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TTE旅展今起登場　旅行社優惠懶人包「玩韓國4天8999元起」

▲▼TTE旅展，2025台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北國際觀光博覽會（TTE）今起連續4天登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

「2026第20屆台北國際觀光博覽會（TTE）」今（22日）起在台北世貿登場。今年集結近380家海內外旅遊品牌、12國海外觀光單位、五大航空公司，以及超過20個縣市政府與觀光機構共同參展。《ETtoday新聞雲》整理出本次參展旅行社優惠，包括玩韓國4天最低8999元起，更有業者首創蔬食友善和獨旅行程，以及看不到極光保證退1萬元。

▲▼迪士尼探險號。（圖／可樂旅遊提供）

▲迪士尼探險號。（圖／可樂旅遊提供）

可樂旅遊

可樂旅遊此次針對暑假親子團，推出一系列特色行程，如日本環球影城5日每人4萬7800元起，兒童不佔床最高折價1萬元；韓國親子遊更祭出買一送一優惠，「濟州神話世界樂園、五星藍鼎酒店5日」最低20888元起。而今年最新旅遊亮點之一的亞洲首艘「迪士尼探險號」遊輪，則推出自由行5日4萬8888元起。

同時，可樂旅遊獨家規劃2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月下旬規劃10至13天商品，售價19萬800元起，第二人最多可享1萬2000元的早鳥優惠。

主打一價全包式服務的「世紀之星號」，配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費皆已包含衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動及小費等，餐飲設計亦結合沿岸國家特色料理與中式菜色。針對可樂旅遊包船首航之旅，特別規劃「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點，甚至能在船上享用台式牛肉麵，滿足旅客的味蕾需求。

▲▼日本鐵道。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅推出全球鐵道專區。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊

雄獅旅遊此次在旅展現場打造全球鐵道專區，除了現場多重好康外，獨家販售多款「原本必須搭乘列車才能購買」的隱藏版周邊，包含鐵道迷必收的阿里山林鐵專屬盲盒磁鐵、山嵐/海風/藍皮解憂號專屬啤酒，以及全新開賣的「福森號 x 檜山枋」聯名護手霜。

同時在長線行程則提前佈局「2027 超早鳥預購」，讓旅客提前鎖定稀缺資源。如美加線「玩樂369經典美西黃石五大國家公園 12 日」，保證入住黃石西口飯店兩晚，最高現省 1 萬元，每人14萬7900元起；亞非線則以「玩樂369經典杜拜跨年秀 7 日」，獨享哈里發塔 148 樓快速通關與跨年奢華晚宴，每人13萬1900 元起。

搶先開賣的2027夏季動物大遷徙的「玩樂369經典肯亞 11 日」，每人24萬8000 元起，旅展現場下單再贈熱氣球體驗。紐澳則主推避暑與跨年超早鳥，「經典親子海豚島 2 晚賞鯨黃金海岸 9 日」保證入住海豚島 2 晚。

五福旅遊

五福旅遊本次特別祭出多款「抗漲一口價」的超值方案，包含國人最愛沖繩4日2萬1999元，韓國釜山慶州4日8999元、泰國6日1萬6900元優惠；針對長程旅遊更提供最高第二人折1萬6000元的回饋。

因應國人提早規畫美加東秋季賞楓與歐洲冬季聖誕的趨勢，現場同步推出早鳥預購行程，第二人最高限折6000元；針對偏好彈性規劃的自由行旅客，現場更提供SunQ Pass全九州3日券買一送一的限量優惠。

▲▼九州蔬食旅遊。（圖／東南旅遊提供）

▲東南旅遊推出全台首創「蔬食友善」主題行程。（圖／東南旅遊提供）

東南旅遊

東南旅遊今年推出全台首創「蔬食友善」主題行程，以及「獨旅時光」專屬路線，讓不同需求的旅人都能在 2026 年夏天找到命定之旅。

此次東南旅遊率先業界推出深度「蔬食旅行」，如「北越下龍灣五日」安排搭乘奢華英伯斯督號並搭配米其林蔬食饗宴，旅展限定3萬1888元起；韓國釜山五日行程享受精緻韓式蔬食料理，每人2萬6900元起；日本九州五日全程蔬食饗宴並搭配兩晚溫泉飯店，每人3萬6900元起。

因應單人旅遊趨勢，東南旅遊推出「獨旅系列」，包括日本北陸獨旅五日提供單人報名享專屬一人一室、巴士不併坐貼心服務；泰國曼谷輕鬆遊五日6人即可成團，單人房友善報名服務。

▲▼澳洲旅遊。（圖／旅天下提供）

▲旅天下推出日本、澳洲「小孩不佔床折一萬元」優惠。（圖／旅天下提供）

旅天下

旅天下積極包裝「比自己訂還便宜」的獨家包機產品，例如「函館獨家包機」快閃4日2萬1888元起，針對6至8月的親子客群，更推出日本北陸、澳洲等長短線行程，主打「小孩不佔床折一萬元」優惠。

為同步回饋線上與線下的下單旅客，旅天下特別與 LINE GO 合作，活動期間完成訂購者，可獲贈LINE GO乘車券大禮包一份，內含150元機場接送券2張及25元TAXI乘車券2張。

燦星旅遊

燦星旅遊今年以「暑假早鳥 搶先卡位」為主題，凡現場下單即贈旅行夾鏈袋與行李束帶組，並推出「SIM 卡買一送一」超值專案。涵蓋日、韓、東南亞、港中澳等多國區域，優惠價 255元起，每日限量供應。

針對家庭客群，燦星特別推出最高折2000元的優惠活動，日本暑假出發最低價2萬900元起、韓國暑假出發最低價1萬9500元起。同時凡於展位參與活動或報名指定旅遊行程，即有機會獲得白沙屯媽祖加持旅遊平安御守。

▲▼極光。（圖／世邦旅遊提供）

▲世邦旅遊推出看不到極光退1萬元。（圖／世邦旅遊提供）

世邦旅遊

世邦旅遊此次旅展精選歐洲熱門行程，如夏日北歐、瑞士、英國、義大利、奧捷等推出早鳥優惠，最優惠每人減7000元；冬季最夯的賞極光也提前上架，北美阿拉斯加賞極光行程今年9月就開始出發，現在購買享早鳥優惠最高第2人減8000元。

市場稀有的紐西蘭南極光，限時限量7至10月出發，安排到紐西蘭最南端的斯圖兒特島，加贈世界最南星巴克隨行杯，可享早鳥優惠最高第2人減4000元。世邦旅遊更特別針對阿拉斯加、紐西蘭兩套行程，祭出看不到極光退1萬元的保證。

易飛旅遊

易飛旅遊本次旅展特別推出「凍漲專區」，首波主打日本九州行程與郵輪旅遊，歌詩達郵輪指定艙等享第三人免費優惠，「沖繩、石垣島5天」1萬2175元起，「福岡、釜山6天」1萬4675元起。日本九州系列商品也同步以凍漲價格登場，如「九州文化小資５日」旅展買一送一，兩人同行3萬8900元起。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： TTE旅展 台北市旅遊 優惠快訊 歐洲旅遊 亞洲旅遊 美洲旅遊 非洲@大洋洲

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