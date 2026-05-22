直擊／旅展宣傳大陸團行程遭批違法　業者急撤廣告看板

▲國內知名旅遊業者遭爆在TTE旅展展攤上公開貼上赴陸文化參訪團廣告，記者於現場直擊該業者已全面撤下。（圖／讀者提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣旅行社組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未鬆綁，但有旅行社業者遭爆於旅展開幕前在攤位上公然張貼「赴陸文化參訪團」廣告文宣。《ETtoday新聞雲》今（22日）實際走訪TTE旅展現場，該業者已經拆除，但仍有其他旅遊業者高掛文宣，在正式開放民眾入場後才換成其他旅遊產品。

國內知名大型旅行社業者遭爆於TTE旅展開幕前在攤位上公然張貼「赴陸文化參訪團」廣告文宣，對此該業者今天回應，旅展期間一切都會依照觀光署的規定，而記者實際走訪旅展現場，業者攤位已沒有任何文化參訪團相關文宣。

▲▼高掛文化參訪團的旅遊業者不只一家，後來也撤除。（圖／記者蔡玟君攝）

但記者今天於旅展現場直擊，另一知名旅行社業者展攤仍掛有「內蒙古草原文化參訪8日」的招攬文宣。對此業者回應，部分行程資訊有不同解讀，為避免民眾誤會已撤下，此次參展相關商品將以機加酒訂購為民眾服務，皆依主管機關規範辦理。

交通部長陳世凱出席旅展開幕典禮後受訪表示，希望旅行業者都要遵守政府規定，才有辦法保障旅客的安全。觀光署則指出，今天前往現場查核，該旅行社已經將文化參訪招攬廣告及文宣拆除，並未看到有相關文宣，個案將依查處事實認定；至於旅行社是否仍在旅展針對不特定旅客招攬參訪團，也會依照事實查核情況來認定。

觀光署強調，禁團令係指旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴大陸團體旅遊；赴陸交流或考察參訪團應有大陸邀請單位、有特定參訪目的、安排特定之參訪地點且參訪成員有一定條件及資格之限制，始非屬暫停旅行業辦理赴大陸旅遊業務之範疇。