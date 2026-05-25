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日出茶太5款果乳茶開賣　飲料「2杯最低1元」限時抽

▲▼日出茶太推「芙緹沐」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲日出茶太推出全新芙緹沐系列，雙柚芙緹沐（左）、雙柚抹茶芙緹沐（右）。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太推出全新「芙緹沐」果乳茶系列，以水果搭配茶、鮮奶製成5款飲品，包括雙柚、雙柚抹茶、紅心芭樂、富士蘋果及芒果口味，即日起於伊通店搶先開賣，6月1日起全門市上市；月底前於伊通店購買任2杯飲料即可抽獎，最高整單只要1元。

▲▼日出茶太推「芙緹沐」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲金芒芙緹沐；紅心芭樂芙緹沐。

日出茶太「芙緹沐」以Fruit + Tea + Milk概念推出飲品，包括「紅心芭樂芙緹沐」、「富士蘋果芙緹沐」、「金芒芙緹沐」，3款皆為70元，以及「雙柚芙緹沐」、「雙柚抹茶芙緹沐」，2款皆為85元。全系列皆中杯。

其中「雙柚芙緹沐」、「雙柚抹茶芙緹沐」以台灣文旦、韓國柚子醬搭配鮮奶及「馬斯卡彭鮮酪球」。業者表示，馬斯卡彭鮮酪球由日出茶太獨家研發，有別於一般奶蓋，質地更為紮實，每份20元，限加芙緹沐、芙緹系列，不適用外送服務。

未含鮮奶的芙緹果茶則有「金芒芙緹」、「青梅芙緹」，每杯55元；「紅柚芙緹」、「富士蘋果芙緹」、「紅心芭樂芙緹」，全系列皆大杯，每杯75元。

▲▼日出茶太推「芙緹沐」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲新配料「馬斯卡彭鮮酪球」。

▲▼日出茶太推「芙緹沐」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲芙緹果茶系列共5款飲品，圖為富士蘋果芙緹。

今天開幕的日出茶太「伊通店」也是首間「新茶太」概念店，以低彩度純色牆面結合金屬材質，搭配莫蘭迪淺紫色調，整體風格從歐美轉為韓式簡約感，全台門市也將陸續換裝。

本月30日前伊通店有3重限時優惠，購買任2杯飲品可參加抽獎，最高整單只要1元；單筆消費滿250元可獲得扭蛋代幣1枚，最大獎是價值2580元的品牌行李箱，社群打卡分享指定內容可獲得限定贈品，送完為止。

▲▼日出茶太伊通店。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太伊通店。（圖／日出茶太提供）

日出茶太伊通店
地址：台北市中山區伊通街109號
電話：02-2518-2098
營業時間：11:00-20:00

▲▼珍煮丹西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉回歸，同步推出全新小玉西瓜冰米露、珍大一壺。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹西瓜烏龍（左）、小玉西瓜茉莉（右）回歸，還有全新小玉西瓜冰米露（中）。（圖／珍煮丹提供，下同）

另外，珍煮丹「西瓜烏龍」因IVE成員張員瑛爆紅賣破百萬杯，6月1日起再度回歸，「小玉西瓜茉莉」也同步上市。以上2款飲品一般門市70元、百貨店75元。同時推出全新無咖啡因「小玉西瓜冰米露」，一般門市85元、百貨店90元。

新品上市，6月1日至5日於珍煮丹門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露任2杯，即送西瓜保冷袋1個，可累贈，送完為止。

7月7日、7月23日珍煮丹會員享專屬加碼，上午11時於官方IG開放領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，每日限量100張，領完為止，兌換券使用期限為領取後7天內。

▲▼珍煮丹西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉回歸，同步推出全新小玉西瓜冰米露、珍大一壺。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹首次開賣多人限定「珍大一壺」。

珍煮丹也首次開賣多人限定「珍大一壺」，4公升容量搭配西瓜限定包裝，提供西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、不知春、木梨茉莉、雲霧烏龍、復刻紅茶、黑糖檸檬冬瓜、山茶花採蜜青茶、熟梅冰茶、手熬黑糖檸檬共10款飲品選擇，預計7月販售，詳細開賣訊息依官方為主。

關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 珍煮丹

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