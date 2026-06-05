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東華學生帶路吃花蓮！必嘗巨無霸大阪燒蛋餅、甜鹹焦糖牛肉堡

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到花蓮壽豐「志學」這一帶，最懂吃的真的不是觀光客，是東華大學生。這次小編就照著同學們的口袋名單走一趟「東華大學周邊美食」路線：早上先用超浮誇粉漿蛋餅醒腦，中午吃一顆學生激推的手工漢堡，晚上再用「一定要訂位」的土雞燒鳥收尾。三間都不在花蓮市區最熱鬧的那種觀光戰區，但每一家都能感受到：啊，這就是學生會一吃再吃的那種店。

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zero距離早午餐
第一站小編直接衝「zero距離早午餐」，這家根本就是志學早餐圈的傳說。店裡不走花俏裝潢，反而是一種乾乾淨淨、很有生活感的早午餐小店；更有趣的是，很多品項看得出老闆的創意魂在燃燒，難怪小編當時去學生不斷湧入。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

甜鹹交錯到停不下來
小編這次最想吃的就是那個浮誇到不行的「大阪燒狂蛋餅」——蛋餅長到像是可以拿來當尺（誇張但真心），外皮煎到酥脆，入口是甜鹹交錯的大阪燒風味；更狠的是搭配外酥內嫩的炸豬排，一口蛋餅一口肉，爽感直接拉滿。真的很適合三五好友點一份一起分，邊聊天邊拆解這個巨大蛋餅，早上就有種「今天會很精彩」的儀式感。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小編小提醒
很多人都推「蛋餅一定要煎脆脆」，口感會整個升級；辣椒醬也被說很辣，敢吃辣的人可以加一點點提升整體風味。

zero距離早午餐

地址：花蓮縣壽豐鄉中正路87號
電話：0905－494185
營業時間：周一～五 07：00－14：00｜周六、日 08：00－14：00

:HANG OUT
中午小編把胃的主舞台留給「:HANG OUT」。如果你問東華人「志學漢堡哪家最強？」十個裡面大概有九個會提到它，然後補一句：「要有心理準備，常常排隊。」店的位置就在東華大學前的美食街附近，店面有一種個性小店的氣場，不用刻意宣傳，門口的學生人潮就已經是最佳招牌。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

美國夢幻起司＋皇后區焦糖牛肉堡必點
漢堡是現點現做、吃得出是純手工感那種。小編的第一顆先選「美國夢幻起司牛肉堡」，雙色起司（馬札瑞拉＋切達）直接在煎台上煎到一面脆一面融，再夾進漢堡裡——吃起來真的是那種「起司融化感」的濃郁，香到很犯規。

第二顆如果你喜歡甜鹹派，拜託一定要試「皇后區焦糖牛肉堡」，自製太妃糖醬超香，還加入草莓果乾跟橙片，層次很有戲，甜甜鹹鹹但不膩口，是那種吃完會忍不住跟朋友說「你吃一口看看！」的口味。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

推薦德州煙燻豬肋排
如果你今天很餓，或是想加碼肉類幸福感，也可以試試「德州煙燻豬肋排」——份量很滿足，烤麵包帶點焦香，搭配煙燻香氣很有存在感。總之這家店就是：細節控、口味有個性、難怪東華人會留下求學回憶的那種。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

:HANG OUT

地址：花蓮縣壽豐鄉中正路64號
營業時間：周二～五 11：30－14：00、15：30－19：00｜周六 11：30－15：30（周一、日休息）

一枝春燒鳥
晚餐小編直接交給「一枝春燒鳥」。先說結論：這間真的要訂位。不只因為它人氣高，更因為店裡座位不多、氣氛偏安靜舒服，坐在吧台看老闆烤串還有點療癒。它主打用花蓮土雞，把雞拆成十幾種部位來烤——明明都是雞肉，但每個部位口感差超多，會讓你重新認識「原來雞可以這麼有層次」。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

最喜歡的是它的炭火香氣
不是只有「烤焦香」，而是那種炭火把油脂逼出來、外層微酥、裡面還保有肉汁的香。雞腿肉、內臟類都有水準，醬汁走鹹香路線但不會壓過雞肉本身。怕膩的人可以點個櫛瓜、蘿蔔這類清爽配菜解膩。

雞肉串燒＋雞肉鬆飯佐土雞蛋黃
另外一定要提「雞肉鬆飯佐土雞蛋黃」——它完全就是這餐的靈魂澱粉。蛋黃拌開後香氣跟層次直接上來，讓你一邊吃串燒、一邊很自然地把飯扒完，收尾飽足感滿分。

▲▼花蓮東華大學美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

一枝春燒鳥

地址：花蓮縣壽豐鄉榮光街22號
電話：03－8661188
營業時間：18：30－21：30（周一、日休息）

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