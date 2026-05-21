品保協會揭第3季合理團費「日本暑假持平」　東南亞估漲10%

▲品保協會公布第三季團費合理價格。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中華民國旅行業品質保障協會今（21）日發布第3季（7至9月）各線旅行團合理參考價格。受到中東戰事影響，以及國際油價飆升帶動燃油附加費調漲，不過業者表示，日本航線團費今年暑假與去年同期相比持平，主因為機位供應量充足，且業者與航空公司吸收價差。

▲日本暑假團費與去年相比大致持平。（圖／記者蔡玟君攝）

釜山成台灣人最愛韓國城市

品保協會表示，日本線受到燃油費與通膨影響，比今年第2季微幅調漲約5%，但團費大致持平。值得注意的是，7月1日起日本離境稅將從1000日圓調高至3000日圓，加上燃油稅、當地巴士油料上漲都導致成本增加，業者為了抗漲，除了與航空公司吸收價差，也改用商務型飯店包裝產品。

韓國線團費迎接暑期旺季，團費比第二季上漲10%至15%。值得注意的是，「釜山」熱度大爆滿，華航、長榮、星宇大幅增班或開航，加上台幣兌韓幣匯率優利，使得釜山成為最受台灣人喜愛的韓國旅遊城市，台中飛釜山航班更是一位難求。

今年韓國觀光公社也主打深度體驗，包括8月舉辦全州街邊啤酒節，9月更邀請旅客前往全州，參加由《黑白大廚》「料理狂人」尹男老主廚舉辦的餐會，不僅能享受料理，還有台灣旅客限定紀念品。

▲泰國將推買國際線機票送國內線機票。圖為普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi。（圖／記者蔡玟君攝）

泰國將推出買國際機票送國內機票

東南亞市場因雨季轉換與燃油成本飆高，呈現「團體與自由行」雙軌差異。團費較去年及上季皆上漲約5%至10%。品保協會表示，馬來西亞迎來2026旅遊年，同時主打五星飯店比新加坡便宜3至5成的高CP值，熱度大爆發。

品保協會也表示，近期泰國宣布免簽天數下修為30天，對台灣旅客並沒有任何影響，且泰國政府為推廣深度觀光，計劃於9月起推出「買國際線機票送國內線機票」活動，讓旅客可以前往清邁、普吉島等二線城市深度旅遊。

而新加坡持續因大型演唱會活動、會展、奢華旅遊帶動觀光；印尼峇里島和雅加達持續推動數位遊牧和永續旅遊，以及菲律賓的海島、英語遊學市場強勁，可觀察第3季海島觀光需求仍然強勁。

▲世足賽帶動美國團費。（圖／記者蔡玟君攝）

歐洲迎來高票價時代 世足賽帶動美國團費

美洲今年迎來世足賽在美國、加拿大、墨西哥舉行，在第3季進入蓬勃發展，但受到燃油附加費上漲影響，團費與去年相比增加8至10%，當地部分飯店也出現不接待團體情況，遊覽車費用也比過去高漲一倍。

品保協會預估世足賽結束後，7月中旬起價格會回檔，到9月之間有比較正常合理價格出現，9月底甚至可搭上加拿大賞楓的時間點。

而歐洲則迎來高通膨與高票價時代，團費比去年同期漲5%至8%，比上一季漲8%至10%。航空公司燃油成本飆破5成，長程線每航段附加費最高衝上117美元。不過5月起中東籍航空（如阿聯酋、阿提哈德）已陸續復飛、運能恢復，由於價格相對不敢調漲，成為轉機新機會。市場亮點則是星宇航空將於8月1日盛大開航「台北－布拉格」。

▲今年必看南極光大爆發。（圖／世邦旅遊提供）

紐澳因「轉單效應」夯 今年必看南極光大爆發

品保協會指出，紐澳今年因為受到中東情勢影響出現「轉單效應」，許多旅客紛紛轉向紐澳旅遊，也是熱門避暑勝地，澳洲線比上一季暴漲15%至40%，紐西蘭線也漲10%至15%。

此外，今年南極光大爆發，旅客到當地不只可以泡湯賞雪，還可以捕捉紅、粉色彩的南極光大爆發景觀，為旅途中增添新意，也是今年一大觀光亮點。

▲動物大遷徙馬賽馬拉動物保護區示意圖。（圖／東南旅遊提供）

中亞非呈現「價格區域差異化」 東非大遷徙最高漲20%

傳統夏季炎熱的中亞非線今年呈現明顯區域價格差異化，暑假正逢「東非肯亞」野生動物大遷徙，生態旅遊詢問度極高，觀察團費相較去年同期成長達15至20%，建議要去的人要提早報名。

埃及則全面導入尼羅河郵輪分級分眾，價位涵蓋7萬9千元至19萬8千元不等，旅客需要多比較。品保協會也提醒，中亞非屬於特殊旅遊路線，出發前要記得多了解當地旅遊情況。