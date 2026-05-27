鋪滿十萬朵繽紛牡丹！島根隱藏版花池秘境　門票只要300台幣

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

講到島根旅行，第一個想到的應該都是出雲大社吧！但我真的要大力推薦這個雖然低調，卻會讓人超級驚艷的日式庭園景點「由志園」。這裡可是日本知名的牡丹庭園之一！「由志園」是一座圍繞池塘的傳統日式迴廊式花園，這裡除了牡丹以外，人蔘也非常有名，如果幸運遇到一年一度的「池泉天竺牡丹」活動，固定在秋季約10月下旬－11月上旬期間限定登場，只有17天，整個池面鋪滿色彩繽紛的天竺牡丹（大理花），真的會美死你，在花池旁吃著人蔘入菜的會席料理，更是幸福極了！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

限定花景

由志園一年有兩次非常重要的限定花景，一次是春季，另一次是秋季，秋季約10月下旬－11 月上旬期間限定登場，也就是我這次介紹的秋季池泉天竺牡丹，而由志園另一個高人氣活動則是春天限定的「池泉牡丹」，兩者差別如下：

票券參考

門票價格可能會因為活動有所價差，不過推薦大家可以預約人蔘入菜的旬彩膳花套餐，最便宜也只要3300日圓（約新台幣655元），還含庭園門票1500日圓（約新台幣300元），自駕過來很方便但要先線上預約。

貓庭師系列

比較驚訝的是這裡才有賣的貓庭師系列，原來是員工自己畫的，怎麼這麼有才，喜歡到我還買了不少張資料夾送人。

秋季 池泉天竺牡丹

我們這次遇到的是秋季的池泉天竺牡丹，將近有10萬朵天竺牡丹（大理花）漂浮在花池裡，真的是美爆。池泉回遊式庭園，整個園區占地很大，結合流水、石景、橋梁以及四季花卉，一年四季都有不同景色。一入園就哇哇亂叫，因為真的太美了！色彩豔麗的天竺牡丹瞬間佔滿整個視線。

▲以往也看到過不少神社會有的花手水，但沒看到過這麼壯觀的花池。

秋天限定

而且這還只是秋天的限定景色！聽說春天黃金週限定的春季池泉牡丹更壯觀，但我是有看到秋天的池泉天竺牡丹就已經很滿足了，到底誰說島根沒什麼的？這個就超厲害！

▲各種粉色、紅色、黃色、白色、紫色交錯，把這一座花園妝點得豔麗無比。

▲後面這一座花池更是必拍打卡點。

▲參觀完池泉天竺牡丹，別忘了還有絕美精緻日式庭園可以參觀。

▲當時還沒真正進入楓葉季節，整個園區綠意盎然，偶有少許秋意，讓人更加期待，這裡的秋楓到底能多美。

島根隱藏版秘境

這裡真的是島根隱藏版秘境，精緻典雅的日式庭園，還有豔麗的牡丹加持，怎麼可以不推爆呢！

牡丹之館

是園區內非常受歡迎的室內展館，也是很多人去由志園必拍的區域之一。這裡最大特色就是一年四季都能欣賞到盛開的牡丹，不受季節困擾，牡丹之館透過溫度、濕度與日照管理，讓大輪牡丹全年都維持開花狀態。

▲這裡也有賣牡丹花種，可以買回去種。



▲園區有好幾間伴手禮店，走走逛逛挺愜意的。



▲池泉天竺牡丹展期間，到處可見的花手水。

▲逛著逛著，驚見貓庭師畫家本尊，原來她真的是畫自己的日常，打掃整理園區。

▲日式庭園裡竟然還有一座瀑布！

▲當然也有日式庭園裡常見的枯山水。

▲牡丹觀音神像在這裡特別有靈氣，好美好優雅。

▲到處都有翠綠的苔蘚，可見這裡環境有多好了。

茶房一望

這裡根本是園區內超隱藏版景觀咖啡廳，這裡最大的特色，就是透過大片落地窗直接眺望整座日式庭園，四季景色像一幅畫，隨著四季不同風情在變化，如果跟我們一樣運氣好遇到池泉天竺牡丹展，就可以看到期間限定的花池美景。但這裡除了咖啡、抹茶與甜點，也融入了大根島的人蔘文化，像高麗人蔘咖啡、人蔘茶，以及使用高麗人蔘製作的特色甜點。

高麗人蔘產地

大根島除了被稱為「牡丹之島」，其實也是日本知名的高麗人蔘產地。因為當地獨特的火山土壤與氣候條件，數百年前就開始種植高麗人蔘，因此由志園特別規劃了人蔘展示空間，介紹人蔘歷史、栽培過程與文化故事。現場還能看到人蔘相關製品，像是人蔘茶、人蔘羊羹、人蔘保養品等，而且其實不算貴，我們現場也是買起來了。

料亭「菖蒲」

這裡是一個可以一邊享用日式會席料理，一邊欣賞庭園池泉景色的地方，隱密性比茶屋一望還要好，擁有私人包廂與隔間。而這裡的會席料理都是以人蔘入菜，巧妙地融入料理之中卻不突兀，精緻美味。重點是，只要官網事先預約人蔘入菜的旬彩膳花套餐，最便宜的一份也只要3300日圓（約新台幣655元），還含庭園門票1500日圓（約新台幣300元），自駕過來很方便但要先線上預約，官網有中文翻譯，應該是不至於預約困難。

心得感受

你以為你只是來一座日式庭園，意外遇到期間限定17天池泉天竺牡丹花池，正感到驚艷與幸運時，發現這裡不僅僅只是這樣而已，由志園把「賞花、美食、藥草文化」都融入其中，讓你有一種無意中挖到寶的豐盛滿足，太開心了。

由志園

地址：島根県松江市八束町波入1260－2

營業時間：10：00－17：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►雲林百年燈籠店斜槓賣花生酥！純麥芽不加糖手工現擀

►北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！古法烘烤藥膳口味必點

►北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！滿滿整袋竟然只賣100