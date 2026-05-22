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周董愛店「淡水文化阿給」回歸　停業3個月5/31重新開幕

▲▼老街文化阿給重新開幕。（圖／翻攝老街文化阿給Threads）

▲淡水50年老店「文化阿給」改名並將重新開幕。（圖／翻攝老街文化阿給Threads，下同）

記者蕭筠／台北報導

淡水50年老店「文化阿給」是天王周杰倫的愛店，但今年1月因家裡因素暫時歇業。時隔3個月，店家昨日宣布將於5月31日改地點重新開幕，同時改名為「老街文化阿給」。消息曝光後，不少網友興奮直呼：「好期待！」

▲▼老街文化阿給重新開幕。（圖／翻攝老街文化阿給Threads）

▲老街文化阿給重新開幕。

文化阿給於今年1月暫時歇業，並承諾會再另開一間店。昨日店家在Threads上發出新公告，表示將於5月31日重新開幕，店址落腳淡水老街中正路138號，同時改名為「老街文化阿給」。店家也強調：「我們將用最真誠的服務與最道地的美味，陪伴每一位來到老街的朋友，一起感受熟悉又溫暖的古早味。」

消息一出引來不少網友留言「恭喜開幕，好期待」、「哇！是我心目中第一名的淡水阿給，終於要開幕了」、「期待」。

「文化阿給」只販賣3樣東西，分別是阿給、魚丸湯、包子，而店內招牌的「周杰倫套餐」就是3品項各1份，因為周杰倫在淡江高中時曾來這間店吃過，店家就將套餐稱為「周杰倫套餐」。

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

另外，以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」將於5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

店家在﻿粉專上提到，「一個有點突然，但我們期待很久的決定」，不過開業7年來從沒有真正停下來過，這次暫停營業是想讓員工與陳耀訓好好休息，在好好充電後，期待更好的相見。

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關鍵字： 文化阿給 開幕 周杰倫 周董

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