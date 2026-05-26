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CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

CoCo本周三好友日推「生椰楊枝甘露買1送1」，每人最多買2送2。6月1日起再開賣全新「雪沙椰椰系列」，選用椰奶雪沙結合冬瓜、美式咖啡。

CoCo明天限時1天「生椰楊枝甘露買1送1」，2杯只要90元，線上平台領券後再於都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領2張（4杯飲料），各門市售完為止。

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲雪沙椰椰冬瓜（右）、雪沙椰椰咖啡（左）。

全新「雪沙椰椰系列」6月1日上市，有「雪沙椰椰冬瓜」限中杯65元、「雪沙椰椰咖啡」14oz只要75元，部分門市不販售，6月2日雪沙椰椰咖啡有買1送1優惠。

CoCo再祭出6月限定「2杯80元」線上好友禮活動，綠豆沙、珍珠奶茶、粉角奶茶任2大杯只要80元，須至都可訂線上領券，每人可領6張。

▲▼再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」推出「水蜜桃系列」霜淇淋。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」推出3款新冰淇淋。（圖／再睡5分鐘提供）

另外，再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」本周推出蜜桃、蜜桃被被與棉被厚奶蓋3種新口味，外層再撒上比利時蓮花脆餅，限新北樂華店、台中一中店販售，售完為止。

5月底前購買任一風味霜淇淋，並出示指定貼文分享畫面，再折10元；6月1日至30日買任一霜淇淋搭配「簡單喝原茶」系列任一飲品，優惠價89元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 再睡5分鐘

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