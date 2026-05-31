弘大獨旅友善燒肉！只用「1++頂級韓牛」還有侍肉師全程代烤

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

首爾弘大的「弘大牛火」是在地人氣韓牛燒肉，食材堅持選用1++等級韓牛，油花細緻如大理石紋，咬下後油脂噴發的香氣真的沒話說！最厲害的是那個黑網炭火燒烤，鎖住肉汁的功力與一般平價燒肉完全不同等級。饕客大讚「肉質嫩到不需要牙齒」、「視覺效果滿分」、「韓牛界的愛馬仕」，是學生族慶生與在地老饕回訪的口袋食堂。

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位置

距離首爾地鐵2號線「弘大入口站」9號出口走路僅需4分鐘；鄰近弘大商圈、弘益大學、西橋初等學校，周邊有各式潮流服飾店、學區場所與人氣咖啡廳。

頂級韓牛排餐類（全系列1++等級）

우화 등심（肋眼／背肩）： 餐廳招牌部位，肉質扎實且肉汁豐富。

살치살（翼板肉／羽下）： 牛肩胛最嫩部位，油花細密如雪花，口感入口即化。

새우살（肋眼上蓋肉／老饕肉）： 形狀像蝦子而得名，是肋眼最精華、最嫩的部分。

업진살（牛腹肉／五花）： 油脂含量最高，燒烤後散發強烈牛油香氣，Q彈有嚼勁。

菜單

精品級用餐空間與獨旅友善天堂

環境設計跳脫了傳統燒肉店的油膩與嘈雜，內用提供桌邊點餐平板、空調、紙巾、洗手間、飲水機、濕紙巾、都市夜景與搬行李服務，整體空間流露出如精品藝廊般的摩登質感。在寬敞的場域中點綴了乾冰煙霧造景、奢華金箔肉品與大量綠植，營造出視覺層次豐富的現代美感。

獨自旅行時最擔心的「燒肉門檻」，在這裡完全不存在！店內特別規劃了整排寬敞的個人燒肉席位，靠窗位置通風極佳且採光通透。

店內配備了頂級的高強度吸煙系統與強冷空調，即便是在盛夏造訪，也能優雅舒爽地享受燒肉，完全不用擔心帶著滿身油煙味離開。

私密包廂空間

▲無論是需要極高隱私度的商務聚會，還是想跟好友不受打擾地大啖韓牛，這裡都能提供最安靜、專屬的精品空間。

服務人員全程代烤服務

料理過程非常講究，不同肉品會以不同火候、不同時間，甚至放的位置遠近都有講究。這不僅是燒肉，更是一場將西餐工法注入頂級韓牛的視覺秀，旁邊點綴著印有店名的杏鮑菇、茄子與蘆筍。

餐點分享

우화 2인세트（Woo Hwa 雙人套餐）

韓式水冷麵：鋪上牛肉片與水煮蛋，冰涼湯頭配上Q彈麵條，是解油脂膩感的絕配；紅湯牛肉燉鍋有滿滿韭菜與辣椒粉，濃郁辛香味讓人忍不住大口配飯。飲品是澎湃莓果氣泡飲、經典香蕉牛奶；小菜有韓式泡菜、醃蘿蔔、南瓜泥、現磨山葵、特製包飯醬、質感紫蘇鹽。

1++ 韓牛經過侍肉師分切精修至完美大小，保有最佳的口感與厚薄度，在炭火上滋滋作響，特別是厚切部位，會精準掌握熟度鎖住肉汁。

▲法餐等級料理手法，牛排等級厚切肉品誘人無比。

肋眼上蓋（새우살）

肋眼上蓋就是頂級鐵板燒的老饕牛排，來自肋脊的珍稀部位，精修肋眼最嫩上蓋肉，媲美菲力入口即化，飽滿軟嫩又鮮甜。

肋眼心（우화 등심）

整塊肉霸氣上桌，烤的時候中間那塊油脂（油心）會稍微收縮，它是整塊肋眼最扎實、肉感最強的部分，肉質嫩柔與嚼感兼有，甘美牛香氣與油脂感十足，個人超愛肋眼心的油花芬芳，濃郁奶油香氣口中三日不絕。

翼板（살치살）

▲翼板牛相同來自肩胛部，薄切口感相當不賴，相當地入口即化，相當地嫩柔帶油脂香氣，腴美脂香化開在口中。

牛腹肉（업진살）

喜歡吃肥肉的朋友選擇牛腹肉就對啦，來自牛隻的腹部油脂含量最高，大火燒烤逼出香氣，燒烤後散發強烈牛油香氣，Q彈有嚼勁。

紅湯牛肉燉鍋

這鍋紅湯牛肉燉鍋，才是真正的偷飯賊！滿載的韭菜與鮮紅辣椒粉在鍋內翻滾，湯頭濃郁辛香卻不嗆辣。在吃完豐腴的업진살（牛腹肉）後，來上一碗熱騰騰的紅湯，那種從舌尖延燒到胃裡的暖意，簡直是這頓燒肉饗宴的最佳結尾。

水冷麵

這碗水冷麵，酸甜滋味沁涼感是給味蕾最溫柔的洗禮。細麵條香Q彈牙，鋪上牛肉片與水煮蛋，冰涼湯頭配上Q彈麵條，是解油脂膩感的絕配。尤其是在熱騰騰的炭火爐邊待了一整晚後，這一口沁涼入心的清爽，才讓這頓韓國深夜燒肉之旅畫下真正圓滿的句點。

小菜、調味料

這就是韓式燒肉的靈魂伴侶，這排場才叫道地！多種小菜一字排開有爽脆泡菜南瓜泥昆布以及洋蔥漬物等豐富選擇，再加上芥末包飯醬與粉紅鹽的點綴，這不僅是燒肉的配角，更是讓味蕾保持新鮮感的秘密武器。在吃完油脂豐潤的牛腹肉後，來上一口酸爽的小菜，就是老饕最推崇的平衡吃法。韓式泡菜、醃蘿蔔、南瓜泥、現磨山葵、特製包飯醬、質感紫蘇鹽。

飲品

烤肉店的飲品也能這麼浮誇！ 視覺系香蕉牛奶冰棒拿鐵直接豪邁倒入整罐香蕉牛奶並插上冰棒視覺效果滿分，另一杯滿滿果實藍莓氣泡飲，更是解油脂膩感的絕配。這兩杯充滿創意的飲品不僅中和了炭火的重口味，更是讓整場用餐體驗增添了不少趣味與驚喜。

弘大牛火 우화

地址：南韓 Seoul, Mapo-gu, Hongik-ro 5an-gil, 24 2층

營業時間：12：00－00：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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