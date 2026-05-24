布丁狗30歲「板橋3米氣偶」展到今天　北市3商圈迎免費打卡點

▲3公尺高的發光布丁狗氣偶，吸引大批粉絲前來美拍。（圖／高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026新北河濱蝶戀季」首度與布丁狗合作，在板橋蝴蝶公園佈置上3公尺巨大氣偶，只展到今天（24日）。緊接著，「超人布丁狗」3D戶外廣告悄悄現身台北南西、京站與西門三大商圈，每12至15分鐘輪播一次，為慶祝這隻黃金獵犬男孩30歲生日。

頭戴深棕色貝蕾帽、總是掛著療癒笑容的布丁狗，今年迎來30周年。這隻自1996年誕生的黃金獵犬男孩，不只陪伴許多粉絲長大，也成為不少人心中具代表性的療癒角色。為慶祝其30歲生日，台灣三麗鷗今年特別推出一系列限定活動，從主題咖啡廳、花海展演、生日派對，到路跑與棒球聯名主題日接力登場，而其中最吸睛的，莫過於近期悄悄「降落」台北街頭的巨大3D布丁狗。

▲即日起至5月31日，「超人布丁狗」現身台北南西、京站與西門三大商圈。（圖／三麗鷗提供）

即日起至5月31日，「超人布丁狗」現身台北南西、京站與西門三大商圈。圓滾滾的布丁狗換上超人造型，在大型螢幕中活力現身，不時從畫面裡探出頭來，可愛模樣讓不少路人停駐拍照。主辦方指出，每天上午8點到午夜，每隔12至15分鐘輪播一次。

其中，南西商圈位於誠品生活南西對面、鄰近捷運中山站4號出口；京站商圈則在承德路與華陰街口；西門商圈則可在漢中街與峨嵋街6巷附近看到布丁狗身影，讓台北街頭多了幾分童趣與療癒感，成為近期免費打卡熱點。

▲全台4間《CACO CAFÉ x 布丁狗》聯名咖啡廳也同步登場。（圖／三麗鷗提供）

除了台北街頭驚喜現身外，今年春天起，全台4間「CACO CAFÉ x 布丁狗」聯名咖啡廳也同步登場，以「野餐時光」為主題打造療癒空間，從大型拍照場景到限定甜點、周邊商品，全都充滿布丁狗元素，活動將持續至6月30日。

接著，6月5日至7日，布丁狗與三麗鷗明星好友們將現身台北大巨蛋，參與《SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting》聯名主題日，以夏日「曬黑造型」陪球迷一起看棒球、跳舞同歡。

到了7月，「布丁狗 SUPER30 路跑派對」也將從新北大都會公園起跑，之後陸續前進嘉義與高雄，結合超級英雄造型布丁狗、限定完賽獎牌與系列紀念周邊，把30周年歡樂氣氛一路延續到暑假。