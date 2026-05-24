添好運吃到飽明天起加碼天母高島屋店　6月點心放題門市增為4家

▲添好運6月港點吃到飽門市有4家。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運今年繼續推港點吃到飽活動，業者日前宣布6月有4家門市適用，除了原本的台中J Mall店、台南小北門店、高雄富民店，再新增天母高島屋店，而且該門市從5月25日開始一路吃到6月底。

添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，日前業者公布6月舉辦門市，除了台南小北門店、高雄富民店、台中J Mall店，再新增天母高島屋店，而且該門市從5月25日就開跑，可以一路吃到6月底。目前4家分店已開放網路訂位。

吃到飽時段，台中J Mall店、台南小北門店、天母高島屋店平日14:00至17:00，台中J Mall店每時段限量40位，天母高島屋店、台南小北門店則是限量20位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00，每時段限量40位。4家分店用餐時間都是100分鐘。

▲鳥貴族慶城店也推出「吃喝到飽」方案。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣居酒屋「鳥貴族」吃到飽方案新增慶城店，串燒、炸物、主食、甜點、生啤與酒類等品項無限吃，每人899元，限網路預約，周一至周日全天供應，各時段額滿為止。

鳥貴族表示，吃喝到飽方案限時120分鐘，第1人進場開始計算，點餐時間為90分鐘，同桌客人須購買相同方案，點餐時飲料每人1次1杯，續點以杯換杯，超過用餐時間每半小時，每人加收100元，此方案另收10%服務費。