南港「島語」8大餐區懶人包！冰鎮鱈場蟹腳任取　還有現烤桶仔雞

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

台北漢來大飯店坐落在南港軟體園區，從南港展覽館捷運站步行5分鐘即可抵達，台北漢來大飯店自助餐「島語自助餐廳」堪稱升級版的漢來海港，餐廳主打異國料理百匯，必吃餐點有鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、現流鮮魚生魚片、美國肋眼、戰斧豬排跟桶仔雞等等。

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最大特色是島語自助餐廳強調一島檯一款主題餐酒，提供T.C.R.C.阿翔聯名調酒、台虎生啤、日本清酒、小米酒跟紅白酒等等，本篇會分享菜色差異、最新餐價跟訂位方式，趕緊揪家人朋友一同來享受美味饗宴！

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交通＆停車資訊

全新落成的台北漢來大飯店位在南港軟體園區，緊臨南港展覽館及中信金融園區，台北漢來大飯店自助餐島語自助餐廳位在飯店二樓，從南港展覽館捷運站步行5分鐘即可抵達，飯店也有附設專屬停車場。

價格

島語自助餐廳為全日餐廳，除了提供房客早餐，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期。根據餐廳表示目前島語餐期有菜色差異，實際仍依現場供應為準。

如何訂位？

目前島語自助餐廳採線上訂位方式，一般訂位可預約2個月內場次，每位成人500元、未滿12歲孩童毋須收取訂金。所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。

大廳環境

一進到飯店大廳就能聞到淡淡香氣，挑高寬敞的大廳，很華麗又有質感，我們從停車場搭乘電梯至一樓，直接搭電梯就能到二樓前往自助餐廳。

島語自助餐廳環境

▲可容納280人，舒適的沙發座椅搭配大理石桌，用餐環境相當舒適，很適合跟家人朋友一同來聚餐。

8大主題島檯：沁

走進餐廳第一個碰到的島檯就是「沁」，圓弧型吧台搭配垂吊式圓燈，如同大海中的泡泡幻影感，這一區主要是提供飲品，想喝什麼都可以直接跟服務人員點。

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飲品菜單有提供華岡精品莊園茶，來自海拔2500公尺以上，還有百萬咖啡機能夠完美還原世界咖啡冠軍的手沖技法，酒類有台灣精釀啤酒知名品牌台虎生啤，很特別的是還有榮獲亞洲最佳50大酒吧的Bar T.C.R.C聯名調酒耶，現場調給你喝，而且是無限暢飲！

T.C.R.C.阿翔聯名調酒共有兩款，分別是LAII Cozy來喝滋跟Woman&Jason都會男女，酒精只有5%而已，口感清爽又富有茶香，也可以特製無酒精的版本喔，這點很貼心！

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8大主題島檯：盛

▲第二個島檯是「盛」，主要是提供日式料理生魚片握壽司跟手捲等等。

▲「盛」的餐酒搭配是日式清酒，日式清酒杯組很小巧可愛，清酒是奧之松 金紋，酒質馥郁順喉不澀口。

▲這一區是日式小菜區，每一種都看起來好美味。

▲山藥豆腐點綴鮭魚卵，山藥帶絲的特殊黏膩，再加上來自海裡的鮮味，口感清爽。

▲珍味冰捲帶有新鮮海味，肉質口感相當彈牙。

磯煮鮑魚非常熱門，晚一點來看已經快被拿光，磯煮是一種日本鄉土傳統的用濃醬料烹調海鮮的方法，用醬汁加海苔以慢火炆煮，海苔的甘甜滲入肉質柔嫩的鮑魚中，讓鮑魚質感軟硬適中，同時又不失軟滑，口感變得很豐富。

▲玉子燒扎實豐厚的口感，光是賣相就很誘人。

▲香魚甘露煮的作法是將整隻香魚煨煮到相當軟嫩入味，入口即化的口感，大人小孩都會愛上！

▲這一區是握壽司區，提供各式鮮魚握壽司跟花壽司。

這一區有鰻魚箱壽司、軟殼蟹壽司等等，其中鰻魚箱壽司，使用最傳統的箱壽司手法製作而成，吃得到鰻魚燒烤後的焦香味。

▲生魚片區共有五種，雪白魚肉的是海鱺魚，口感滑順又多汁。

▲鮪魚部分提供的是大目鮪魚，這個部位口感更好，吃得到鮪魚淺層的油花，質地相當細膩。

▲鮭魚具有獨特鮮甜的風味，油脂滑順的口感讓人一吃就愛上。

▲鰹魚生魚片表面會經過炙燒，增添一股煙燻風味，入口即化的風味，搭配蔥花更好吃。

▲最後一款是旗魚，吃起來很順口且魚香味濃。

▲這邊也有提供生魚片盤跟墨魚細麵。

海鮮食材真的很厲害

嚴選生食級北海道大干貝等高檔海鮮，搭配現流生魚片，鮮度沒話說，這一區也有提供現作料理，分別有炙燒壽司跟現作手捲等等，炙燒壽司有比目魚側緣、赤蝦、和牛、生干貝跟磯煮鮑魚，而手捲有鮭魚卵、酪梨海老、海膽干貝跟鮪魚蔥花四種口味。

