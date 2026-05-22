珍煮丹「西瓜烏龍」回歸　7月再推4公升分享壺

▲珍煮丹西瓜烏龍（左）、小玉西瓜茉莉（右）回歸，還有全新小玉西瓜冰米露（中）。（圖／珍煮丹提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

珍煮丹賣破百萬杯的「西瓜烏龍」以及夏季限定「小玉西瓜茉莉」回歸，還有全新「小玉西瓜冰米露」，6月1日上市。7月也預計推出多人分享壺，4公升容量搭配西瓜包裝，提供10款飲品選擇。

珍煮丹「西瓜烏龍」因IVE成員張員瑛而爆紅，一度賣到全台斷貨，今年夏天再度回歸，選用紅肉西瓜汁結合烏龍茶，「小玉西瓜茉莉」也同步上市，以上2款飲品一般門市售價70元、百貨店75元。另外，全新無咖啡因「小玉西瓜冰米露」，一般門市售價85元、百貨店90元。

▲限時5天購買西瓜系列任2杯可免費獲得限量西瓜保冷袋。

新品上市，6月1日至5日於珍煮丹門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露任2杯，即送西瓜保冷袋1個，可累贈，送完為止。

7月7日、7月23日珍煮丹會員享專屬加碼，上午11時於官方IG開放領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，每日限量100張，領完為止，兌換券使用期限為領取後7天內。

▲珍煮丹首次開賣多人限定「珍大一壺」。

此外，珍煮丹也首次開賣多人限定「珍大一壺」，4公升容量搭配西瓜限定包裝，提供西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、不知春、木梨茉莉、雲霧烏龍、復刻紅茶、黑糖檸檬冬瓜、山茶花採蜜青茶、熟梅冰茶、手熬黑糖檸檬共10款飲品選擇，預計7月販售，詳細開賣訊息依官方為主。

▲麻古茶坊芒果季4款人氣飲品回歸。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊芒果季推出4款飲品，其中3款以冰沙為主，分別是「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」與「芒果果粒波波」，茶調飲「柳橙芒果果粒茶」以綠茶為基底，再加入芒果果粒與柳橙。

芒果系列今年首度開放調整甜度，有「標準甜感」、「甜感提升」與「甜感減低」3種選擇，消費者可依喜好指定。業者提醒，新竹園區F12P1、F12P7等門市無販售芒果季商品。

麻古茶坊芒果系列售價：

●楊枝甘露2.0：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

●芝芝芒果果粒：北部、中部、東部每杯95元／南部90元

●芒果果粒波波：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

●柳橙芒果果粒茶：北部、中部、東部每杯80元／南部75元