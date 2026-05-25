在火山與海景之間　收藏峇里島最美風景

文／七逗旅遊網 圖／喬瑞旅行社、shutterstock





▲欣賞壯麗的火山景觀，體驗極致的感官盛宴。

走進峇里島，從烏布綠意、金塔瑪尼火山湖景、一直到藍色斷崖公路，沿途收藏美好的景色，在山海之間，感受東南亞人氣第一的海島風情。

旅程從海神廟展開，古老神殿靜靜矗立海中央，潮起潮落之間，多了幾分神祕與莊嚴。接著來到 Love Anchor 愛情錨時尚市集，繽紛攤位與南洋風飾品交織，空氣中瀰漫著輕鬆自在的度假感。





▲Penny Lane西班牙餐廳，是峇里島最夯的網美餐廳之一。

充滿藝術氣息的Penny Lane西班牙餐廳，斑駁牆面與復古燈飾交織出濃厚的歐風情調；在這裡品嚐道地的異國料理，像走進電影場景般迷人。另一種熱情則在Finns海灘俱樂部綻放，當音樂與海浪共舞，人們赤腳踩著沙灘，在橘紅色天際下盡情享受島嶼夜晚。





▲從Alas Harum眺望德哥拉朗梯田，景色美不勝收。

深入烏布，能感受到峇里島細膩的人文風景。傳統蠟染村裡，匠人以雙手細細描繪圖騰與色彩，將歲月縫進布料之中。聖泉寺清澈泉水緩緩流動，信徒虔誠祈福的身影，讓旅程多了一份靜謐感。來到Alas Harum梯田俱樂部，層層堆疊的翠綠梯田向山谷延伸，無邊際泳池與山景相映成趣。最令人難忘的，是在 Paperhill紙山丘景觀餐廳享用午餐，火山景觀第一排的視野，眼前即是巴杜爾火山與湖泊，雲霧繚繞之間，山嵐與陽光不斷變幻色彩，一邊品味餐點，一邊沉醉於宛如畫作般的景色。





▲高聳的壁崖與盡頭的藍海交織，形成強烈視覺衝擊，讓藍色斷崖公路成為受歡迎的打卡點。

轉往烏魯瓦度斷崖廟，懸崖與大海在腳下交會，壯闊景色令人屏息。接著展開藍色斷崖公路之旅，Pantai Batu Barak擁有令人震撼的岩壁切割公路，道路直通蔚藍海洋，彷彿電影裡才會出現的場景，也是攝影玩家最愛的祕境之一。此外，也不能錯過神鷹廣場，仰望毘濕奴神騎乘神鷹的巨大雕像，高聳氣勢在夕陽映照下更顯震撼。

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