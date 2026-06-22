799元「泰國蝦、螃蟹小鮑魚」無限供應！桃園越式火烤吃到飽

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

說到桃園的吃到飽餐廳，很多人第一時間會想到火鍋、燒肉，或是偏日式、韓式的常見選項，但這次我來到桃園火車站附近美食吃到飽的「TenTen HOTPOT_BBQ｜天天越式火烤吃到飽」，真的讓我有一種原來越式吃到飽也可以這麼澎湃的驚喜感。

光是聽到「螃蟹、泰國蝦、小鮑魚吃到飽」這幾個字，我就已經眼睛發亮，這家真的很值得放進名單，特別是海鮮品項不只多，補貨速度也很快，連最受歡迎的泰國蝦都補得相當勤快，這點對吃到飽來說真的很重要。

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交通資訊

只需要搭乘台鐵火車至「桃園火車站」，從復興路出口（前站）出站後，沿著復興路直直往前走，大約步行5至10分鐘內就能看到店面，如果是搭乘桃園市區公車，只要有停靠「桃園客運總站」或「復興路口」的班次都可以搭乘，下車後幾乎是秒抵達，完全不用擔心迷路。

停車資訊

這附近屬於桃園火車站周邊的繁華商圈，車流量較大。建議大家可以將愛車停放在鄰近的付費停車場，例如「桃園火車站後站停車場」，停好車後步行約5至8分鐘即可抵達餐廳。桃鶯路橋下也有公有停車格可以碰碰運氣，騎機車或腳踏車的朋友則可以直接停在店門口。

價格

平日799元／人（用餐120分鐘）、假日850元／人（用餐100分鐘）；孩童（身高111～139公分）250元；幼兒（身高80～110公分）100元。

內用環境

這裡主打的是「火烤兩吃」的完美組合，一邊是沸騰著濃郁南洋香氣的越式火鍋，另一邊則是滋滋作響的無煙炭烤盤，選在剛開始營業時間前往還可以拍到空景。後來用餐時間一到整間店爆滿，還有人在門口候位，建議大家要提前訂位，不然要等很久，真的是滿滿的用餐人潮！

店內的座位規劃非常貼心，大多以舒適的四人座為主，不論是情侶約會還是大團體聚餐，坐起來都相當寬敞，中間的動線也方便好走。

熟食區

有很多特別的菜餚，像是越南知名的鴨仔蛋在這裡也可以吃得到，市面上很少見，一顆可能要近50元，多吃幾顆也蠻補的，喜歡吃米飯的朋友也可以選擇咖哩飯或是炒飯。

TenTen最讓我印象深刻的是它的越式風情定位，不同於一般常見的日式或韓式烤肉吃到飽，這裡走的是越南飲食文化路線，從越式春捲、月亮蝦餅、越南蛋餅，到木薯餅椰子奶、越式年糕等甜點，都帶著濃濃的東南亞風味，讓整個用餐體驗充滿異國情調。

炸物和越式小食區擺放在竹編籃子裡，有一種濃濃的越南市集風格，視覺上也非常可愛，月亮蝦餅、越式春捲、越南蛋餅等熱門品項擺放在明顯的位置，讓大家可以隨時拿取。

有我最愛的青木瓜沙拉和生春捲，這兩道菜是我平時夏日很愛的菜色，在這裡可以無限量享用實在是太幸福了，尤其是生春捲真的是料好實在，好好吃。

越式烤發糕、烤木薯餅、綠豆糕、香蕉餅等甜點，在這裡都可以吃得到，算是平常比較少接觸到的越式小吃，甜甜的蠻特別的。

上百種豐富食材

店中央是巨大的中島自助吧，所有的食材都分類得井然有序，海鮮區下方鋪滿了厚厚的碎冰維持極致鮮度，重點是這家店的店員非常勤快，不時就會看到服務人員瘋狂補貨，速度相當快，即使是最受歡迎、一上桌就會被秒殺的「泰國蝦」，店員也是毫不手軟地大盤大盤補滿，完全不怕客人吃。

泰國蝦應該是最受歡迎的品項，幸好店員補的很快，隨時去都能吃得到，外面泰國蝦一份動輒好幾百元，在這裡直接實現泰國蝦自由，光是吃泰國蝦就吃回本了！

▲小鮑魚也是很受歡迎的品項，光是這區真的是吃不停，我本來就很愛，很有咬勁。

螃蟹、小透抽、章魚、鳳螺、鯛魚片、白蝦、蛤蠣、帆立貝、淡菜、螺肉、小鮑魚，這一區是整場吃到飽的亮點之一，品項多，而且補貨速度快。

三點蟹、沙母蟹等都是現流新鮮的活凍螃蟹，螃蟹的大小適中，一個人拿個兩三隻不會有罪惡感，放入火鍋湯底中涮煮，螃蟹的鮮甜完全融入湯底，讓整鍋湯頭更加鮮美。

肉控們也不用擔心，店內提供多款厚度適中的牛肉、豬肉與雞肉片，特別推薦經過越式醬汁醃製的肉品，上烤盤一烤，散發出淡淡的香茅與檸檬葉香氣，非常特別。

▲雞卵也是很特別的食材，平時在居酒屋才會吃到，現在自己烤也是挺考驗功力的時刻了。

長長的食材展示台，整齊擺放著各式海鮮、肉品和蔬菜，每一格食材都有清楚的中文和越南文標示，食材區的燈光明亮，可以清楚看到食材的新鮮度，讓人取用時很安心。

醬料區

▲除了大家熟悉的蔥、蒜、辣椒之外，還有許多很有特色的沾醬，像是沙爹醬、紅豆醬等，都可以試試這東南亞風味。

火鍋料區

既然是火烤兩吃，當然也少不了火鍋系列，想吃什麼火鍋料都可以自由拿取，如果喜歡吃泡麵的人也可以選擇科學麵或王子麵。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



