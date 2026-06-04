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挑戰300公尺無緩衝陡坡！大坑4號步道　微晃繩索橋高低差14公尺

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「大坑4號登山步道」有大坑登山步道中「大魔王」之稱，經過了一段時間的整修之後，終於在前陣子開放了，最吸睛的應該就是網美競相打卡的繩索橋。前陣子爬完大坑2號登山步道之後，就對大坑4號登山步道躍躍欲試，完成大坑4號登山步道之後真的是有滿滿的成就感！

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地圖
從大玩台中官網下載的大坑登山步道導覽圖，初階的可以試試大坑6號登山步道到大坑10號登山步道。我們爬過大坑2號登山步道和大坑5－1登山步道，覺得都沒有想像中的那麼辛苦。而且黑松亭真的超美的，有體力一定要走到黑松亭。當然，體力更好的人可以一次走到頭嵙山，頭嵙山是台灣編號41號小百岳，也是昔日台中最高的山。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

停車場
有兩個停車場，一個是中正露營區停車場，腹地較大，約有20餘個汽車停車位，設有洗手間，停好步行一小段產業道路至長青橋登山口；另外一個在郭叔叔獼猴生態區旁邊，距離4號步道登山口（長青橋）較近，約有40餘個車位，可節省約20分鐘的時間。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

長青橋
停好車之後直接往前走，大概5－8分鐘就到了。途中路會比較小一點，但是不用擔心，走到底就是長青橋了。走過吊橋就是大坑3號登山步道的入口處，很多摩托車也是停在那裡。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲如果想上廁所的話，需要走過吊橋左轉。

走過吊橋左轉之後大概走200～300公尺，就可以看到右手邊的廁所，廁所還滿乾淨的，雖然是戶外難免會有些螞蟻和蚊蟲之類的，不過清潔方面是沒問題的。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

大坑4號登山步道 登山口

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲吊橋旁邊就是大坑4號登山步道的入口處，旁邊有一個涼亭「長春亭」，這個新的地標可以拍拍照紀念一下。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲水泥階梯走上來沒幾公尺，接著就是相思木棧道，完全沒有緩衝期，真的就是硬的開始，完全不留情的300公尺一路到底！

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲沒多久就有休息座位區，當下還看到有人坐在這裡休息了好久好久，有點擔心是不是體力不支。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲真的一開始就是震撼教育，不過步道真的很乾淨，也沒有蚊蟲什麼的，一路幾乎都是林蔭，走起來很舒服。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲其實也不是全部都是相思木棧道，也有這種土壤的步道，但是不多。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲抵達第二個涼亭「中柳亭」，其實在涼亭休息的人還滿多的！

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這一段要小心一點，因為突然變得很陡，垂直而下，不過長度不長。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲走到這樣的路都覺得好佛心，其實大坑4號登山步道真的不會難走，只是很長！

繩索橋
大坑4號登山步道重新整修之後，最大的亮點就是這座橋，長約33公尺、落差達14公尺。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲走在上面有搖晃感，不過還滿穩健的，聽旁邊的山友說這座橋總共有400多階。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

走著走著突然出現一隻猴子，接著又出現兩隻猴子，感覺是一家三口！不過在山上遇到猴子千萬不要餵食，否則猴子養成習慣之後，以後可能會搶食。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲一路上其實不是一直往上，偶爾會上上下下的。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這種土壤步道的比例還滿多的。如果累了的話，不一定要涼亭，途中都會有座椅可以休息一下。

轉一個彎之後就到了望憂亭，這裡有兩個亭子，很多姐姐阿姨們在這裡聊天泡茶。不過還是要提醒一下，因為迴音的關係，在山裡，你以為你的音量是只有隔壁聽得到的聲音，事實上是整座山都聽得到！

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

從望憂亭再走100～200公尺就可以看到清涼亭、清心亭和清靜亭，這裡算是大坑4號登山步道最大的休息區，一定要在這裡休息一下，好多人在這裡休息、泡茶、聊天，真的很熱鬧！

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

這裡的視野真的很好，雖然還沒到頭嵙山，不過眼前的風景已經非常的迷人了。好像有一些人在這裡就會休息走回頭了，如果體力好一點的可以繼續走到頭嵙山，大概還要700公尺。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲途中會再經過一個觀日亭。

原本以為過了清涼亭、清心亭和清靜亭之後，就會變得一路順暢，但是原來事情沒那麼簡單。這一路又是上上下下的，真的很考驗體力！我覺得明明沒有很陡，但真的很長。

頭嵙山

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲抵達大坑4號登山步道終點頭嵙山的一嵙亭了！

三角點

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這裡海拔859公尺，編號41號小百岳，是昔日台中縣市合併之前台中最高點。

▲▼大坑4號登山步道。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲頭嵙山有一間簡易的廁所，環境有點簡陋。

心得
終於完成了大坑4號登山步道，全長1.9公里，全程有一半以上都是相思木棧道，上上下下、高高低低的。實際上它沒有大坑2號登山步道那麼陡，不過真的很長，真的很考驗體力！雖然全程充滿挑戰，但其獨特的繩索橋景觀、完善的步道設施，以及登頂後的成就感，絕對值得一遊，是體驗台中山林之美的不二選擇。

大坑4號登山步道

地址：台中市北屯區民政里
電話：04－22289111

飛天璇
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