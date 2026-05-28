輕鬆解鎖台灣第70號百岳！平緩好走老少咸宜　單程不到800公尺

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

想挑戰台灣百岳不知道從哪一條開始？來「合歡山石門山登山步道」吧！雖然是百岳，不過非常的平易近人，老少都可以挑戰。合歡山石門山登山步道名列台灣第70號百岳，海拔高度3237公尺，步道只有短短784公尺，幾乎沒有陡峭的階梯，非常適合登山新手、親子家庭，甚至是長者。文章也整理了交通、停車、必訪景點、周邊設施及合歡山群其他新手步道資訊，新手也可以輕鬆解鎖人生第一座百岳！

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地圖

合歡山山群有很多步道，其中合歡山石門山登山步道是被公認全台最簡單的百岳，也是新手入門的第一個選擇。因為來回只要1個小時左右，如果只有一天的話，可以連同合歡山主峰步道或是合歡尖山步道一起解鎖。

交通方式

如果不是開車來的話，可以搭乘台灣好行至合歡山，目前在台中高鐵和清境都有搭乘處。搭乘大眾運輸前往合歡山，需先搭車至清境農場，再轉乘由南投客運營運的6658A合歡山線接駁車。這條路線為預約與現場候補制，每日往返各3班次，單程票價約95元。

停車場

如果是自行開車前往的話，合歡山總共有四個停車場：昆陽停車場、武嶺停車場、合歡山停車場（松雪樓遊客中心）、合歡山管理站小風口。可以根據想要走的步道來決定要停車的地方，除了合歡山主峰步道停在武嶺停車場、合歡山北峰步道停在小風口停車場之外，其餘都建議直接停在合歡山停車場，這裡就有餐廳和廁所！

假日的合歡山不是很好停車，還是建議早一點來，難怪網路上說停車比爬山還難。我們這天中午才抵達，現場大概等了15分鐘才有停車位。

觀景台

▲停好車之後，對面就是觀景台，一樓則是剛整修好不久的廁所，變得很新很乾淨！

▲如果是天氣好的情況下，從觀景台就可以遠眺奇萊北峰。

飯店

觀景台的右手邊就是松雪樓，是目前合歡山的唯一住宿點，也是全台最高的旅館。如果是住宿的客人都可以停在飯店的停車場，省去和其他遊客搶停車位的辛苦。我們這天就遇到來這裡住兩天的山友，對方還鼓勵我們下次可以像他一樣，就可以一次挑戰很多條步道了。

餐廳

原來的合歡山莊已經改成「合歡山咖啡屋 H² Café」了，這是一座位於海拔約3158公尺的木造建築，之前還是住宿區，現在變成販賣部了。我們中午就是在這裡吃泡麵，泡麵是自己帶的，有消費的話都可以使用熱水，但是記得帶筷子。這裡也是合歡山唯一的飲食販賣部，也有附設廁所。

合歡山石門山登山步道 在哪裡？

觀景台前方就是南投仁愛鄉和花蓮秀林鄉的交界處，也就是往前走就是花蓮了！我們這天是要走合歡山石門山登山步道，大概從觀景台往前走300多公尺就到了。從照片看的話，就是右手邊那座山，整個步道可以清楚看到一個一個的小人，就是它了！

合歡山石門山登山步道 登山口

▲合歡山石門山登山步道就在合歡山公路右手邊，經過的話稍微注意一下，不要一路走到小風口了！

介紹

步道真的很平緩好走，而且一路上的風景也很美，我覺得幾乎沒有難度。唯一就是因為海拔超過3000公尺，所以呼吸會比較急促，不像平地那麼易如反掌。所以有高山症的人應該會比較辛苦，剛好也可以來測試一下自己是否有高山症。

▲沿路都會有指標，可以知道自己走了幾公尺了，0.3K就是走了300公尺。

▲步道真的很乾淨好走，幾乎沒什麼垂直度，而且風景真的超美的，一邊會忍不住一直欣賞風景，連岩石都很漂亮！

▲提醒一下，雖然是炎炎五月天，不過在合歡山上還是會有涼意，記得帶外套。

▲終於抵達山頂了，很多人帶零食上山吃，記得要把垃圾帶下山！雲海就在我們面前這樣飄過來飄過去，真的是餘煙裊裊有如仙境。

▲金翼白眉是僅在台灣高海拔地區2000公尺以上才能看到的特有鳥類，真的一點都不會怕人，在身邊跳來跳去的！

海拔高度3237公尺輕鬆登頂，合歡山石門山登山步道是編號70號的台灣百岳，輕鬆達陣，三角點照片當然要來一張！看後面的雲海，只有不虛此行的感動！

回程從上往下看的視野又完全不一樣了，右手邊就是合歡山公路，一點鐘方向的山就是尖山，我們爬完合歡山石門山登山步道之後又接著去爬尖山了！

心得

難怪大家都說合歡山石門山登山步道被公認為最簡單的台灣百岳，登山口就在公路旁，道路平緩乾淨好走。單程只有0.7公里，腳程快的不到30分鐘就可以抵達山頂了，來回不用一個小時，超級療癒！

合歡山石門山登山步道

地址：南投縣仁愛鄉

電話： 04－25991195

飛天璇

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