麗星郵輪推兒童0元、東京8天航線　看石垣島渡輪開航：不影響客源

▲麗星郵輪首次參加TTE旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

麗星郵輪今年首次參加TTE旅展，推出全台唯一「基隆直航東京、大阪」8天航線，搭配買5晚送2晚、兒童船票0元，還有65歲以上樂齡族敬老優惠，加上近年主打「舌尖上的郵輪」概念，持續升級船上餐飲服務，搶攻暑假郵輪市場。而面對即將開航的石垣島渡輪，業者也表示兩者定位不同，不擔心客群被瓜分。

石垣島渡輪將開航 麗星：不擔心客群被瓜分

對於基隆－石垣島渡輪即將開航，麗星郵輪認為兩者產品定位不同，渡輪單程價格約2000多元，基本為15人一間的通鋪，而郵輪以同等價格或略高一點的價格，即可享有獨立客房、衛浴、吃住娛樂全包，因此不擔心客群被瓜分。

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者蔡玟君攝）

持續以「舌尖上的郵輪」布局 加入素食菜單

麗星郵輪表示，品牌回歸台灣市場今年邁入第3年，持續推動船上餐飲娛樂到親子活動升級，其中最具代表性的概念就是「舌尖上的郵輪」，不但強化符合台灣人的口味，將米其林必比登牛肉麵、18天生啤酒等搬上船，更在免費餐廳與特色餐廳全面增加「素食選項」。

業者觀察，台灣旅客整體回頭率約3成，多為從3天2夜的短天數開始體驗，再慢慢增加，因此船上娛樂內容也不斷更新，讓旅客每次登船都有新體驗。

▲探索星號持續推出「海上夏令營」活動。（圖／記者彭懷玉攝）

例如今年暑假規劃多場明星主題航次，包括陳美鳳、陳明真、曾心梅、康康等藝人輪番登船演出，去年大受歡迎的霹靂布袋戲主題航次，今年也將再推出4個航次；同時鎖定親子市場，船上也將推出星空觀星營、非洲鼓體驗等夏令營活動，結束還會頒發證書，打造「小孩放電、大人放鬆」的海上度假體驗。

▲探索星號陽台房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲船上也可欣賞精彩娛樂表演。（圖／記者彭懷玉攝）

全台唯一「基隆直航東京、大阪」8天航線開賣 暑假平日兒童0元

此外，業者也於此次旅展推出「探索星號」全台唯一基隆直航東京、大阪8天7夜日本航程，將停靠橫濱、清水、高知、大阪4個人氣城市，免去搬運行李的麻煩，下船就能到不同城市探索。

而因應近期國際油價波動與燃油附加費增加，麗星郵輪表示，雖然開始向旅客收取燃油附加費600元，但也同步推出每人每晚贈送800元餐飲消費金回饋，可用於船上付費餐廳與特色料理。

優惠部分也加大力道，包括祭出暑假平日航次「兒童船票0元」，未滿12歲孩童以第三、第四人與家人同住，即可享優惠方案，每航次限量80間。

麗星郵輪也推出全台唯一郵輪敬老優惠，65歲以上樂齡族凡出示證明文件，即可享有平日航次艙房優惠。除了以基隆為母港的探索星號航次外，麗星郵輪同步推出雲頂夢號10周年限定優惠，第二人艙房費0元，第3、4人每位只要10元，就可輕鬆玩新加坡。

▲TTE旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

TTE旅展從即日起至25日為止在台北世貿一館展出，各大航空業者、旅行社業者趁勢推出優惠。可樂旅遊表示，旅展第2天現場迎來多組百萬刷手，購買主力為過年歐洲及黃刀鎮極光行程，歐美長線商品也是現場熱銷冠軍；日本、韓國商品同樣是旅客熱門出遊選擇。

明天將迎來第二個假日，可樂旅遊持續推出優惠旅遊商品，包括獨家包船、全新歐洲河輪世紀之星號限定10月出發，早鳥優惠第二人最高折8000元，迪士尼探險號遊輪團體及自由行商品每人最低3萬9888元起，現場再送可樂旅遊幣3000枚、造型行李吊牌、艙門磁鐵，指定商品加碼送船上WiFi使用金。

雄獅旅遊則表示，旅展第二天業績為開展首日的3倍，特別以歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷。

韓國線、東南亞線的賣況同樣火熱，如當日限定商品「首爾保證萬豪採果5日」，由於價格不到兩萬，在下午兩點左右就已售罄。而現場也出現多筆百萬訂單，如秋季前往美加東賞楓就有一組高達10人的訂單。