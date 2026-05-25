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Mr.Wish推「鹼粽QQ」端午限定2款飲品　功夫茶開賣芭樂系列

▲▼Mr.Wish今年把「鹼粽」變身成新配料，同時推出2款限定飲品「粽夏一號」、「粽夏奶烏」。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推出「鹼粽QQ」新配料，還有「粽夏奶烏（左）」、「粽夏一號（右）」新品。（圖／Mr.Wish提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲Mr.Wish把「鹼粽」變成新配料，並推出2款端午限定飲品「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，27日上市。KUNG FU TEA功夫茶6月1日將開賣全新「果嶼芭樂」系列，莎莎系列同步回歸。

Mr.Wish推出全新配料「鹼粽QQ」，每份15元；同時推出2款限定飲品，皆選用黃枝香烏龍作為基底，其中「粽夏一號」加入鹼粽QQ、焙茶粉粿及波霸，每杯65元，「粽夏奶烏」融合奶香搭配鹼粽QQ，每杯75元。端午限定品項預計販售至7或8月。

業者表示，5月27日至6月10日「粽夏一號」優惠價59元、「粽夏奶烏」優惠價69元。

▲▼功夫茶推果嶼芭樂系列、莎莎系列回歸。（圖／功夫茶提供）

▲功夫茶果嶼芭樂系列。（圖／功夫茶提供）

▲▼功夫茶推果嶼芭樂系列、莎莎系列回歸。（圖／功夫茶提供）

▲「莎莎系列」同步回歸。（圖／功夫茶提供）

功夫茶今夏推出全新「果嶼芭樂」系列，選用100%芭樂汁打造「芭樂胭脂紅（80元）」、「芭樂檸檬綠（85元）」及「芭樂柳橙綠（85元）」3款飲品，6月1日上市，6月30日前全系列每杯折10元，任選2杯送水果繽紛保冷袋。

「莎莎系列」同步上市，有「夏日百香莎莎（60元）」、「泰式榴槤莎莎（145元）」以及「黃金芒果莎莎（60元）」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish KUNG FU TEA功夫茶

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