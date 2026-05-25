尼泊爾聖境慢旅　喜馬拉雅山腳下的靜心療癒

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

在速度取代深度的時代，人生最奢華的追求，或許不是擁有更多，而是一段能讓靈魂慢下來的留白。喜馬拉雅山腳下的尼泊爾，正以其獨有的靈性，向渴望歸零與重啟的旅人發出邀約。





▲加德滿都是通往喜馬拉雅山的門戶，也是擁有許多神廟、佛塔的宗教聖地。

喬瑞旅行社精心規劃的尼泊爾10日旅程，不追求匆忙打卡，而是將旅行重新拉回「感受」本身。從佛陀誕生地藍毗尼，到象徵寧靜與祝福的世界和平塔，旅程串聯起尼泊爾最具代表性的靈性場域，讓旅人不只是走進景點，而是真正貼近這片土地深層的精神文化。





▲在佛陀誕生地藍毗尼，感受尼泊爾宗教文化。

除了靈性探索，旅程也深入尼泊爾的人文。加德滿都、帕坦與巴克塔普爾三大古都，各自保留著歲月痕跡與文化底蘊。從王宮廣場的古老建築，到巴克塔普爾充滿生活感的陶器市集，街角工匠專注拉坯的身影、孩童穿梭巷弄的笑聲，都讓旅人感受到尼泊爾最真實的模樣。行程也安排走訪西藏藏胞村、喇嘛廟與塔美爾街市集，在與當地居民互動之間，看見不同文化交融後的生命樣貌。





▲奇旺國家公園觀察野生動物與生態，從另一個角度認識尼泊爾自然資源與多樣生命力。

離開城市、走向大自然，搭乘吉普車展開叢林輕探險；在奇旺國家公園近距離觀察野生動物與自然生態。而費娃湖與魚尾峰，則以靜謐山水療癒旅人的心；在湖畔看著小船緩緩划過，望著雪山與湖面的倒影，感受久違的平靜。





▲費娃湖畔漫步，山光水色盡收眼底。

旅程中最令人難忘的，莫過於納丹達的頌缽瑜珈體驗。在山林環繞之中，透過頌缽聲頻與瑜珈練習，讓身體慢慢放鬆、思緒逐漸沉澱，重新與自己的內在對話，獨特的體驗，像是一場深層的療癒。





▲從山城博卡拉，欣賞魚尾峰壯麗景色。

整趟旅程安排舒適的五星級住宿、道地尼泊爾特色料理，並規劃博卡拉返回加德滿都的內陸航班，減少長途拉車的疲憊。喬瑞旅行社就像一位熟悉當地文化與生活的引路人，陪伴旅人一步步走進尼泊爾的山川、信仰與靈魂深處。





▲沉浸納丹達頌缽瑜珈，擁抱純粹的自在時光。

●推薦行程：

「藍毗尼泊爾 瑜珈10日遊」

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