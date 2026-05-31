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買多人機票小心踩雷！揭密航空公司跳倉機制　正確解法一次看

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼多人訂機票陷阱大解析。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

到了2026年，說走就走的自由行對大家來說，早就已經是稀鬆平常的事了！習慣了那種兩分鐘刷卡結帳、機票到手的流暢感，很多熱心跳出來接下「家族旅遊」或「好友揪團」的主揪，往往還停留在散客思維裡。大家總以為，幫2個人買機票跟幫10個人買，不就是單純「數量上的不同」而已嗎？

但其實即將面對的，根本不是簡單的數字乘法，而是被訂位系統跟動態演算法坑殺票價的狀況，帶全家出國玩，最貴的成本從來都不是旅費，而是情緒消耗跟決策風險。這篇文章會完整分析航空公司陷阱，並教你用更聰明省事的方案，解決家族旅遊多人買機票的困難！

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多人訂機票陷阱大解析
當家族旅遊的訂機票人數一口氣來到10人、12人，甚至15人時，身為主揪的你，馬上就會撞上第一個大魔王！沒錯，就是全球各大航空公司跟訂票平台（像是 Trip.com、易遊網等）的系統限制：單筆訂單最多只能買9張機票，背後可是藏著兩個陷阱！

陷阱1：訂票9人限制
全球絕大多數的OTA（線上旅行社如 Trip.com、Agoda）跟航空公司官網，單筆訂單的上限通常就是「最多9名乘客」。

陷阱2：「動態跳倉」票價每秒都在變
現在的航空業早就全面導入了所謂的AI動態定價（Dynamic Pricing），這根本是一種的「階梯式」坑殺機制。如果你聽信網路上的教學，傻傻地把訂單拆開，想說先買完前5張便宜的機票，系統一旦偵測到低價機位減少，就會瞬間觸發「跳倉（直接漲價）」。等你準備好要刷剩下的5張票時，才發現票價可能已經原地暴漲了好幾千元，甚至直接跳出售罄！

▲▼多人訂機票陷阱大解析。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

航空公司動態定價演算法是什麼？

1. 系統的隱形盲區：永遠只顯示「9個位子」的魔咒
跟大家說個業界的大實話，航空公司的後台系統，針對每一個艙等（也就是決定票價高低的Fare Bucket），顯示的剩餘座位數「最大值永遠是9」。如果有時候看到系統顯示 Y9、B9、M9，這就代表這個艙等還有9個或9個以上的位子。

重點來了！當妳在系統輸入9個人的訂位需求並送出時，對系統來說，這等於是妳一口氣清空了這個艙等檯面上所有的庫存，現在的 AI 動態定價演算法很敏感，當它發現某個低價艙等瞬間被滿額，它就會立刻判定「現在這班飛機需求很高！」，然後直接強制將這整筆訂單「整批跳倉」，也就是會強制升級到下一個更貴的票價級距。

2. API 連線搶票大戰
根據許多線上旅行社（OTA）後台的錯誤率數據分析，當妳把單筆訂單人數設定為9人時，系統必須在同一個時間點，向航空公司的伺服器鎖定9個連續的機位。只要在這時有任何一個散客，買走了同一個艙等的1張票，這時庫存就會降成8張，那這筆9個人的訂單就會整筆作廢，並且下一秒直接跳倉漲價。

▲▼多人訂機票陷阱大解析。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

超過9個人的機票，該怎麼買才不踩雷？

1. 拆單訂票
既然系統死卡著9人的上限，唯一的想到的方法就是拆單，假設你們有12個人出遊，就要拆成6人跟6人兩組。但最關鍵的地方來了，絕對不能「買完A組再買B組」，必須準備好兩台電腦或手機，在同一個時間點同時按下結帳。

2. 動態跳倉的票價落差
為什麼一定要同步結帳呢? 因為現在的航空系統是採動態定價，一旦你先買了前6張票，系統發現低價機位變少，剩下的6張票就會瞬間跳倉大漲價！因此就算同時結帳，也很可能會遇到一組買到便宜票、另一組卻被迫買貴的狀況，基本上很難買到統一價位。

3. 找旅行社代訂團體機票
只要訂機票人數達到8人以上，可以找旅行社協助代辦，會加收額外作業金，買起來可能會比你自己訂還要貴。而且大多旅行社以銷售團體旅遊為主，只單純代訂機票根本沒賺頭，還要承擔退改風險，有些旅行社會直接婉拒代訂機票。

▲▼多人訂機票陷阱大解析。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

如果你們家族出國旅遊預算真的有限，可以嘗試用上面方法處理看看，自己線上訂，只是很難買到同一價位，並且必須妥協座位分開的狀況，以及需要花費大量的找票查票的時間。最重點的是購買多人機票需要非常細心跟耐心檢查，例如英文名字拼錯、順序顛倒、號碼寫錯等等的，都是常見的失誤，如果在機場報到時才發現，那真的會欲哭無淚了，不是多花錢就能簡單解決的，最嚴重的是連登機都上不了，直接流局！

用「客製化包團」一次搞定
如果你是時間有限，沒大把時間整天掛在電腦前面隨時查看機票變動的人，以及家族多人出國的目的以舒適安心便利為主軸，建議直接找客製化小包團專業處理。因為就算搞定多人自由行機票，接下來要面對的，是更讓人頭痛的多人住宿與交通行程問題。

家族多人出國每個人需求都不同，光是住宿房型地點，有的指定雙床房、親子房，或是希望全家人都能安排在同一個樓層或嬰兒床等等，各大訂房網根本沒辦法100%保證能讓你如願入住，因為訂房網的出包狀況也是層出不窮。更別提後續還有交通接駁怎麼安排？景點路線跑起來順不順暢？萬一遇到下雨天，備案行程找好了嗎？

客製化包團，如何處理家族旅遊多人訂機票？
專業的客製化包團服務，透過專有的機票後台系統，不管人數多少都可以急速鎖票，價格統一，不會有差價問題，再來有自主訂房系統直接100%拿房，不會有訂房網到了現場無房幽靈飯店狀況，而且還能幫你搭配在地多人家族旅遊包車與接送，省下你的行程規劃時間，與其自己找機票累到懷疑人生，不如直接找「客製化小包團」。完美解決機票、住宿跟行程交通的所有煩惱，這才是多人自由行買機票的省時省力絕佳方案！

▲▼多人訂機票陷阱大解析。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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