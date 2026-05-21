ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲旅客出發前突接停業通知。觀光署已勒令威順旅行社停業3個月，旅客可退費、求償或轉團。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

威順旅行社因財務業務狀況異常，日前遭到交通部觀光署勒令停業3個月。品保協會表示，事發後已第一時間會同觀光署前往業者進行業務稽查，目前掌握受影響旅客超過百人，涉及金額約700多萬元，其中團體旅遊部分可望透過「旅約保證」機制處理，但自由行、機票與機加酒商品因未納入保障範圍，恐成此次後續處理最棘手部分。

品保協會指出，威順旅行社此次屬於主動向品保協會申報財務與經營異常狀況，並非惡性倒閉或突然失聯，因此目前傾向認定為「經營不善個案」，而非惡意捲款事件。品保協會也認為，業者願意主動面對問題、向主管機關通報，態度仍值得肯定。

針對消費者權益部分，品保協會說明，目前團體旅遊商品因有納入旅約保證機制，初估約有一半金額可獲保障；但單購機票、自由行與機加酒產品，多數未納入旅約保證與品保擔保範圍，因此後續退款與求償處理難度較高。

品保協會呼籲受影響旅客，若當初是以信用卡付款，應盡速向發卡銀行申請「信用卡爭議款」程序，以爭取退款機會、保障自身權益。

此外，品保協會也提醒消費者，未來購買旅遊商品時，除了價格因素外，仍應優先選擇具規模、品牌與信譽的旅行社，並盡量使用信用卡付款，以降低風險並保留後續爭議處理保障。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 威順旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【認真的貓最帥】貓咪師傅仔細查修冷氣 手臂肌肉都炸出來了XD

推薦閱讀

全聯接手宜蘭傳藝10年吸900萬人次　林敏雄：罵的人後來都誇我

全聯接手宜蘭傳藝10年吸900萬人次　林敏雄：罵的人後來都誇我

台中超難訂日籍老闆職人義大利麵！

台中超難訂日籍老闆職人義大利麵！

威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

故宮展櫃驚見螞蟻爬行　院方急卸展說明：非文物本體蟲害

故宮展櫃驚見螞蟻爬行　院方急卸展說明：非文物本體蟲害

品保協會揭第3季合理團費　日本暑假持平

品保協會揭第3季合理團費　日本暑假持平

壽司郎「首間外帶店」明北車開幕

壽司郎「首間外帶店」明北車開幕

首爾爆紅《奇想世界》展覽來台　AI時代堅持手作打造沉浸式互動

首爾爆紅《奇想世界》展覽來台　AI時代堅持手作打造沉浸式互動

維也納皇家墓穴超過160人長眠！

維也納皇家墓穴超過160人長眠！

7-11咖啡買2送2、全家人氣品買1送1

7-11咖啡買2送2、全家人氣品買1送1

澳洲雷霆猛男秀首次到台南十鼓

澳洲雷霆猛男秀首次到台南十鼓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園親子農場100元入園玩整天！

鳥貴族慶城店開放「899元吃到飽」　120分鐘無限供應

饗饗、旭集與URBAN PARADISE黑鮪魚吃到飽

探索廚房6/1起取消下午茶

台中人氣牛排館插旗高雄鳳山

嘉義最高酒店「壽星住1晚送1晚」

威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

近600人搶吃In-N-Out漢堡

TTE旅展國內外優惠

單顆百元「杜拜巧克力Q餅」開賣秒殺

熱門行程

最新新聞更多

全聯接手宜蘭傳藝10年吸900萬人次　林敏雄：罵的人後來都誇我

台中超難訂日籍老闆職人義大利麵！

威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

故宮展櫃驚見螞蟻爬行　院方急卸展說明：非文物本體蟲害

品保協會揭第3季合理團費　日本暑假持平

壽司郎「首間外帶店」明北車開幕

首爾爆紅《奇想世界》展覽來台　AI時代堅持手作打造沉浸式互動

維也納皇家墓穴超過160人長眠！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366