比較特別的是在這裡可以吃到叻沙葉和薄荷葉，東南亞吃燒肉最喜歡搭配這種有特殊香氣的葉子一起吃，來到這裡不妨也可以體驗一下。

▲店內唯一要另外收費的就是啤酒，如果吃燒烤習慣搭配啤酒，也可以另外加價飲用。

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飲料區

▲基本上冷、熱款都有，比較推薦的是HERSHEY’S的冰沙，有咖啡機，想喝杯咖啡也沒問題。

蛋糕甜點區

▲如果喜歡吃西式甜點也有小蛋糕、蛋塔、蛋糕捲類的選擇，想吃什麼都隨你拿！

水果區

▲每天供應的略有不同，但當天的水果種類看起來就很好吃呀，切的都很整齊，夏天我最愛的就是西瓜。

▲這款越南甜點還加入了香蕉、花生、粉圓等，淋上滿滿的椰奶真的是蠻特別的，很有異國風味。

如果喜歡吃不同的冰品，也有小美冰淇淋有4種口味可以任挑，偷偷說還可以加些冰品區的配料，像是愛玉、粉圓、紅豆變化不同的吃法。

火鍋＋BBQ＋海鮮吧＋越式熟食＋甜點

TenTen HOTPOT_BBQ選擇很多，不是單一類型的吃到飽，才會讓每個人都找到自己喜歡的那一味。煮火鍋、直接烤，或是簡單汆燙後吃，泰國蝦的存在感都很強，蝦肉本身緊實，帶有自然甜味，吃起來很過癮，最棒的是補貨快，讓人不會因為太晚來就錯過黃金時段。螃蟹和小鮑魚都屬於很有吃到飽升級感的品項，一口咬下去就會覺得值回票價，尤其小鮑魚口感彈牙，搭配火鍋湯底或烤過後吃，都很有風味。

▲帆立貝偏鮮甜，淡菜帶有海洋香氣，蛤蠣則是很適合煮湯，這三種一起拿，會讓整鍋湯變得更鮮，也很適合和蔬菜一起煮。

梅花豬、美國牛肉板腱這兩款肉是我最推薦的，很少有燒烤吃到飽有提供這樣的品質，吃得出來很嫩，沾著酸香醬一起吃也很開胃。

烤好的蝦子殼微焦帶脆，剝開蝦殼的瞬間，熱氣伴著蝦子的鮮甜香氣一起散逸出來，如果喜歡涮火鍋的方式，放入湯鍋涮個30至40秒，蝦肉同樣鮮嫩多汁，是另一種風味；烤斑鳩也是很特別的食材，以前去南部比較有機會吃到，這次自己烤來吃也很好玩。

時蔬區則有大白菜、高麗菜、各式菇類，能完美中和肉類與海鮮的膩感。推薦這裡的越南麵包，真的不輸外面賣的，滿滿的內餡，生菜吃起來也很清脆，麵包也很厚實又酥脆，我覺得很好吃。

生春捲一向是我的愛，每次到越式餐廳基本上都會點，而且這一盤外面賣100元吧？來到這裡就隨你吃，想吃幾捲就吃幾捲，也很清爽。

當我們把第一批泰國蝦和小鮑魚鋪滿烤盤，高溫與食材接觸的瞬間，高分貝的「滋滋」聲立刻傳來，一種帶著微微焦香、濃郁蝦膏在殼中沸騰的氣味，同時間也煮著火鍋，放入各種的食材，像是淡菜、小鮑魚都很適合放入火鍋中煮，方便又快速。

散發著紅寶石般光澤的泰國蝦是我們這次主攻的食材，蝦肉彈脆口感，鮮甜的蝦汁與濃郁的蝦膏在舌尖上擴散開來，真的是來到這裡必吃。

甜點也是不容錯過的部分，當火烤兩吃進行到尾聲，原以為肚子已經塞不下任何東西了，木薯餅椰子奶帶著濃郁的椰香和木薯的Q彈口感，甜而不膩非常清爽，越式年糕口感扎實有嚼勁，帶有淡淡的米香。綠豆糕口感細緻綿密，豆香自然不甜膩，淋上椰糖醬汁更是美味加分，這絕對是在台灣其他地方極難體驗到的正宗越南甜點風味。

▲西式甜點的選擇也不少，像是巧克力杯子蛋糕、草莓小蛋糕、蛋塔和小泡芙等，口味也很多。

心得

整場用餐體驗下來，無論是食材的補貨速度、海鮮的驚人鮮度，還是越式沾醬與道地熟食，都讓我給予極高的評價。用餐時間非常充裕，店員服務態度親切，收盤速度也很快，食物真的是相當道地。

引進了新一代的強力下吸式排煙系統！整場烤肉下來，身上的衣服跟頭髮沒有沾染上濃重的油煙味，這點真的必須給大大的讚，用餐過程舒適度直接拉滿。整體來說，這是一家很適合聚餐、家庭聚會、朋友慶生、公司聚餐的餐廳，但請大家要記得先電話訂位，以免久候。

TenTen HOTPOT_BBQ｜天天越式火烤吃到飽．桃園店

地址：桃園市桃園區東山里復興路20號

電話：03－3345555

營業時間：11：00－23：00（周二公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

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