ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」　必玩3景點、旅宿推薦

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲廣島成為台灣人最愛日本城市。上圖為廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本線上訂房品牌「樂天旅遊」公布最新數據，隨著國人暑假旅遊規劃熱潮湧現，廣島成為竄升速度最快的超級黑馬之一，短短一個月內旅宿預訂排名大幅躍升8個名次；且在4月份台灣旅客赴廣島的訂單數較去年同期增加超過1.8倍。平台也特別推薦暑假必訪景點，並推出訂房雙重優惠最低7折起優惠。

樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，從台灣市場的預訂數據觀察，日本的二、三線地區如鳥取、新潟、三重、廣島地區都有驚人的漲幅。廣島不僅搭上令台灣人最著迷的皮克敏風潮，廣島電鐵全新「循環線」近期正式通車，讓自由行與攜家帶眷的旅客出遊更輕鬆。

▲▼皮克敏露台in宮島SA。（圖／翻攝自NEXCO西日本　ピクミンテラスin宮島SA官方X）

▲▼皮克敏露台in宮島SA。（圖／翻攝自NEXCO西日本　ピクミンテラスin宮島SA官方X、活動官網）

▲▼皮克敏露台in宮島SA。（圖／翻攝自活動官網）

推薦景點1：皮克敏露台

「皮克敏露台 in 宮島SA」在今年5月重新整修後開放，不僅能看到看萌度爆表的皮克敏努力搬運廣島名產「紅葉饅頭」與「木杓」，還能在最新擴張營運的特賣店中購買「宮島限定」的皮克敏周邊商品、外帶皮克敏漂浮飲品。甚至還有機會試玩「皮克敏4」最新版遊戲。

▲▼三井花園飯店廣島。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼三井花園飯店廣島。（圖／樂天旅遊提供，下同）

▲▼三井花園飯店廣島。（圖／樂天旅遊提供）

推薦旅宿方面，位於市中心的「三井花園飯店廣島」，坐落於象徵廣島重生的和平大道沿線，步行即可輕鬆串聯周邊商業區與各大景點。

在25樓頂樓的「房客專用休息室」，可享用三井花園飯店依時段所提供的迎賓咖啡、葡萄酒與甜點，將廣島市區全景盡收眼底。大受好評的早餐自助餐不僅有超過50道品項的和、洋美食與廣島特色料理，還能邊用餐邊享受高空景觀。

▲▼廣島兔子島，大久野島。（圖／樂天旅遊提供）

▲廣島兔子島。

推薦景點2：兔子島「大久野島」

位於瀨戶內海的大久野島，又暱稱「兔子島」，是一座棲息著數百隻野生兔子的療癒秘境，也是近年深受旅客喜愛的隱藏版景點。島上的兔子對人毫無戒心，旅客可以一邊悠閒漫步或租用單車環島，一邊與成群躍動的野兔近距離互動，沿途更有松林小徑、隱密海灘與開闊觀景台交錯，將瀨戶內海的湛藍海景盡收眼底。

島上管理單位也貼心提醒，與兔子互動時宜保持輕柔靜謐，餵食請選用專用食物而非人類零食，讓兔子們在無壓力的環境下自在親近，共同守護這份珍貴的療癒氛圍。

▲廣島旅遊,宮島嚴島神社,嚴島神社海上鳥居,宮島表參道商店街,楓葉饅頭,日本街道,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼宮島嚴島神社。（圖／記者彭懷玉攝）

▲廣島旅遊,宮島嚴島神社,嚴島神社海上鳥居,宮島表參道商店街,楓葉饅頭,日本街道,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

推薦景點3：宮島

有日本三景之一美譽的宮島，是廣島最經典的觀光行程。宮島自古被視為神之島，以具有千年歷史的嚴島神社及巨大的海上紅色鳥居聞名，是一座「漂浮」於海上的世界遺產。而島上的彌山原始森林，也與嚴島神社一同被登錄於世界遺產中。搭乘纜車登上彌山山頂，就可由展望台將瀨戶內海絕景盡收眼底。

▲▼國民宿舍宮島杜之宿。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼國民宿舍宮島杜之宿。

▲▼國民宿舍宮島杜之宿。（圖／樂天旅遊提供）

針對首次造訪宮島的遊客，特別推薦留宿島上，可以更完整地感受日夜時分的各種風情。其中「國民宿舍宮島杜之宿」提供免費接送往返宮島碼頭，館內大浴場體驗更添靜謐療癒感。

樂天旅遊即日起至26日為止推出「線上旅展限時加碼」優惠活動，可入住期間至明年4月底止，活動期間可搭配「初夏感謝季」折扣券使用，折扣幅度最低7折起，並可與飯店原有折扣方案疊加使用。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 廣島旅遊 廣島 日本中國旅遊 亞洲旅遊 日本旅遊 樂天旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

曾沛慈「浪姐」挑戰唱跳 　操到流鼻血..苦笑：命一條

推薦閱讀

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

IG爆紅手搖「李有甜」3門市5月底停業

IG爆紅手搖「李有甜」3門市5月底停業

台中50年老店嫩仙草吃法有規矩！

台中50年老店嫩仙草吃法有規矩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

桃園親子農場100元入園玩整天！

板橋「3米布丁狗氣偶」展到今天

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

竹子湖繡球花開7成　端午節前最美

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

台南60年「員林肉圓」提早5/24熄燈　業者：不會再營業

皮克斯世界巡迴展12月登台

IG爆紅手搖「李有甜」3門市5月底停業

熱門行程

最新新聞更多

台中公園旁排隊臭豆腐！味噌湯紅茶免費喝

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

廣島成台灣人新寵「飯店訂單增1.8倍」

中壢夜市必排南洋味「檳城炒粿角」！

麗星郵輪看石垣島渡輪開航：不影響客源

11種場景感受大阪歡樂日常！泡錢湯聽八卦

嘉義放空必存這3站！山景足湯洗去疲憊

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366