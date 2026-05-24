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再睡5分鐘推「棉被厚奶蓋、水蜜桃霜淇淋」　2門市限定販售

▲▼再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」推出「水蜜桃系列」霜淇淋。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」今夏推出3款新口味。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

再睡5分鐘自有品牌「NAP!n ICE霜淇淋」推出3種新口味，將招牌手搖飲「棉被厚奶蓋」與「水蜜桃系列」變成消暑冰品，每份55元，5月25日起於新北樂華店、台中一中店限定販售，售完為止。

水蜜桃系列霜淇淋有2款，其中「蜜桃風味」使用特製水蜜桃果漿搭配四季金萱，「蜜桃被被風味」則以蜜桃風味為基底，結合棉被厚奶蓋風味；「棉被厚奶蓋風味」是帶有淡淡鹹味的香甜牛乳霜淇淋，還原招牌奶蓋滋味。3款霜淇淋外層還撒上比利時蓮花脆餅。

新品上市，5月25日至31日於再睡5分鐘新北樂華店、台中一中店購買任一風味霜淇淋，並出示指定相關貼文的分享畫面，享10元折價優惠；6月1日至30日買任一霜淇淋搭配「簡單喝原茶」系列任一飲品，享組合優惠89元。

▲▼可不可熟成茶行去推出升級版「生茶白玉冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成茶行推出「生茶白玉冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，可不可熟成茶行本月推出全新「生茶白玉冰淇淋」，香草冰淇淋搭配軟Q白玉，再撒上微苦生茶粉，北部及中南部門市單點59元、2份特價99元，商場店單點69元、2份特價109元，優惠限現場購買或電話自取，售完為止。

春水堂也有全新焙茶系列霜淇淋，「焙茶珍珠霜淇淋」搭配蝴蝶餅、招牌珍珠，「椰雪焙茶珍珠霜淇淋」結合椰子粉、整片可口奶滋，「海霧焙茶珍珠霜淇淋」則以海苔粉提味，搭配蝴蝶餅。

3種口味北部售價128元、中南部118元，目前於華山店（台北）、國美店（台中）限定販售，7月1日起駁二店（高雄）接力開賣。

▲▼春水堂攜手日本花藝設計品牌「plantica」展開聯名活動。（圖／春水堂提供）

▲春水堂推出全新焙茶霜淇淋。（圖／春水堂提供）

關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 可不可熟成茶行 春水堂

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