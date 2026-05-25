芭達雅×曼谷雙城打球度假　一人一車一桿弟《泰》享受

文／七逗旅遊網 圖／喬瑞旅行社、shutterstock





▲芭達雅、曼谷體驗揮桿之樂，以泰式美食犒賞自己，在奢華旅宿中重塑擊球後的活力。

芭達雅被視為泰國的黃金海岸，曼谷則有東方威尼斯之稱，兩地距離僅約1.5小時車程，不只是熱門的旅遊路線，更因擁有許多頂級高爾夫球場與豪華飯店、度假村，而成為台灣球友海外揮桿的優選。





▲挑戰亞洲頂級球場，在Siam Country Club體驗職業級揮桿。

看準高爾夫旅遊需求，喬瑞旅行社推出五天泰國高爾夫行程，以「小團、客製、高品質服務」為主打，安排芭達雅兩場、曼谷一場共三場18洞球敘，從水景環繞的球道，到國際賽等級球場，讓球友在不同地形與風格中感受擊球魅力。





▲亞洲知名球場Siam Waterside，以高品質的水域地貌與果嶺設計著稱。

行程中特別安排前往泰國知名的Siam Country Club Waterside，以及曾舉辦國際賽事的Phoenix Gold Golf & Country Club，曼谷則選擇Panya Indra Golf Club，讓整趟旅程兼具挑戰性與度假感。





▲金鳳凰Phoenix Gold球場地勢起伏自然，球道兩旁綠意盎然；曾舉辦過多場歐巡賽事，充滿層次感的設計深受國際球友喜愛。

不同於一般團體旅遊，該行程強調「一人一球車、一人一桿弟」，讓每位球友都能依照自己的節奏專注擊球。從開球前的準備、球場接送，到餐廳與飯店安排，皆由導遊協助處理，減少拉車與等待時間，把更多心力留給球場上的每一次揮桿。





▲金鳳凰Phoenix Gold揮桿，品嚐皇室級龍蝦海鮮盛宴。

除了球場體驗，住宿與餐食也是旅程亮點。全程安排入住五星級飯店，包括芭達雅Wyndham Jomtien或曼谷市區五星酒店，讓球友在揮桿後，依舊能享受舒適放鬆的度假氛圍。晚餐則融入泰式海鮮與特色料理，從流水蝦到泰國菜應有盡有，以豐盛美食犒賞一天的球敘時光。





▲Panya Indra Golf球道寬闊且充滿策略性陷阱，是曼谷近郊的傳奇球場。

泰國高爾夫旅遊，近年受到不少台灣球友青睞，除了氣候穩定、球場維護佳之外，價格與服務品質也相對具有吸引力。此次行程6人以上即可成團，適合好友、企業客戶或固定球友自行組隊，不需與陌生旅客併團，更能保有旅遊與揮桿的自在，暢享一趟兼具運動、度假與慢活節奏的南洋高爾夫假期。





▲Panya Indra球場揮桿，享受一場精彩球敘時光。

●推薦行程：

「曼谷芭達雅高爾夫」五日

https://nonotour.com.tw/product-4.html

（6人以上價格）每人TWD 36,900元、不含來回機票

導遊小費每人每天TWD 300元

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