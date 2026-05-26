住台南最高酒店免費玩親子樂園　五星飯店推1雞4吃還有火焰桌邊秀

▲台南遠東香格里拉推出夏日親子專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著暑假旅遊旺季到來，台南遠東香格里拉推出「夏日輕旅・兩天一夜」與「夏日慢旅・三天兩夜」雙住房專案，結合室內親子主題樂園、台南古蹟景點、戶外泳池與府城特色早餐，打造不用舟車勞頓、就能輕鬆享受台南夏日的親子度假。

▲入住就送「追風奇幻島－糖果小鎮」親子票。



台南遠東香格里拉此次專案推出入住就送「追風奇幻島－糖果小鎮」親子票。樂園位於台南大遠百成功店4樓，步行即可抵達。園區以繽紛糖果為主題打造多項人氣遊樂設施，包括糖果迷宮、VR蹦床樂園、角色扮演家家酒區及沙池賽車等互動空間，讓孩子能在舒適冷氣空間中盡情玩樂。

▲專案皆提供尊榮客房、家庭房及高樓層房型選擇。



除了親子樂園體驗外，入住期間也可憑專案贈送的古蹟門票，自由安排台南古蹟巡禮。每位付費成人可獲得兩張古蹟門票，可從赤崁樓、億載金城、安平古堡及安平樹屋4大經典景點中任選兩處參訪。

入住隔天則可於館內10樓「遠東Café」自助餐廳享受自助式早餐，包括現沖牛肉湯、鮮魚湯、擔仔麵、鹹豆漿與古早味杏仁茶等。兩天一夜專案每晚未稅價4600元起，三天兩夜每晚未稅價4250元起，兩項專案皆提供尊榮客房、家庭房及高樓層房型等多元住宿選擇。

▲▼台南晶英酒店晶英軒推出全新「火焰石燒竹地雞」套餐。（圖／業者提供）

台南晶英酒店則持續用美食攻佔饕客味蕾。酒店內的「晶英軒」嚴選源自桃竹苗客家庄特色雞種「竹地雞」，全新推出「火焰石燒竹地雞」四人精選套餐，以「一雞四吃」為核心，結合火焰桌邊秀，並搭配開胃小品、主廚私房料理與精緻甜點，每套4588元起，10人「火焰石燒竹地雞桌席」每桌1萬3800元起。

此次台南晶英推出的「火焰石燒竹地雞」選用台灣極具代表性的「竹地雞」，並設計一雞四吃。第一吃「爐烤竹地雞」工序繁複，以八角、青花椒、丁香、草果等辛香料浸醃，待雞肉完全吸附精華後，淋上醋水風乾定型，再以傳統掛爐方式爐烤約40至50分鐘，直至外皮呈現油亮酥脆，出爐後現場即上演震撼的火焰桌邊秀。

▲第二吃的「鮮菌玉米蔬菜雞湯」。

第二吃「鮮菌玉米蔬菜雞湯」，湯底以老母雞長時間慢火熬煮四至五小時，待湯頭逐漸轉為乳白色後，特別加入豆漿提味，使雞湯多了柔和豆香與溫潤口感。第三吃「堂灼活紅蟳」，將活紅蟳與鮮蔬加入沸騰的高湯中現場涮煮，最後作為完美結尾的主食則為「香蔥雞油拌麵線」，細緻的手工麵線均勻裹覆著香醇雞油與誘人蔥香，油潤而不厚重。