東湖人從小吃到大！40年手工水餃皮Q餡厚　爆汁豆皮網友激推

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

東湖美食推薦這家「王家水餃館」，開賣超過40年的老字號內湖美食，是不少東湖人從小吃到大的回憶。主打現包現煮的韭菜豬肉水餃，皮薄餡多肉汁飽滿，再配上一碗蛋花湯，幾乎是每桌必點組合，除了水餃以及麵食之外，還有小菜像是泡菜、小黃瓜、豆皮等等，都讓人想要多拿幾盤。

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地點

靠近東湖市場以及東湖國小，出東湖站3號出口，步行大約10分鐘就能抵達。如果開車前來，周邊巷弄不建議停車，可以停遠點再走過來。

環境

王家水餃館堅持每天使用新鮮溫體豬肉以及韭菜現包現煮，到店內可以看到店員的手從沒停過，每顆水餃都是現點現包現煮上桌。

小編來的這天是下雨天，結果來用餐的客人還是很多，店內採半自助式點餐，內用以及外帶都要畫單，然後餐具以及沾醬都自取。內用環境寬敞明亮，生意一直都非常好，用餐時段來常常都大排長龍，可見這間水餃老店真的很受歡迎。

菜單

招牌當然就是韭菜豬肉水餃，另外還有雙榨乾麵、紅油水餃、廣式番茄牛肉湯等等，小菜則是自己過去挑選，也有賣冷凍水餃。

餐點分享

韭菜豬肉水餃

絕對是招牌必點，水餃個頭不小，水餃外皮Q彈帶點韌性，外皮厚薄適中有口感，然後內餡使用豬肉搭配韭菜，肉香以及菜香的比例搭配的剛剛好，咬下去內餡湯汁鮮美好吃。

可以點單顆，沒有最低數量限制，我覺得單吃沒有沾醬就很好吃，店家也有提供醬油、醋、辣椒醬等等，熱騰騰的水餃搭配上一碗熱湯超完美。

豆皮

小菜區是店內亮點，其中豆皮有不少網路鄉民推薦。豆皮滷到入味又不死鹹，咬下去還會爆汁，口感Q軟帶彈性，推薦必點。

小黃瓜

▲清爽解膩的涼拌小黃瓜，切片大小剛好，爽脆口感些許蒜香，很適合搭配韭菜豬肉水餃，簡單家常小菜很耐吃！

廣式番茄牛肉湯

端上桌可以看到湯頭呈現紅色濃郁，喝起來酸甜中帶點些許辣度，番茄香氣中和了牛肉湯油膩感，整碗湯頭喝起來很暖胃。

心得

王家水餃館算是小編近期吃過排名可以排進前三的台北水餃，也是東湖人從小吃到大的在地味道，現包水餃外皮Q口感不錯，內餡飽滿很香，小菜也很豐富，值得分享給大家。

王家水餃館

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02－26318277

營業時間：11：00－15：00、16：30－21：00（周二公休）

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