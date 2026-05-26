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福容宣布引進IHG「華邑酒店」　台灣首店年底台北開幕

▲▼北京華邑酒店及度假村。（圖／翻攝自IHG洲際酒店集團官網）

▲福容大飯店攜手IHG洲際酒店集團，引進「華邑酒店及度假村」。（示意圖／翻攝自IHG洲際酒店集團官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣高端旅宿市場再添國際級新地標。福容大飯店再度攜手洲際酒店集團，引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造台灣首家華邑酒店—「台北福容華邑酒店」，預計今年底亮相。

華邑酒店及度假村是洲際酒店集團旗下專為華人消費習慣打造的高端品牌，將獨特的中華文化底蘊融入酒店設計與服務之中，為喜愛中華文化的旅客與商務菁英人士，打造結合餐飲、住宿與社交於一體的沉浸式體驗。

品牌以「一邑一承」為理念，每間酒店從硬體設計、藝術品陳列到服務都會融入在地特色。福容大飯店預計於6月2日與洲際酒店集團簽約，此次合作不僅象徵福容深化國際品牌布局，也代表融合東方文化底蘊、當代美學與地方人文的華邑品牌，首度進入台灣市場，為高端旅宿增添新亮點。

▲▼台北洲際酒店。（圖／翻攝自IHG洲際酒店集團官網）

▲台北洲際酒店即將亮相。（圖／翻攝自IHG洲際酒店集團官網）

而洲際酒店集團今年在台灣有多間旅宿即將亮相。位於信義區的最新旗艦級奢華旅宿「台北洲際酒店 InterContinental Taipei」將於夏季開幕，規劃350間客房，其中約有60間為長住型套房，同時設有7間餐廳，包括韓裔美籍主廚Akira Back主理的高級韓餐，將會是台北首間當代韓式Fine Dining。

而全台第二間voco酒店則將落腳於士林捷運站周邊5號倉庫旅館都更案，基地緊鄰捷運士林站2號出口，規劃地上12層、地下3層，最快2027年開幕。

關鍵字： 華邑酒店及度假村 飯店旅館 台北市旅遊 星級飯店 度假旅館 福容大飯店

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