台中珊瑚紅洞穴餐酒館！馬告烏龍茶煙燻上桌　嗜辣必試麻奶炸蝦麵

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

台中人氣義式餐酒館「嵩 sung 台中美村」裝潢以「珊瑚紅洞穴」風格，橫掃IG網美打卡景點！提供跨文化創意料理、義大利麵、燉飯與特色調酒、茶等，用餐限2小時。每人低消400元，酌收10％服務費，餐點好吃很有儀式感。

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交通

▲在台中美村路與長春街的交叉口處，導航搜尋「嵩sung台中美村」，即可抵達。

嵩sung分店

尊鴻餐飲集團旗下品牌，與人氣餐廳「JAI 宅」、「HUN 混」、「所SUO勤美店」同屬尊鴻餐飲集團，嵩sung唸作ㄙㄨㄥ，不是ㄍㄠ，也不是ㄏㄠ。創始店是台中的嵩sung台中美村，二店是台北大安的嵩sung台北大安店，近期最新開幕是台中北屯區漢神洲際百貨店。

外觀

▲樓梯漆成紅一大片珊瑚紅主色，得從旁邊樓梯走上樓，光從一樓走上二樓就覺得充滿儀式感。

以珊瑚紅色調洞穴式空間聞名

分為兩種主色空間，實在不得不讓人注意，前半部以珊瑚紅色調與洞穴式包覆空間聞名，後半部以暖黃色韓系空間為主，為饕客打造出沉浸式用餐氛圍，瞬間從都市的喧囂，城市中綠洲，適合情侶約會與三五好友聚會。

▲空間寬敞，建議先訂位，若沒訂位可能需要現場候位。

▲最熱門的網美座位，就是這窗邊座位。靠窗的半開放式包廂空間，拱門式造型空間，可看見台中街景。

後方韓系氛圍空間

這區則以韓系風格，莫蘭迪暖黃色為主，兩種主色，吸引老饕朝聖用餐。每個角落的造景都有巧思，讓人很喜歡這氛圍，現在餐廳都要有網美氛圍，才能吸引人來用餐聚會。

菜單

提供雙人套餐、四人套餐等，可單點，用餐限時2小時；每人獨立低消400元，提供開胃菜、沙拉、蔬食、義大利麵、燉飯、茶、咖啡、甜點等。生日優惠是贈送特製提拉米蘇一份、四格拍貼或拍立得紀念照一張，需加入官方會員，內用消費需滿1500元方可折抵兌換，於生日當月領取「生日禮物券」。

餐點分享

馬告貴妃烏龍茶160元

一上桌，服務人員會先注入香氣，多了蘋果木的煙燻香氣，入口則散發馬告獨特的檸檬、香茅與微辛感。馬告貴妃烏龍茶以帶有天然蜂蜜香與熟果甜韻的貴妃烏龍茶為基底，結合原民香料「馬告」（山胡椒）的柑橘與薑香，透過蘋果木煙燻手法，貴妃茶本身的重發酵蜜香帶來圓潤醇厚的甜韻與微花果香，中和了馬告獨特氣息，飲用時通常先感受到輕微的茶澀與香料辛香，隨後轉滑順回甘。

法式黑松露普羅旺斯雞腿燉飯390元

一整大片雞腿排切好幾片，擺放在燉飯上，一上桌松露香氣逼人。燉飯粒粒分明，中間可吃到一點米芯，濃郁黑松露醬汁完美與米飯結合，每一口都是滿足，越咀嚼越香。

▲厚實大片的雞腿排，嫩口多汁，處理得非常好，很有水準。

歐賽爾麻奶醬炸蝦義大利麵390元

主要以麻奶醬為主，蝦醬來自店家自己調製熬煮，醬汁使用麻辣鍋醬，充滿辣度，散發淡淡奶香，橘紅色醬汁視覺討喜。多隻炸好的鮮蝦放在義大利麵上，擺盤很誘人，嗜辣者必吃。

▲貼心先把中間的蝦殼去好，只要去頭去尾就可輕鬆吃蝦。鮮蝦炸過後非常酥脆，金黃色澤沒有油耗味，鮮美好吃。

▲麵條是寬扁麵，拿捏好軟硬度，吸附醬汁辣香涮嘴，好吃有水準。麵條不會糊在一起，好加分。

招待檸檬脆餅

▲飯後招待甜點是檸檬脆餅，上下兩層是脆餅，中間夾入檸檬卡士達醬，酸甜風味，脆口酥香，有清爽的檸檬香。



嵩sung台中美村

地址：台中市西區忠明里美村路一段36號2樓

電話：04－23262555

營業時間：周一～四11：30－22：30／周五11：30－23：00／周六、日11：00－23：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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