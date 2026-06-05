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大坑9號步道邊爬邊吃攻略！老麵香氣水煎包、喝10元魚丸湯做公益

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來台中大坑爬9號步道，小編發現一件事：90%的人根本不是來運動，是來找美食。步道一路走、一路聞香，轉個彎就看到排隊人潮，完全是「邊爬邊吃」的快樂路線。這篇小編把大坑9號步道沿途最經典的5間口袋名單整理好：從半山腰的超普通水煎包、10元就能喝還能做公益的魚丸湯，到酥皮紅豆餅、消暑手工愛玉，最後再用豬頭三炸粿蚵嗲和大骨竹筍湯收尾——爬完不只補能量，還會幸福到想再來一趟。

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超普通水煎包
第一站小編直接被人潮吸過去——看排隊就知道它一點都不普通。水煎包剛起鍋的時候外皮金黃酥脆，還帶點老麵香氣，咬下去是滿滿內餡，高麗菜清甜、韭菜香氣也很夠。很多人都說「要吃就要趁熱、馬上吃」，小編完全同意，因為放一下皮就沒那麼脆，現吃才懂它為什麼值得你再爬一次山。另外必做的一件事是：加老闆的特製辣椒，豆豉、蔥蒜香氣很猛，整顆直接升級。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

超普通水煎包

地址：台中市北屯區大坑9號登山步道半山腰
營業時間：周六、日 06：30－12：00（周一～周五休息）

大坑口 店口虱目魚丸伯
走到有點喘的時候，最想要的就是一碗熱湯。魚丸伯的小碗魚丸湯只要10元，而且不是那種粉漿感很重的魚丸，是現場手擠、口感扎實、鮮味很明顯的那種。更猛的是你付錢後老闆會把零錢換好，請你直接投入愛心箱，等於吃一碗也順便做公益，超加分。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

店家有自助續湯桶
如果肚子很餓，也可以加點炒麵、炒米粉或炸物、滷味，很多人還會去續湯，整體就是一個「平價又暖心」的補給站。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

大坑口 店口虱目魚丸伯

地址：台中市北屯區東山路一段
營業時間：06：00－12：00（假日營業到18：00／周一休息）

酥皮紅豆餅
還沒走到攤位、鼻子先聞到香味，酥皮紅豆餅的外皮真的很酥，拿到手還燙燙的時候咬下去最爽。這次小編點菜脯＋花生：菜脯料多、鹹香夠味；花生則是香醇濃郁，層次感很明顯。網友也很推芋頭、奶油、紅豆等口味，但小編的心得是一定要趁熱吃，皮的酥脆才會把整顆的魅力拉滿。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

酥皮紅豆餅

地址：台中市北屯區經補路169號
營業時間：周六、日06：30－17：00

幸福愛玉
爬山爬到熱起來，這一站就是必停。幸福愛玉是手工搓洗的那種，口感滑Q，份量也很大方。老闆娘超熱情，甜度、酸度、冰量都可以調整，想要更酸、更甜都能直接說。小編點綜合愛玉，鳳梨吃得到果肉的天然甜，檸檬酸香很解渴，喝完真的有一種「電解質補回來」的感覺。這碗很適合當作下一段路的續命補給。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

幸福愛玉

地址：406 台中市北屯區經補路191號
營業時間：多為周六、日營業（依現場為準）

豬頭三 大坑炸粿蚵嗲
最後一站小編只能說：豬頭三是「爬完山一定要吃」的經典儀式感。這裡炸物種類多到會眼花，有蚵嗲、豆包、韭菜、香菜、茴香、米糕等等，每一樣都很像在說：你確定只吃一個？

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

最推薦的組合是蚵嗲＋豆包＋韭菜
蚵嗲外酥內多汁，韭菜香氣很飽滿；豆包炸得超香酥，單吃就很可以。然後一定要配湯——如果有看到大骨竹筍湯，拜託直接點，筍子鮮嫩，湯頭清爽但很有底，重點是大骨的骨髓真的有靈魂；沒有大骨也可以點竹筍湯，照樣是完美收尾。

▲▼台中大坑9號步道美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

豬頭三 大坑炸粿蚵嗲

地址：台中市北屯區東山路二段96－8號
電話：04－22391782
營業時間：周二 09：30－18：00；周三～周五 09：30－17：00；周六、日 10：00－18：00（周一休息）

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