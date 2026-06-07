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中壢夜市美食懶人包！噴汁臭豆腐飽吸麻辣香氣、拉絲糖葫蘆當收尾

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▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

中壢夜市最迷人的地方，不是單純的觀光夜市，也不是只有學生會去的平價小吃街，而是結合了在地生活、庶民美食、年輕人最愛的排隊點心。在同一條路上，先看到炸物香氣，再聞到麻辣湯頭，接著又被糖葫蘆的甜香吸引，下一秒還能看到烤串燒在炭火上滋滋作響。這次整理成一篇中壢夜市懶人包，我把幾間值得注意、很有代表性的攤位一起整理進來！

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交通資訊
如果是自行開車，建議可以直接導航至「中壢觀光夜市」，夜市周邊有幾個付費停車場，例如新明路附近或中央西路一帶。大眾運輸可搭乘火車至「中壢車站」，再轉乘公車或騎YouBike，大約10分鐘即可抵達；或搭乘公車至「新明國小」站，下車後步行約3分鐘。

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

簡師傅麻辣臭豆腐
他們家的臭豆腐不是炸的，而是滷得入味的蒸豆腐，辣度還可以從原味選到特辣，喜歡吃辣的朋友可以調整喜歡的辣度。豆腐孔洞吸飽了濃郁的麻辣湯頭，湯頭上方覆蓋著一層特製的肉燥，這就是簡師傅的靈魂！每一口咬下都會噴汁，辣度分級細膩，建議小辣起跳，感受那種辛香與豆腐豆香交織的快感。

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

簡師傅麻辣臭豆腐

地址：桃園市中壢區光明里新明路101號
營業時間：17：30－00：00

李媽媽黃金QQ球

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲外層酥脆，內裡則是帶點韌性的Q度，地瓜香氣淡淡散發，越嚼越香，這家店非常熱門，通常都需要排隊。

李媽媽黃金QQ球

地址：桃園縣中壢市中壢觀光夜市新明路上（不二加眼鏡行正前方）

必勝大熱狗

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲外層炸得酥香，裡面保有熱狗本身的鹹香與肉汁，邊走邊吃真的很順手，沾上番茄醬或是黃芥末，大口咬下的滿足感。

必勝大熱狗

地址：桃園市中壢區光明里新明路97號
營業時間：17：00－00：00

成都麻辣蒸餃

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲外皮柔軟，內餡有肉汁與香氣，吃起來不會只是單調的蒸餃，而是多了夜市裡很能打的刺激感。

成都麻辣蒸餃

地址：桃園市中壢區光明里新明路143號

中壢夜市買芭樂唷～
是一個菲律賓媽媽撫養六個孩子，她的叫喊聲真的是中壢夜市裡的魔性叫喊聲，來到中壢夜市沒聽到這聲音就覺得像沒來過，賣了相當多年。

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

絲麥友拉絲糖葫蘆
這攤主打拉絲感與外層糖衣的脆亮口感，咬下去的瞬間會先有糖殼的酥脆，水果的酸甜，甜度和酸味交錯，非常適合當作夜市收尾，尤其拍照也很漂亮，視覺跟味覺都很討喜。

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

絲麥友拉絲糖葫蘆

地址：桃園市中壢區新明路137號
營業時間：17：00－00：00（公休IG發布、雨天）

吉立現烤串燒-中壢觀光夜市
攤位上整齊排列著各式肉串、甜不辣、雞翅。刷上鹹甜適中的特製烤醬，帶著微微焦香，便宜的串燒可以買回家慢慢吃。

▲▼中壢觀光夜市美食懶人包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

吉立現烤串燒-中壢觀光夜市

地址：桃園市中壢區新明路明德路口
電話：0989－210858
營業時間：17：00－23：30（周二公休）

中壢觀光夜市

地址：桃園市中壢區新明路105號
營業時間：17：00－01：00
電話：03－4948816

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