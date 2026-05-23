日月潭「亞洲最大木屋飯店」7/8起停業改裝　打造韓系階梯景觀區

▲力麗日月潭哲園會館預計7月8日進行全新改裝。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

力麗觀光宣布，座落於南投日月潭湖畔的原 「力麗儷山林會館 日月潭館」，已正式完成品牌更名為「力麗日月潭哲園會館」，並將從7月8日起暫停營運進行全新改裝，預計11月中旬全新開幕。

▲▼力麗日月潭哲園會館是日月潭唯一以全檜木打造飯店，坐擁湖景第一排視角。（圖／記者蔡玟君攝）

力麗日月潭哲園會館位於日月潭伊達邵碼頭旁，是日月潭唯一以全檜木打造飯店，坐擁日月潭湖景與世界最美自行車道第一排景觀，更有「亞洲第一大木屋」美稱，過去更是達官政要造訪日月潭時的首選旅宿，並能享受湖濱餐廳、水上垂釣樂趣。

▲館內泳池未來計劃將改造為階梯式景觀區。（圖／記者蔡玟君攝）

有鑒於品牌更新，加上已有近35年歷史，為了提供旅客更多服務，力麗觀光決定選擇在暑假旅遊旺季時暫停營業、進行全新改裝。業者透露，未來館內泳池計劃比照韓國改建為階梯式景觀區，並設有輕食飲品吧台，旅客將能坐在階梯座位區，以最佳視角享受日月潭湖光山色。

▲北投水美溫泉會館。（圖／翻攝自北投水美溫泉會館臉書專頁）

而台北北投水美溫泉會館也表示，會館已走過24年，為了提供更精緻優雅的服務，將從7月1日起至9月30日期間進行全館硬體全面維修工程，施工期間暫停對外營業，預計10月1日重啟營運。