8大主題島檯：爍

▲這一區是炸烤區，搭配火焰動畫的看板，很有氣氛。

▲這一區有烤牛小排、岩鹽烤軟絲、照燒烤雞腿、烤綜合時蔬、焦糖鳳梨跟鹽烤香魚等等。

▲這一區是炸物區有鮑魚磯邊揚、酥炸章魚丸子、櫻花蝦白玉揚、炸生蠔、田雞腿麵包揚跟炸蝦天婦羅。

▲這道是雪絲海老揚，還蠻特別的！

▲這邊還有現烤生蠔喔！噴上些許琴酒增添風味，鮮美多汁且不限顆數吃到飽。



▲這一區搭配的是醋飲，酸甜爽口解掉口中的油膩感。

8大主題島檯：膳

▲這一區是屬於中式料理區。

▲現燙季節時蔬區。

▲這一區有招牌櫻桃片皮鴨。

▲這一區有脆皮豬肉跟海南雞肉。

▲居然在自助餐可以吃到現烤甕窯桶仔雞。

▲熟食部分有牛雜湯、蟹黃海鮮豆腐煲、清蒸剝皮辣椒鮮魚、清蒸蒜蓉小卷、櫻花蝦烏魚子炒飯跟一品東坡肉。

▲名人坊鮑魚燒賣皇跟福園魷魚螺肉蒜，兩款都是必吃特色菜。

▲這一區搭配的是花蓮的小米酒，味道清純帶有小米香味，甜甜的風味讓人好愛！

8大主題島檯：鮮

▲這一區就是提供海鮮，有鮮蝦、鳳螺跟法國海螺。

▲進口頂級冰鎮鱈場蟹腳必吃！連螃蟹也多達三種，完全是海鮮控的天堂。

▲沙拉區主要提供台灣在地小農生菜跟有產銷履歷的水果。

▲很特別的是有松露肝醬、波特葡萄肝醬，還有現切帕瑪火腿，選擇很多。

▲這一個餐檯區搭配的是白酒，微酸又順口的風味很適合搭配海鮮。

▲一旁是各式麵包區。

8大主題島檯：炙

這一區就是鐵板料理區，提供現烤厚切美國肋眼牛排、台灣戰斧豬排、迷迭香料羊排，搭配媲美專業牛排館的配菜跟主廚特製佐醬，每款都讓人想吃看看。

西式餐點區有野菇白酒燴海鮮、里昂紅酒燉雞、蒜辣大蔥蛤蜊義大利麵、松露鮮蝦炒蛋、美式BBQ豬肋排、油封鴨腿佐櫻桃波特酒醬。

8大主題島檯：煲

▲這一區是提供現作的煲鍋料理，這邊有龍蝦帝王蟹豚骨湯、XO醬鮮蚵煲跟酒蒸鮮蛤，搭配的酒款是小米酒。

8大主題島檯：繽

▲甜點區的選擇好多，選好想吃的品項之後，還可以交給服務人員擺盤。

▲甜點區搭配的是琴酒冬玉粹，香甜口感好適合搭配甜品。

▲這一區是新鮮水果區，提供多達九種水果。

▲現場製作韓國最新流行Gelato冰淇淋，共有6種口味，這款冰淇淋也是必吃。

▲另外一款冰淇淋是哈根達斯。

▲提供餅乾跟堅果等等，可以搭配冰淇淋。

▲最後這一區是提供咖啡機、茶包跟新鮮果汁。

台北漢來大飯店自助餐 島語自助餐廳假日晚餐限定

▲每人都有半隻的現蒸波士頓龍蝦，肉質緊實有彈性，搭配檸檬奶油醬，肉汁又香又甜！

心得

島語自助餐廳的選擇很多，搭配各種餐酒，讓人沉浸在美酒與美食的薰陶，海鮮的CP值很高，而肉品跟熟食餐點也相當不錯，加上假日晚餐有提供龍蝦，這個價位相當吸引人，推薦大家可以來踩點！

台北漢來大飯店 島語自助餐廳

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓

電話：02－27881568

營業時間：【平日】午餐11：30～14：30、晚餐17：30～21：00【假日】午餐11：30～14：00、下午餐14：30～17：00、晚餐18：00～21：30

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