TTE台北國際觀光博覽會　5／２２台北世貿一館登場

圖、文 / 上聯展覽提供

2026台北國際觀光博覽會（TTE）今（22）日起至5月25日於台北世貿一館 盛大登場，作為上半年規模最大的旅遊展覽，今年匯聚海內外觀光單位、航空公司、旅行社、飯店及郵輪品牌共同參展，現場推出眾多限時優惠與暑假早鳥行程，第一天就吸引了大批民眾搶先卡位，下半年出國旅遊熱潮，預估整體觀光與旅遊相關商機可望突破10億元。

▲2026台北國際觀光博覽會（TTE）22日於台北世貿一館盛大開幕，海內外觀光單位、航空公司、旅行社及郵輪品牌代表共同出席啟動儀式，正式揭開上半年最大旅展序幕。

日本館、韓國館擴大參展 深度旅遊與韓流體驗吸睛

今年旅展主題多元，除國人最喜愛的日本、韓國旅遊持續受到關注外，日本館與韓國館更大規模來台搶攻暑假旅遊商機，帶來各地觀光資訊、文化體驗及限定優惠。其中，日本多個地方觀光單位主打深度旅遊與地方特色行程，韓國則結合美食、醫療與韓流元素，吸引年輕族群目光。

▲第一天就吸引了大批民眾搶先卡位，下半年出國旅遊熱潮，預估整體觀光與旅遊相關商機可望突破10億元。

郵輪與旅行社優惠齊發 買一送一掀搶購熱潮

此外，郵輪市場今年熱度持續攀升，Star Cruises 麗星郵輪於展場推出多項限定促銷方案，包括暑假航次優惠、第二人折扣及家庭旅遊專案，掀起不少民眾詢問熱潮。各大旅行社也同步祭出獨家優惠，包括買一送一、第二人減價、萬元有找日本自由行，以及歐洲、東南亞團體旅遊折扣等，優惠力度堪稱近年少見。

日本7月預計調漲旅遊成本 民眾提前搶購省荷包

值得注意的是，由於日本多項旅遊相關成本預計將自7月1日起調漲，包括部分飯店住宿稅、交通票券及旅遊產品售價皆可能反映成本上升，旅行業者表示，近期日本團體與自由行商品已有調漲趨勢，因此不少民眾選擇趁旅展期間提前購買暑假及下半年行程，不僅可鎖定較優惠價格，也能避免旺季一位難求。

暑假旅遊熱度升溫 日韓、郵輪與自由行最受青睞

旅行業者分析，隨著暑假旅遊旺季即將到來，加上日圓匯率仍具吸引力，今年日本旅遊買氣持續升溫；韓國、郵輪與短天數自由行商品也同步受到市場青睞。主辦單位預估，本屆旅展人潮與買氣皆可望再創新高。