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桃園復興「新溪口吊橋重啟」6/30前免門票　順遊後慈湖、賞繡球花

▲新溪口吊橋,復興區旅遊,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園復興區「新溪口吊橋」近日重新開放試營運，即日起至6月30日免費入園。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園復興區人氣景點「新溪口吊橋」封橋整修1年後，近日重新開放試營運，即日起至6月30日免費入園，吸引不少遊客搶先登橋賞景。復興區公所表示，目前吊橋採試營運模式，每周三至周日開放，提醒民眾須由「溪口部落市集廣場」方向入園，角板端步道因仍在維修中，暫時封閉。

▲新溪口吊橋。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

▲全長303公尺的新溪口吊橋，橫跨大漢溪河谷，自2018年啟用後為當地人氣景點。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

全長303公尺的新溪口吊橋，橫跨大漢溪河谷，號稱全台最長懸索橋，自2018年啟用後，向來是復興區代表性景點之一。走上吊橋，可俯瞰大漢溪溪谷、水庫景觀與群山環繞的壯闊景色，同時也是串聯角板山與溪口部落的重要通道。

不過，因市府定期橋梁檢測發現部分設施需修繕，復興區公所去年4月起封橋整修，並同步進行維運及周邊攤販區優化，歷經1年後，終於在今年5月重新開放。

▲新溪口吊橋,復興區旅遊,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲目前統一由「溪口部落市集廣場」入園。（圖／記者彭懷玉攝）

復興區公所指出，試營運期間仍持續依照遊客回饋，調整導引標示與服務資訊，因此目前統一由「溪口部落市集廣場」入園，遊客可直接Google搜尋導航。公有停車場則可導航「泊咖斯綠療癒空間場域」，大型遊覽車則建議停放於「溪口部落文化廣場」，停車後步行約15至20分鐘即可抵達吊橋園區。

▲高遶溪古圳步道,高遶溪,桃園旅遊,復興區旅遊,羅浮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高遶溪古圳步道。（圖／記者彭懷玉攝）

除了新溪口吊橋，周邊也很適合規劃一至兩日小旅行。從羅馬公路入口進入溪口部落後，可沿著「羅風廊道」散步，沿途咖啡廳、泰雅料理餐廳各具特色；周邊還能順遊羅浮溫泉、高遶溪古圳步道、奎輝五鄰吊橋步道、小烏來天空步道與瀑布群等景點。

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲普拉多山丘假期民宿繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

若從大溪方向上山，則可安排台七休閒農業區賞繡球花、探訪三民蝙蝠洞與枕頭山步道，再到角板山商圈採買復興區盛產的五月桃，進一步延伸至後慈湖、角板山公園、東眼山森林遊樂區。時間充裕的話，也能一路前往後山拉拉山，欣賞神木群與壯闊山谷景觀。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 新溪口吊橋 賞花旅遊 繡球花 羅浮旅遊 台七線

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