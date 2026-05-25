旅展買氣旺！台股熱+出國潮抵油價衝擊　赴陸團詢問高業者盼開放

▲TTE旅展今落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

TTE旅展今（25日）落幕，旅遊業者們綜觀4天買氣，雖然燃油附加費調漲，但台股暢旺、民眾出國熱情未減，反而帶動買氣，降低油價上漲衝擊。日本仍是最受歡迎目的地，但也有業者透露，赴陸團現場詢問度熱烈，可見民眾有高度需求，盼政府能早日鬆綁禁團令。

▲可樂旅遊觀察因為股市暢旺，加上民眾出國熱情未減，降低油價調漲影響。（圖／記者蔡玟君攝）

台股旺、民眾出國熱情未減 降低油價調漲影響

可樂旅遊發言人李季柏表示，油價上漲原讓旅遊市場預期第三季買氣會受到衝擊，但觀察今年旅展買氣熱絡，實際影響比預期小很多。他分析除了台灣民眾出國熱情未減外，近期台股表現亮眼，讓消費者願意將獲利投入旅遊，某種程度抵消旅遊成本增加帶來的壓力。

從本次旅展銷售成績來看，個人旅遊包括機票、飯店與票券等商品，較去年同期成長近5成；團體旅遊也有近2成成長。其中，日本依舊是最受歡迎的目的地，而韓國市場今年明顯升溫，尤其釜山成為近期最熱門的新興目的地之一，李季柏認為主因是整體消費相對便宜、性價比高，吸引小資族。

李季柏也表示，今年暑假歐洲產品幾乎全面站上10萬元以上，但旅展詢問度相當高，尤其以芬蘭極光、冰島與北極圈等冬季商品最受矚目，可樂旅遊今年更首度推出「芬蘭＋挪威」雙國極光行程，也備受旅客青睞。

▲雄獅旅遊認為旅客對油價調漲已有一定認知，買氣未受影響。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅旅遊則認為，旅客對燃油附加費調整已有認知，買氣未受影響，同時觀察到旅客下單更精準、目的更明確，許多人會事先比價、鎖定需求後到現場下單。特殊購買需求以高單價長線旅遊最為突出，周末現場即出現多筆百萬元以上大單。

整體而言，短線仍以日本表現最佳，歐洲則成為此次TTE旅展的長線銷售主力，其中又以極光主題行程最受歡迎，如北歐、芬蘭等產品買氣暢旺。

此次旅展為雄獅疫後首次重返TTE參展，若以去年同期四天相比，今年整體業績約成長三成，顯示暑假旅遊需求持續升溫，加上旅客下單精準明確，帶動整體買氣。

旅展現場大陸旅遊團詢問度超高 業者盼早日鬆綁禁團令

雖然旅展開幕時發生部分業者高掛赴陸團廣告文宣後又撤除，但有不具名的旅行社業者坦言，4天展期中赴陸旅遊團詢問熱烈，可見有高度需求，且根據交通部觀光署2025年台灣人出境目的地統計，第一名為日本，其次為中國大陸，盼政府正視旅行業者的聲音，早日鬆綁禁團令。

而品保協會也在日前的第三季合理團費記者會中表示，現在許多台灣人赴陸旅遊多報名當地的一日團或多日團，但若有消費糾紛恐求助無門，盼政府鬆綁，旅客購買行程時也能更有保障。

▲五福旅遊表示今年觀察到旅客對價格敏感度更高。（圖／記者蔡玟君攝）

油價調漲反讓短線熱賣 民眾對價格敏感度更高

五福旅遊觀察，燃油附加費調漲讓不少旅客對暑假出遊產生觀望，不過買氣仍優於去年同期，業者表示，截至25日下午5點統計，整體銷售已較去年同期成長約3至4成。

從銷售表現來看，日本仍穩坐最熱門旅遊目的地。業者指出，今年暑假7月買氣與往年相近，原本受民俗月影響的8月檔期，則在旅展促銷刺激下，成功吸引不少旅客提前下單，第二熱門市場則是韓國與東南亞城市。

五福旅遊也觀察，今年消費者對價格敏感度明顯提高，東南亞與東北亞商品若超過4萬元，銷售速度就會明顯放緩，反而是5天左右、價格壓在3萬元以下的產品最受歡迎。

▲易飛旅遊認為油價調漲反而帶動短線買氣。（圖／記者蔡玟君攝）

易飛旅遊長程線副總經理蔣建勳表示，本次旅展在燃油附加費調整議題持續受到關注下，整體買氣並未受明顯衝擊，且因短線行程漲幅相對有限，加上優惠促銷，有效抵銷成本上升壓力、帶動買氣。

整體來看，今年業績較去年同期呈現「翻倍以上成長」，其中日本仍是暑假親子旅遊首選。同時也觀察到在長線產品價格上升的情況下，明顯轉向東南亞與東北亞等短程市場，使短線旅遊需求持續攀升。

▲東南旅遊認為旅客對價格變動已開始適應。（圖／記者蔡玟君攝）

出國漸成台灣人「必須性支出」 民眾已開始卡位明年農曆過年

東南旅遊表示，消費者對價格變動已逐步適應，加上各項優惠方案，整體銷售較去年同期成長約3成，顯示旅遊已逐漸成為民眾生活規劃中的重要一環。

個別目的地方面，日本仍穩居最熱門目的地，涵蓋東京、北海道與九州等產品持續熱銷。此外，郵輪行程詢問度大幅提升，包含地中海航線、環遊世界行程及石垣島渡輪等產品皆受到旅客青睞。此外，業者也發現今年旅客決策週期明顯拉長，部分消費者已提前規劃至冬季甚至2027年農曆春節行程。

▲旅天下觀察韓國釜山、大邱銷售超乎預期。（圖／記者蔡玟君攝）

旅天下發言人徐堅銘也認為，雖然有油價調漲議題，旅展初期消費者確實出現觀望情緒，但隨著航空公司推出票價優惠後，市場迅速回溫。業者認為，旅遊已逐漸成為消費者生活中的「必需性支出」，即使價格波動，旅客仍會依照自身預算選擇適合行程。

在目的地表現方面，日本仍穩居最熱門短線旅遊市場，具備穩定需求與高度話題性；韓國市場則出現新亮點，其中釜山與大邱等城市銷售表現超出預期。