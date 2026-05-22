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竹子湖繡球花季開跑　端午節前最美、7大造景同步亮相

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

▲2026竹子湖繡球花季今（22日）登場，目前整體花況約6至7成。（圖／台北市農會提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

竹子湖繡球花季今（22日）登場，台北市農會表示，目前整體花況約6至7成，預估5月底至端午節前是最佳賞花期，其中以「大梯田花卉生態農園」及「曹家花田香」花量最多。農會也提到，今年繡球花整體花色較往年偏淡，藍紫色系比例較少，但仍不減滿山遍野花海景致。

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

▲▼「2026竹子湖繡球花季」於5月22日至6月21日展開。

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

春末夏初，陽明山竹子湖迎來一年一度繡球花盛開季節，「2026竹子湖繡球花季」於5月22日至6月21日展開，今年以「花田樂章」為主題，將山谷花海化身為自然舞台，結合花藝、音樂與農村體驗，邀民眾走進山城感受初夏浪漫氛圍。

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

▲銀質獎迎春圃花園《花海裡的那一段琴聲》。

今年共有7家農園打造IG打卡地景花藝裝置，其中由名陽匍休閒農莊以《繡球花風鈴留聲機》奪下金質獎，擅長手工藝的老闆以重瓣繡球花造型，結合復古黑膠唱盤與風鈴設計，營造宛如自然演奏會般的視聽覺體驗。銀質獎則由大梯田花卉生態農園《花海與音符的練習曲》、迎春圃花園《花海裡的那一段琴聲》獲得，分別以玻璃花屋、大提琴與老鋼琴等元素打造夢幻場景。

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

▲▼大梯田《花海與音符的練習曲》以玻璃花屋為舞台，讓陽光灑落在繡球花與大提琴之間；《微風中的休止符》由曹家花田香設計。

▲2026竹子湖繡球花季。（圖／台北市農會提供）

除了賞花拍照，北投區農會將於5月22日至24日在海芋大道舉辦「巴島柑嬤店市集」，集結在地農特產、美食與手作攤位，並安排皮雕DIY、音樂演出等活動。其中5月23日更設有臨時郵局，推出繡球花季限定郵票與紀念郵戳；「印卡讚」活動則提供旅客免費列印2張紀念照片。

此外，台北市農會假日也推出免費生態人文導覽，每日上午10點30分及下午2點各一場，帶領遊客走訪竹子湖步道、水車寮與柳杉林等景點，深入了解當地農業與人文故事。北投區農會另規劃「繽紛花田的歡樂樂章」套裝遊程，結合導覽、乾燥花DIY與割稻飯體驗，開放10人以上預約。

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關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 竹子湖繡球花季 竹子湖繡球花

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