及絲絲焦香味的台南飛龍原香糖，是長輩們都很喜愛的口味；泡菜口味是較為重味道的餅乾，有著鮮明的泡菜鹹香酸味道，還有著淡淡的微辣感，推薦給喜歡嘗鮮和重口味的人；起司口味味道很濃，是用帕瑪森乾酪粉、切達乳酪粉、金黃起司粉調味出多層次香氣，比較適合非常喜歡起司的人。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

百年傳奇 公正店

地址：花蓮市民生里中山路199－2號
營業時間：09：00－22：00

菩提餅舖
主打各式結合花蓮特色食材的中式糕餅，其中最有名的就是「縣餅菩提酥」，以及全國首創的奶油酥條，除了在花蓮火車站前、中華路有門市之外，也進駐到將軍府1936，除了單純買伴手禮，也能在充滿日式氛圍內歇息一下，品嘗熱騰騰的菩提酥，以及體驗御守DIY。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

招牌的縣餅菩提酥外層顛覆傳統漢餅做法，改用白鳳豆沙包覆，內餡則是花蓮番薯、手工麻糬與松子，形成外綿內Q的特殊口感，甜度不高卻層次豐富，現場吃會加熱回烤更是香甜，中間的麻糬餡因為熱度還帶點流心感，意外好吃！如果是買伴手禮回家，除了常溫吃，記得試看看加熱後更好吃！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲奶油酥條和奶油一口酥有多種口味可選擇，現場都能試吃。

花蓮縣餅・菩提餅舖 × 將軍府1936

地址：花蓮縣花蓮市將軍府G1棟
營業時間：10：00－17：30

喜歡采風
將軍府內的喜歡采風是集合了花蓮在地文創、農產的質感選物店，但他們家主要招牌其實是將古早味零嘴華麗轉身的「米香香」與「口口酥」系列。喜歡采風的招牌「米香香」不同於傳統大塊且易碎的米香，而是做成好入口的圓餅狀，而且口味相當多元。「口口酥」則是改良自家族傳承三代的「酥式沙琪瑪」手藝，香、酥、脆、不黏牙，口味也是鹹、甜都有得選擇。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

門市現場提供試吃相當大方，是直接給你一個獨立包！除了自家品牌的口口酥、米香香之外，也有販售花蓮在地文創、小農特色商品、冷飲，在這也買得到洄瀾醬人的剝皮辣椒。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

喜歡采風烘焙坊

地址：花蓮縣花蓮市花蓮將軍府 D2
電話：0921－975230
營業時間：周一至周五10：00－18：00（周六、日營業至19：00）

七星柴魚博物館
這是全台唯一的柴魚主題館，免門票、好停車。有免費導覽認識傳統煙燻製程，懸空的鐵網下是工人燒柴火的地方，相當特殊！還看到很多活生生的尼莫，最後當然也是有商場可以採買，而且來都來了當然要買一下熬湯的柴魚條、柴魚料理湯包和海味餅乾零食。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

七星柴魚博物館

地址：花蓮縣新城鄉七星街148號
電話：03－8236100
營業時間：09：00－18：00

林記魚丸
位在花蓮漁港旁的「林記魚丸」傳承三代手藝，在地經營超過30年。早期是為了方便漁民出海工作時煮食，利用花東沿海盛產的鬼頭刀製成魚丸，後來逐漸成為在地人與遊客都會造訪的鬼頭刀料理名店。林記魚丸堅持使用80%高比例鬼頭刀魚肉製作，不混其他魚種，口感Q彈扎實，魚味鮮甜不腥，且不添加硼砂、防腐劑與漂白粉，吃起來更加安心。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

鱰綜合麵一次能吃到米粉與麵條，上頭還有先炸後滷的鬼頭刀魚排，好吃又飽足；魚鬆加倍肉燥飯則是淋上肉燥再鋪滿魚鬆，香氣十足超涮嘴。魚丸湯60元有6顆魚丸，不想喝熱湯也有消暑冰紅茶。鬼頭刀炸物拼盤一次吃得到炸魚柳、魚丸炸、鬼金棒等人氣品項，其中加入紅蘿蔔與牛蒡絲的鬼金棒，外酥內Q。

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

若沒到現場，也能直接網購宅配，推薦一次集結鬼頭刀菲力片、魚丸、魚漿、魚排與鬼金棒的「五鬼搬運大禮包」，還有專屬保冷袋，林記魚丸的鬼頭刀產品整體口味很不錯，而且用料單純，很適合寶寶！

▲▼花蓮伴手禮懶人包。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

林記魚丸（花蓮港）

地址：花蓮縣花蓮市港濱路35號之1
電話：03－8236300
營業時間：11：00－17：30（周六、日營業到18：00／周三公休）

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