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苗栗親子觀光工廠懶人包！從隧道窯廠玩到啤酒廠共8站

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@beckhamhong66、IG@chaochingching319

文／ReadyGo

說到苗栗旅遊，除了大家熟悉的客家庄、山城風景，其實苗栗也藏了不少很適合親子、情侶和家庭出遊的觀光工廠。這次小編整理了幾間很有特色的苗栗景點，從紅磚文化、鮮乳酪、彈珠汽水，到蠟燭DIY與啤酒廠，每一站都有不同主題，既能拍照、體驗手作，也能買伴手禮，很適合安排成苗栗一日遊或兩天一夜順遊行程。

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金良興觀光磚廠
金良興觀光磚廠又稱「灣麗磚瓦文物館」，是以紅磚瓦為主題的觀光工廠。一走進廠區，就能看到保留下來的製磚設備與長長的隧道窯，整個空間帶有很濃厚的懷舊工業風。雖然園區不是那種華麗包裝型景點，但反而更有真實感。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@beckhamhong66

走進老磚窯感受工業時代風景
小編覺得這裡最迷人的地方，是可以近距離看到過去磚瓦產業的樣貌，包含磚雕藝術、製磚機具、文物展示等，慢慢逛其實很有意思。如果有帶小朋友，也可以玩扁擔挑磚、滾鐵圈、踩高蹺等古早童玩，讓孩子一邊玩一邊認識台灣傳統產業。

金良興觀光磚廠

地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里20鄰錦山71－17號
電話：037－746368
營業時間：09：00－17：00（周一、二公休）

四方鮮乳酪故事館
是全台少見以「起司」為主題的苗栗觀光工廠，外觀和展區都帶有可愛的乳酪意象，很適合苗栗親子景點行程安排。園區不算大，如果沒有預約DIY或導覽，大約半小時到一小時就能逛完，但內容安排得滿輕鬆，晴天雨天都適合。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB四方鮮乳酪故事館-觀光工廠

親子同遊超適合
最有趣的是館內有沉浸式劇場、互動遊戲和乳牛模型，小朋友可以玩闖關，也能認識鮮乳、乳酪和起司的製作過程。最後還能試吃乳酪、喝鮮奶，冰淇淋和鮮奶饅頭也很受歡迎。若本來就喜歡乳製品，這裡會是很適合採買伴手禮的一站。

四方鮮乳酪故事館

地址：苗栗縣竹南鎮大厝59－13號
電話：037－472609#2
營業時間：09：00－17：00（周三公休）

大補內彈珠汽水觀光工廠
如果想找一個大人小孩都會玩得開心的苗栗親子景點，大補內彈珠汽水觀光工廠很值得排進行程。這裡以彈珠汽水為主題，從歷史介紹、製作原理到DIY體驗都有，整體氛圍很復古，一走進去就像回到小時候夏天喝汽水的記憶。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB大補內彈珠汽水觀光工廠

自己做彈珠汽水超有趣
最有趣的是可以親手製作彈珠汽水，從加入糖漿、裝瓶到壓入彈珠，完成後再喝自己做的汽水，真的很有成就感。館內也有彈珠遊戲、童玩設施、爆米香和小魔術表演，整個體驗很豐富。不過這裡採梯次制，建議提前預約，也最好提早抵達。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB大補內彈珠汽水觀光工廠

大補內彈珠汽水觀光工廠

地址：苗栗縣銅鑼鄉民生路11號
電話：0910－900884
營業時間：10：00－11：30、13：30－15：00、15：30－17：00

立康健康養生觀光工廠
位在苗栗頭份，是一個很適合順遊的室內景點。這裡參觀和停車都很方便，整體環境明亮寬敞，展區主要介紹天然草本、保健知識、產品製程等內容，對想了解健康養生概念的人來說滿有收穫。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／立康健康養生觀光工廠

免費參觀的健康養生景點
這裡的參觀節奏很舒服，服務人員也會導覽介紹，不會只是單純走馬看花。販售區有不少養生商品，也有試吃試喝，其中靈芝蛋是很多人推薦的品項，滷得入味又特別。若安排苗栗兩天一夜，退房後順路來這裡逛逛很剛好。

立康健康養生觀光工廠

地址：苗栗縣頭份市工業路55號
電話：037－629888
營業時間：08：30－12：30、13：30－17：30

東華樟腦精油觀光工廠
位在銅鑼，是一個帶有自然香氣的小型景點。這裡保留古法蒸煉樟腦的特色，也能買到樟腦油、精油、手工皂、洗髮精等產品，很適合喜歡香氛或天然生活用品的人。這裡逛起來很愜意，沒有強迫推銷，園區還有庭園、魚池、涼亭可以休息，連洗手間都能使用精油香皂，細節滿可愛。如果剛好到銅鑼旅遊，這裡很適合作為中途休息、採買伴手禮的一站。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB綺緣樟腦精油觀光工場

東華樟腦精油觀光工廠

地址：苗栗縣銅鑼鄉樟樹村竹圍2號
電話：037－987899
營業時間：08：30－17：30

125k百茶老醋體驗觀光工廠
位於頭屋交流道附近，交通上很適合作為苗栗旅遊的中繼站。這裡主打茶飲、康普茶、老醋與在地健康飲品，現場可以試喝不同風味，也能體驗擂茶DIY。最加分的是接待人員很親切，會介紹各種飲品特色，也能試喝後再決定要不要購買。像國寶茶、瑪黛茶、康普茶等都很有特色，若喜歡茶飲或想買比較不一樣的苗栗伴手禮，這裡可以列入口袋名單。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB125k百茶老醋體驗觀光工廠

125k百茶老醋體驗觀光工廠

地址：苗栗縣頭屋鄉象山路188號
電話：037－252667
營業時間：09：00－17：00

台灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠
竹南啤酒廠是很適合順遊的苗栗景點，園區免費入場，開車也很方便。這裡有啤酒瓶彩繪牆、啤酒罐造型裝置、啤酒公園與產品推廣中心，整體滿適合拍照打卡。不少人會把這裡當成旅途中休息站，停留半小時到一小時剛剛好。販售部有台酒相關產品、泡麵、啤酒、禮盒與假日限定麵包，旁邊也有香腸和生啤酒可品嚐。若喜歡逛展售中心、買限定商品，這裡會比想像中好逛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB竹南啤酒廠產品推廣中心

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／FB竹南啤酒廠產品推廣中心

台灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠

地址：苗栗縣竹南鎮和興路345號
電話：037－583001
營業時間：09：00－17：00

滿燭DIY蠟燭故事館
最後一站推薦滿燭DIY蠟燭故事館，這是一間很有年代感的老蠟燭工廠。雖然環境不是新穎華麗路線，但老闆和老闆娘很熱情，會介紹蠟燭製作歷史，也能體驗彩繪蠟燭、香氛蠟燭、乾燥花蠟燭等DIY。

▲▼8間苗栗觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chaochingching319

老工廠裡的手作溫度
小編覺得這裡最適合喜歡手作的人，從倒蠟、挑香味、選顏色到完成成品，過程療癒又有成就感。成品也很適合帶回家當紀念，放在房間還會有淡淡香氣。若想找苗栗比較私房、不商業化的DIY景點，這裡很有記憶點。

滿燭DIY蠟燭故事館

地址：苗栗縣頭份市中華路438巷6號
電話：037－621893
營業時間：09：00－17：00（周一公休）

竹南頭份一日遊｜釣蝦場竟然不能釣蝦？爆汁湯包、茶磚手作茶、全台唯一室內巨型乳牛藏在這！

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 苗栗旅遊 觀光工廠

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