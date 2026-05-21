獨／旅展攤位招攬赴陸團「挑戰禁團令」　觀光署：將派員查核

▲有讀者向本報表示，有旅遊業者將在旅展公開販售赴陸文化參訪團。（圖／讀者提供）

記者蔡玟君、李姿慧／台北報導

台灣旅行社組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未鬆綁，但有讀者向《ETtoday新聞雲》透露，國內某知名旅行社遊走灰色地帶，以「文化參訪團」形式將在明天開幕的旅展上高調攬客赴陸。對此，觀光署今晚強調，旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴大陸團體旅遊，針對此事將派員查核。

上半年最大旅展將在台北世貿一館登場，但有讀者向本報表示，看到有旅行社在今年的展攤高調貼上赴中國大陸「文化參訪團」行程，更提供優惠價格、天數、使用航空公司，讓他驚呼：「可以這麼大剌剌的銷售嗎？」

也有不具名的旅遊業者表示，雖然旅行社同業們都很盼望禁團令能趕快解除，但目前法規就是不能這樣高調招募，因為文化參訪團是自組團，不是找大眾組團，「若是可以這樣，那幹嘛禁團，大家都用這招就好了。」

對此，觀光署表示，禁團令係指旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴大陸團體旅遊；赴陸交流或考察參訪團應有大陸邀請單位、有特定參訪目的、安排特定之參訪地點且參訪成員有一定條件及資格之限制，始非屬暫停旅行業辦理赴大陸旅遊業務之範疇。

觀光署強調，針對旅行社於旅展期間招攬赴陸團體旅遊情事，觀光署將派員查核，並依查核事實認定有無違規情形。記者截稿前尚未取得該業者回應。