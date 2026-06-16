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干貝＋味噌蟹膏疊成小漢堡！30年日料經驗師傅操刀　隱身機捷A9旁

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

首次造訪的「新北林口爵怡溫德姆酒店」本身相鄰機捷A9林口站，僅三分鐘的步程，旗下的「青山・奢侍日本料理餐廳」重新調整運營模式，打造不輸給一流料亭餐廳的精緻化旬食佳餚，以台灣加日本的季節時間，在擁有30多年經驗的全能師傅手藝加持下，推出令人食指大動的美味料理。因顧及食材水準及用餐體驗，目前用餐皆採預約制提供，像這回享用許多來自北海道的干貝、昆布、海膽及蟹膏等等，也都是挑選一流品項讓食客享用！

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用餐環境
位於一樓的青山・奢侍日本料理餐廳在大廳右側位置，本身以簡約日式的環境做規劃，來此的客人在預約之後，會由專人帶領入座用餐。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

除了板前座位區外，餐廳裡還有三間可容納四至八人左右的獨立包廂，素色木質的和室空間設計，讓來客可以輕鬆品嚐好料及聊天。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

享用美食豈可無好酒相伴，在此還有許多來自日本各地的清酒供應，而這回看到的多家酒造清酒都很熟悉，不管是來自岩手、福島或是山口等，都是有名的品牌。我挑選了來自岩手縣的南部美人，搭配自選手作的繽紛清酒一起享用！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

價格
依照內容等級可分成1980、2980、3980元加一成的三種價位御膳套餐，個人最推薦也是此次享用的高CP值中價位品項，內容完整且用料也優。食材品項會依照季節與需求做調整，算是擷取無菜單料理及客製套餐的優點。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

主廚介紹
十多歲拜師學藝成為老店關門弟子的吳昌騰主廚，本身在許多日料餐廳遊歷工作過，不管是壽司、烤物、炸物或是會席料理皆可信手來！他與我都是同齡人兼同樣雙魚座的個性，對美學擺盤及用料口味，都有一定的堅持，在他的憨厚外表下可以體會他對料理的熱情與用心。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲這回和家人坐在板前的位置，可以近距離和師傅互動，情境氛圍如同在日本一般。

餐點介紹

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲一開始，服務生會提供熱茶供應，並且在用餐過程中即時提供收拾對應的服務。

首發先附的水雲純菜佐柚子醋調味，以清爽的口味開啟用餐的開場；再搭配採用波士頓龍蝦的螯肉與白胡麻菠菜做組合，令味蕾運作有個很棒的啟動。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

接下來的造里為四種不同組合的深海旬季生魚片，裡頭有厚切的鮭魚、間八與烏賊搭配，在精緻裝盤和流動乾冰的加持下，讓視覺味覺享受度提升。食材來自日本及基隆，再以現磨阿里山山葵，讓清香微辛的芥末提振味蕾感受！

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

這款煮物選用新鮮鮑魚搭配磯香柔煮的海帶做結合，並以晶瑩剔透的鮭魚卵和醋凍做點綴，除了讓口感軟綿的鮑肉保持原有的滋味外，也在外觀風味上做了提升。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

極具特色的手捲也很精彩，以生食級炙烤干貝加入紫蘇及味噌蟹膏做極佳組合；呈現類似漢堡的外觀，以烘烤日本海苔片做捲合享用，讓我和家人一嚐直呼精彩。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

有別於傳統的椀物以龍蝦頭和多樣食材，將中規中矩的茶碗蒸做了進化！除了令蒸蛋的風味香氣增加不同的元素之外，品嚐前也可以看到少見的特色裝飾外觀。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

最後運用龍蝦肉為主的燒物，以炙烤的方式佐海膽的雲丹香燒做呈現；讓兩種頂級食材變成色香味極優的美饌，而這也是三部曲中層次最高呈現，令人驚嘆！

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

油炸酥脆麵衣的揚物，以廣島牡蠣佐特調醬汁浸潤後，放回殼中以原始樣貌特色做展現；品嚐時，豐厚鮮香的汁水在嘴中迸發，鹹香帶甜的鮮味讓人拍手叫好。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

以手握和炙烤共三貫組合的壽司，提供比目魚緣側、穴子魚（星鰻）和鮪魚肚讓食客享用，在巧手製作下口感保持足夠的寬容度，而食材的特性也得以發揮！

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

很有意思的止椀湯品不同於傳統的味噌湯形式，而是將具口感彈性的牛臀肉煮出膠質感，而味噌湯也相對變得濃稠有味，使其有點接近燉肉湯汁的風格很美味。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

收尾的甜湯甘味也是季節做調整，這回享用的是抹茶冰淇淋最中餅，以及浸泡一夜的台灣萬丹紅豆湯做組合，讓恰到好處甜度適中的點心，有個很棒的句點。

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼青山.奢侍日本料理餐廳。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

青山・奢侍日本料理餐廳

地址：新北市林口區南勢里八德路339號
電話：02－26095500
時間：11：30－14：30、17：30－21：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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