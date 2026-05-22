全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

▲壽司郎TOGO站前店今日展開試營運。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣壽司郎首間外帶專門店「SUSHIRO To Go TOGO站前店」今日展開試營運，提供多達37款品項選擇，最低65元就能吃到3貫握壽司，最貴壽司便當則要680元；另外，「內用立食區」將於6月中開放，限定販售3種餐點。

壽司郎TOGO站前店位於台北車站atre地下街，空間約11坪，菜單分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。壽司套餐有「壽司郎嚴選10貫」265元，集結鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子；「豪華特選鮪魚」420元，內含大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷；「生鮭魚8貫」250元。

另外，首次推出的壽司便當，「特上壽司-松」680元，吃得到生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷；「高級海味三色丼」400元，提供紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲。

外帶店還有門市無販售的「極上散壽司」，售價370元，含鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷。

▲特上壽司-松（上）、豪華特選鮪魚（下）。

▲極上散壽司為外帶專賣店限定販售。

店內也預計於6月中開放立食區，約4至6席座位，僅販售限定3款組合套餐包括「特選壽司-上（600元）」、「特選壽司-並（380元）」及「炙燒9貫（370元）」，均附味增湯。

壽司郎TOGO站前店推出雙重開幕優惠，即日起於店內單筆消費滿400元即可獲得「萌抱壽司春日餐具組」1組，可累贈，限量500組；另有「To Go店限定集點卡」活動，集滿指定點數可兌換「冷泡茶1杯」、「指定萌抱壽司周邊商品」、「任選1件商品買1送1」等。

壽司郎TOGO站前店

地址：台北市中正區忠孝西路1段49號B1（台北車站M8出口）

電話：02-2381-2977

營業時間：周一至周日11:00-21:00

▲店內立食區預計6月中開放。

另外，爭鮮餐飲集團旗下品牌「Magic Touch点爭鮮」於5月正式進駐高雄夢時代，並推出全新副品牌「Magic Touch樂敘」，有別於一般点爭鮮主打單人快速用餐，樂敘主打聚餐市場，空間規劃以4人座為主、占比達8成，全店裝潢設計以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合朋友、家人放慢節奏聚會的用餐氛圍。

樂敘餐點提供特有新菜與限定食材，集結台灣在地與國際產地直送食材，包括龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等。其中「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，每一口都呈現鮮甜與油脂的平衡；「極上浮島盛合」匯集5款握壽司；「日本A5三品和牛握」則以炙燒A5和牛搭配海膽與鮭魚卵，堆疊濃郁層次。

▲爭鮮新品牌「樂敘」進駐高雄夢時代。（圖／爭鮮提供，下同）

▲極上浮島盛合。