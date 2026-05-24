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台東熱氣球繫留體驗5/27開放預約　還能看吉伊卡哇造型球

▲▼台灣熱氣球嘉年華有吉伊卡哇。（圖／台東縣政府提供）

▲今年台灣熱氣球嘉年華有吉伊卡哇造型球。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣國際熱氣球嘉年華將從7月4日起在台東鹿野高台登場，其中備受歡迎的「熱氣球繫留」活動從5月27日中午12點起開放線上購票預約7月場次，6月3日中午12點開放8月場次。

主辦單位表示，台灣國際熱氣球嘉年華於7月4日至8月20日期間推出上午場和下午場熱氣球繫留體驗，7月4日開幕當天僅提供下午場線上預約購票。上午場體驗時間為清晨5點30分至早上7點，下午場體驗時間為下午5點至6點30分。

依照平、假日體驗價格也不同，周一至周四票價550元，周五至周日650元，周二公休。旅客須注意的是，每筆訂單限購2張，7月5日、16日、30日與8月20日因應鹿野高台光雕音樂會，下午場僅開放現場販售，且體驗仍需視活動當天天候狀況而定。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華吉伊卡哇無人機主題。（圖／記翻攝自灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

▲今年活動將可看到吉伊卡哇無人機主題。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁

今年台灣國際熱氣球嘉年華伴隨《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於暑假7月底全台上映，台東縣政府與超可愛的吉伊卡哇與他的好朋友聯名，不僅有吉伊卡哇化身熱氣球躍上天際，夜晚的熱氣球光雕音樂會共有8場次，包括7月5日開幕、8月20日閉幕，以及活動期間的每周四都有，地點分別在鹿野高台、大坡池和台東國際地標，結合吉伊卡哇主題無人機展演、熱氣球光雕音樂會和煙火表演，在太麻里亦有曙光音樂會。

關鍵字： 台灣國際熱氣球嘉年華 台東旅遊

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