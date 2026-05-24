廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」　必玩3景點、旅宿推薦

▲廣島成為台灣人最愛日本城市。上圖為廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本線上訂房品牌「樂天旅遊」公布最新數據，隨著國人暑假旅遊規劃熱潮湧現，廣島成為竄升速度最快的超級黑馬之一，短短一個月內旅宿預訂排名大幅躍升8個名次；且在4月份台灣旅客赴廣島的訂單數較去年同期增加超過1.8倍。平台也特別推薦暑假必訪景點，並推出訂房雙重優惠最低7折起優惠。

樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，從台灣市場的預訂數據觀察，日本的二、三線地區如鳥取、新潟、三重、廣島地區都有驚人的漲幅。廣島不僅搭上令台灣人最著迷的皮克敏風潮，廣島電鐵全新「循環線」近期正式通車，讓自由行與攜家帶眷的旅客出遊更輕鬆。

▲▼皮克敏露台in宮島SA。（圖／翻攝自NEXCO西日本 ピクミンテラスin宮島SA官方X、活動官網）

推薦景點1：皮克敏露台

「皮克敏露台 in 宮島SA」在今年5月重新整修後開放，不僅能看到看萌度爆表的皮克敏努力搬運廣島名產「紅葉饅頭」與「木杓」，還能在最新擴張營運的特賣店中購買「宮島限定」的皮克敏周邊商品、外帶皮克敏漂浮飲品。甚至還有機會試玩「皮克敏4」最新版遊戲。

▲▼三井花園飯店廣島。（圖／樂天旅遊提供，下同）

推薦旅宿方面，位於市中心的「三井花園飯店廣島」，坐落於象徵廣島重生的和平大道沿線，步行即可輕鬆串聯周邊商業區與各大景點。

在25樓頂樓的「房客專用休息室」，可享用三井花園飯店依時段所提供的迎賓咖啡、葡萄酒與甜點，將廣島市區全景盡收眼底。大受好評的早餐自助餐不僅有超過50道品項的和、洋美食與廣島特色料理，還能邊用餐邊享受高空景觀。

▲廣島兔子島。

推薦景點2：兔子島「大久野島」

位於瀨戶內海的大久野島，又暱稱「兔子島」，是一座棲息著數百隻野生兔子的療癒秘境，也是近年深受旅客喜愛的隱藏版景點。島上的兔子對人毫無戒心，旅客可以一邊悠閒漫步或租用單車環島，一邊與成群躍動的野兔近距離互動，沿途更有松林小徑、隱密海灘與開闊觀景台交錯，將瀨戶內海的湛藍海景盡收眼底。

島上管理單位也貼心提醒，與兔子互動時宜保持輕柔靜謐，餵食請選用專用食物而非人類零食，讓兔子們在無壓力的環境下自在親近，共同守護這份珍貴的療癒氛圍。

▲▼宮島嚴島神社。（圖／記者彭懷玉攝）





推薦景點3：宮島

有日本三景之一美譽的宮島，是廣島最經典的觀光行程。宮島自古被視為神之島，以具有千年歷史的嚴島神社及巨大的海上紅色鳥居聞名，是一座「漂浮」於海上的世界遺產。而島上的彌山原始森林，也與嚴島神社一同被登錄於世界遺產中。搭乘纜車登上彌山山頂，就可由展望台將瀨戶內海絕景盡收眼底。

▲▼國民宿舍宮島杜之宿。

針對首次造訪宮島的遊客，特別推薦留宿島上，可以更完整地感受日夜時分的各種風情。其中「國民宿舍宮島杜之宿」提供免費接送往返宮島碼頭，館內大浴場體驗更添靜謐療癒感。

樂天旅遊即日起至26日為止推出「線上旅展限時加碼」優惠活動，可入住期間至明年4月底止，活動期間可搭配「初夏感謝季」折扣券使用，折扣幅度最低7折起，並可與飯店原有折扣方案疊加使用。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）