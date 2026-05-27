北宜公路「繡球花公園」免門票！觀景台俯瞰龜山島與蘭陽平原

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

2026北宜石牌縣界公園繡球花現正綻放中！北宜縣界公園位在北宜公路上，免門票的公園是綿延漫長公路的休憩站，小小公園雖說佔地不大，卻有座迷人觀景台，擁有絕佳的觀景視野，能飽覽宜蘭絕景，輕輕鬆鬆將龜山島、蘭陽平原盡收眼底。目前北宜縣界公園還有滿片的繡球花，花季期間，整片繽紛的捧花景緻也讓人陶醉！

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交通方式&停車資訊

假日雪隧塞車已成為常態，這次玩宜蘭回程時，為了不想沿途塞車，改走北宜公路，雖說路程較長，沿途又是彎曲的山路，但速度快上許多。開車走北宜公路時，路過北宜縣界公園。

▲公園外有汽車停車場，停車很方便。

夢幻花況

宜蘭也有熱門的繡球花秘境，那就是位在宜蘭北上交界處，這裡不僅風景迷人，還有季節限定的繡球花。迎接夏季，北宜石牌縣界公園的繡球開得正燦爛，重點是賞花免門票，而且繡球花種植的範圍也很大片。

▲印象中之前來賞花時，因來得太晚繡球花都凋謝，這次我們來的時間很剛好，多數綻放趨於盛開的花況。

▲繡球花色彩繽紛好夢幻，近距離欣賞，看得出來還有許多繡球含苞待放。

北宜石牌縣界公園因為有高低的觀景步道，所以當繡球花綻放時，也能拍出層次感，站在步道上，彷彿像是繡球花包圍，格外有美感。

當天北宜石牌縣界公園雲霧繚繞，雖然很多人都說，賞花要豔陽藍天才美，但其實能在霧裡賞花，也有不一樣的浪漫氛圍。散步繞一圈至觀景台，大約10～20分鐘左右，若想要細細賞花，或是拍照的朋友，抓一個小時會比較輕鬆。旁邊有洗手間和賣店，無論是北上，還是往宜蘭，都是不錯的中繼站。

園區環境

位在新北與宜蘭的交界處，公園海拔約500公尺，公園內還有跑馬古道的簡介，不遠處就是跑馬古道的入口。跑馬古道步道全長5公里，步行往返約3小時，若時間及體力允許的朋友，也能安排來此健走。

▲公園旁有洗手間，還有一些餐車賣店。

觀景台

▲用鐵柱打造的觀景平台，鐵鏽色階梯有點像怪怪屋，樓梯平穩好走，步行時不易晃動，感覺挺堅固的。

▲越往上走景色越迷人，映入眼簾的是一整片綠油油的蘭陽平原，還有望不盡的海景，以及彎曲的海岸線。

▲北宜石牌縣界公園也能眺望龜山島，一望無際的蔚藍海域，龜山島就在海的中間。

▲任一角落取景都超好看，平台邊緣設有護欄，還算安全。若帶小朋友來玩，也要特別注意安全！

北宜石牌縣界公園

地址：新北市坪林區頭城鎮北宜公路56.5km處

營業時間：24小時開放

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