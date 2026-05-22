石垣島渡輪「5、6月剩候補」　雙人房最夯、7月已賣破5成

▲東南旅遊是負責銷售基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」的業者之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」將於5月28日首航，已從5月15日開賣。負責銷售船票的旅遊業者之一「東南旅遊」表示，開賣一周5至6月航班幾乎全面額滿，目前多數訂位已進入候補階段；7月航次銷售也已突破5成，顯示市場需求持續升溫，旅遊熱度不減。

東南旅遊表示，八重山丸號開賣當天即出現搶訂潮，尤其鄰近暑假旺季的航班更為熱門。以整體銷售狀況來看，5、6月幾乎已售罄，7月亦維持高訂位率，反映民眾對於「短時間即可抵達日本」的航線型態接受度明顯提升。

▲基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」將於5月28日正式開航。（圖／華岡集團提供）

業者分析，石垣島渡輪主打「睡一晚就能到日本」的便利性，成為吸引旅客的重要關鍵，並特別受到親子族群青睞。夜間航行可作為休息時間，白天則可直接展開旅程，加上船上設施體驗與行李可攜帶23公斤的規劃，使整體行程兼具旅遊與購物彈性。

從銷售結構來看，親子旅客約占整體7成，其次則包含想首次體驗海上旅程嚐鮮的自由行旅客，以及希望利用短天數假期出遊的上班族族群，目前市場以來回票需求為主。

▲八重山丸號船上有餐飲空間也有大浴場。（圖／華岡集團提供）

房型銷售方面，以雙人房最受歡迎，其次為一般通鋪與家庭房。東南旅遊也觀察，部分旅客習慣大型郵輪住獨立艙房，對於睡大通舖可能尚未習慣，但相信首航之後，經過網友留言分享搭乘心得，能有更高接受度，也看好後續訂位熱度仍將持續攀升。

而旅遊電商Klook為獨家銷售八重山丸號的OTA業者，業者則表示，目前有開放銷售的日期都暫時售罄，旅客需求同樣以來回票為主。

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