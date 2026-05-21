威順旅行社突停業「百人受影響」　自由行退款成最大難題

▲旅客出發前突接停業通知。觀光署已勒令威順旅行社停業3個月，旅客可退費、求償或轉團。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

威順旅行社因財務業務狀況異常，日前遭到交通部觀光署勒令停業3個月。品保協會表示，事發後已第一時間會同觀光署前往業者進行業務稽查，目前掌握受影響旅客超過百人，涉及金額約700多萬元，其中團體旅遊部分可望透過「旅約保證」機制處理，但自由行、機票與機加酒商品因未納入保障範圍，恐成此次後續處理最棘手部分。

品保協會指出，威順旅行社此次屬於主動向品保協會申報財務與經營異常狀況，並非惡性倒閉或突然失聯，因此目前傾向認定為「經營不善個案」，而非惡意捲款事件。品保協會也認為，業者願意主動面對問題、向主管機關通報，態度仍值得肯定。

針對消費者權益部分，品保協會說明，目前團體旅遊商品因有納入旅約保證機制，初估約有一半金額可獲保障；但單購機票、自由行與機加酒產品，多數未納入旅約保證與品保擔保範圍，因此後續退款與求償處理難度較高。

品保協會呼籲受影響旅客，若當初是以信用卡付款，應盡速向發卡銀行申請「信用卡爭議款」程序，以爭取退款機會、保障自身權益。

此外，品保協會也提醒消費者，未來購買旅遊商品時，除了價格因素外，仍應優先選擇具規模、品牌與信譽的旅行社，並盡量使用信用卡付款，以降低風險並保留後續爭議處理保障。