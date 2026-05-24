大韓航空12/17合併韓亞航　哩程「1:1轉換」最長可用10年

▲大韓航空今年底將完成與韓亞航空的整合。（圖／大韓航空提供）

記者蔡玟君／韓國報導

大韓航空將於今年12月17日與韓亞航空完成整合，大韓航空表示，合併後原會籍累積哩程會以1比1轉換，同時將透過接收韓亞現有航權，擴大澳洲與印度航網，紐約及洛杉磯有望達到一天4班。

▲韓亞航空機隊未來將併入大韓航空。（圖／記者蔡玟君攝）

大韓航空與韓亞航空5月14日簽署合併協議，未來韓亞航空併入，大韓航空承繼韓亞航空的全部資產、負債、員工及相關權利義務。此外，在維持現有航空營運許可證（AOC，Air Operator Certificate）持續有效的基礎上，也將會把韓亞航空機隊及整體安全營運系統整合到大韓航空營運體系。

▲韓亞航空會員已累積哩程未來將1:1轉換。（圖／記者蔡玟君攝）

韓亞會員原累積飛行哩程「1:1轉換」 高卡會員等值轉換

大韓航空屬於「天合聯盟」，韓亞航空屬於「星空聯盟」，合併後對旅客最直接影響是累積哩程與高卡會員的轉換條件與認定。

大韓航空透露，目前規劃韓亞航空會員透過搭機已累積的哩程將1:1轉換，整合後最長10年內仍可使用，可直接兌換大韓航空航班。至於原本韓亞航空、星空聯盟的高卡會員，未來會獲得相對應的大韓航空與天合聯盟會員資格，並強調「基本上是等值轉換。」

對業者而言，目前最大挑戰在於透過信用卡或其他合作夥伴累積的點數與兌換哩程的整合。大韓航空說，由於兩家航空的哩程累積率不同，不同國家、銀行與信用卡公司也有各自累積和兌換規則，仍與韓國公平交易委員會討論，該採用何種合理換算比例。

▲大韓航空表示透過合併提升運能，某些市場票價反而可能下降。（圖／記者蔡玟君攝）

大韓航空指出，合併訊息公布後的確引起消費者擔憂「競爭變少、票價變高」，甚至有旅客擔心里程縮水，事實上合併後運能增加，某些市場票價反而可能下降。

業者表示，在天合聯盟中，中華航空一直是重要夥伴，但對許多韓國旅客來說，天合聯盟在澳洲、印度等部分地區的航網仍不足，透過整併與接手韓亞航空的航權，將可持續改善。

▲▼大韓航空位於仁川機場第二航廈的機場貴賓室近期完成更新，還增加「拉麵博物館」。（圖／記者蔡玟君攝）

為提升公司的全球競爭力，大韓航空正從安全營運與旅客服務兩大層面進行全面升級。在航線網絡方面，透過優化重疊航線、開發新航線等方式，為旅客提供了更豐富的出行選擇；在服務體驗方面，透過翻新機場休息室、改善機上餐點、調整機場航廈等措施，全方位提升旅客可感知的服務品質。

▲▼大韓航空棚廠。（圖／記者蔡玟君攝）

在安全營運層面，為因應整合後增加的機隊、航線和人員，確保整合初期運作平穩、保障旅客飛行安全，飛行機組訓練程序也已標準化。此外，引擎測試車間（ETC）、新引擎維修廠、仁川國際機場附近的維修機庫等大型設施正在擴建或新建中。